Горбатые киты создают и используют искусные орудия охоты — исследование
Ученые, работающие в водах Аляски, предложили считать пузырьковые сети, выдуваемые горбатыми китами для ловли своей добычи, орудиями. Исследование доказало, что киты Megaptera novaeangliae выдувают пузыри не случайно. Они контролируют их количество, глубину, размер и расстояние между пузырьками, чтобы максимально увеличить улов. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.
«Мы обнаружили, что одиночные горбатые киты в юго-восточной Аляске создают сложные пузырьковые сети для ловли криля», — объясняет морской биолог Ларс Бейдер из Гавайского университета в Маноа.
Эти киты эффективно создают узоры из пузырей — что-то вроде круглой сети. Впечатляющее поведение помещает горбатых китов в небольшую группу животных, которые делают и используют свои собственные инструменты для охоты. Летние и осенние охоты на криля в водах Аляски особенно важны для китов, так как зимой млекопитающие мигрируют в теплые воды близ Гавайев для рождения и воспитания потомства. В этот период они не питаются, так что им необходимо накопить достаточный запас пищи.
Метод ловли криля удивителен в своей изобретательности. Кит погружается глубоко и плавает вокруг стаи добычи, выдувая при этом пузыри. Тем самым он создает восходящее кольцо, которое формирует нечто вроде цилиндрической стены, удерживающей добычу. Затем кит, с широко открытым ртом, поднимается снизу, захватывая все на своем пути. Этот способ охоты, по-видимому, — выученное поведение. Не все горбатые киты охотятся таким образом, у них есть разные стратегии ловли криля.
Для изучения китов ученые использовали дроны, а также оснастили китов камерами и сенсорами, прикрепленными с помощью безвред ных присосок. Были задокументированы 83 пузырьковые сети, созданные одиночными китами. С помощью сенсоров команда исследовала дыхательные ритмы животных, кинематику и поведение при погружении. Результаты показывают, что пузырьковые сети позволяют киту ловить больше добычи без особой траты энергии.
«Многие животные используют инструменты для поиска пищи, но очень немногие создают или модифицируют их сами», — говорит Бейдер.