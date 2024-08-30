Горбатые киты создают и используют искусные орудия охоты

Ученые, работающие в водах Аляски, предложили считать пузырьковые сети, выдуваемые горбатыми китами для ловли своей добычи, орудиями. Исследование доказало, что киты Megaptera novaeangliae выдувают пузыри не случайно. Они контролируют их количество, глубину, размер и расстояние между пузырьками, чтобы максимально увеличить улов. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

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«Мы обнаружили, что одиночные горбатые киты в юго-восточной Аляске создают сложные пузырьковые сети для ловли криля», — объясняет морской биолог Ларс Бейдер из Гавайского университета в Маноа.

Эти киты эффективно создают узоры из пузырей — что-то вроде круглой сети. Впечатляющее поведение помещает горбатых китов в небольшую группу животных, которые делают и используют свои собственные инструменты для охоты. Летние и осенние охоты на криля в водах Аляски особенно важны для китов, так как зимой млекопитающие мигрируют в теплые воды близ Гавайев для рождения и воспитания потомства. В этот период они не питаются, так что им необходимо накопить достаточный запас пищи.

Метод ловли криля удивителен в своей изобретательности. Кит погружается глубоко и плавает вокруг стаи добычи, выдувая при этом пузыри. Тем самым он создает восходящее кольцо, которое формирует нечто вроде цилиндрической стены, удерживающей добычу. Затем кит, с широко открытым ртом, поднимается снизу, захватывая все на своем пути. Этот способ охоты, по-видимому, — выученное поведение. Не все горбатые киты охотятся таким образом, у них есть разные стратегии ловли криля.

Для изучения китов ученые использовали дроны, а также оснастили китов камерами и сенсорами, прикрепленными с помощью безвред ных присосок. Были задокументированы 83 пузырьковые сети, созданные одиночными китами. С помощью сенсоров команда исследовала дыхательные ритмы животных, кинематику и поведение при погружении. Результаты показывают, что пузырьковые сети позволяют киту ловить больше добычи без особой траты энергии.