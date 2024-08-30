Почему женщины в СССР ходили в мужских трусах

Понятия «нижнее белье» и «сексуальность» в Советском Союзе были на разных полюсах. Едва ли хоть сколь-нибудь привлекательными можно было назвать дамские панталоны или мужские семейные трусы.

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Гигиена и рационализм

Массово нижнее белье стало появляться в СССР еще в 1920-х годах. Оно пропагандировалось, как одно из важных средств личной гигиены. Каждому советскому гражданину рекомендовалось иметь не менее двух комплектов и менять их не реже раза в неделю. Две советские специализированные фабрики — в Москве и Ленинграде — выпускали максимально практичное, простое и доступное белье. Поэтому крой женских и мужских трусов был практически одинаков.

Советский унисекс

Тенденция на максимальную универсализацию сохранилась и с приходом к власти Сталина. Ставка делалась на индустриализацию страны, а легкой промышленности отводилась второстепенная роль. Кроме того, она была загружена исполнением военных заказов. Поэтому ассортимент нижнего белья был сокращен максимально — до нескольких видов кальсон, сорочек и трусов, которые впоследствии получили название «семейные». Кальсоны предназначались для военных нужд, а «семейники» — для гражданских. Причем их носили как мужчины, так и женщины, и дети — отсюда и народное прозвище.

Специализированным изделием для прекрасной половины человечества были бюстгальтеры — самые простые и всего в трех размерах. Более привлекательное — модельное — белье было дефицитом. Его выпускали ограниченными сериями и почти все оно уходило женам и любовницам высокопоставленных чиновников и партийного руководства. Желающие обладать чем-то похожим из простого народа были вынуждены заказывать белье в ателье или у частных швей.

Европейская мода

Первые образцы модного нижнего белья пришли в СССР из Европы. Сначала в виде трофеев, а потом его выпуск и поставки были налажены в странах советского лагеря: ГДР, Польше, Чехословакии. В 1970-х годах по настоянию министра культуры Е. А. Фурцевой выпуск более современного женского белья освоила и легкая промышленность СССР. А вот мужские «семейники» еще долго оставались единственным вариантом для сильного пола. Лишь на рубеже 1980-х — с приходом моды на узкие джинсы и облегающие брюки — в магазинах стали появляться плавки и «боксеры».