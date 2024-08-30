Столыпин – реформатор или провокатор

В интернете ходят разговоры о предстоящей канонизации Столыпина. А чего удивительного? После канонизации Николая II началась кампания по включению в список святых всего его окружения: Гришки Распутина, Анны Вырубовой и т.д. А Столыпин гарантированно тянет на страстотерпца.

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Давно всем набила оскомину фраза «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», истерично выкрикнутая премьером 10 мая 1907 г. в Госдуме. Как раз Столыпин в это время и готовил «великое потрясение», которое в историю вошло как «Третьеиюньский переворот».

Первая Государственная дума просуществовала 72 дня и 9 июля 1906 г. была разогнана. Вторая ГД была сформирована в феврале 1907-го, но её состав также не понравился ни царю, ни Столыпину. Мол, русский народ дурной, не за тех голосует.

Самый эффективный способ разгона парламента — стрельба по нему из 125-мм танковых пушек. Но Пётр Аркадьевич был человеком гуманным. В думской фракции РСДРП машинисткой работала товарищ Ирина, она же агент Казанская, она же гимназистка Екатерина Шорникова.

Столыпин потребовал у начальника Санкт-Петербургского охранного отделения генерал-майора Александра Герасимова найти повод для разгона Думы. Тот предложил устроить провокацию и связать фракцию социал-демократов с их военной организацией.

По указанию Герасимова Шорникова, перепечатывая на машинке воззвание эсдеков, изменила несколько слов так, что это оно стало призывом к вооружённому восстанию. Депутаты подписали, не глядя. И тут же в помещение ворвались жандармы.

Дальше пошло всё, как задумал Столыпин. 37 депутатов были арестованы. Столыпин потребовал от Госдумы снять с них депутатскую неприкосновенность, те отказали. И 3 июня царь разогнал Думу.

В том же 1907-м Столыпин выдал: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете Россию». Предположим, прошло бы тихо 20 лет, и что бы изменилось? Феодальная самодержавная и сословная империя превратилась бы в цивилизованное государство? Или, может, было б ликвидировано помещичье землевладение?

Нет, Николай II и Столыпин хотели любой ценой сохранить существующий строй и через 20 лет. Царь открыто говорил, что намерен оставить Россию своему сыну «в неприкосновенности».

А как это сделать? Нужна война. В январе 1904-го министр внутренних дел Плеве сказал военному министру Куропаткину: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». И действительно, через месяц начался конфликт с Японией. Николай II по сему поводу выдал: «Нападение японцев для меня, как укус блохи».

Не успела Россия отойти от страшного поражения, как царь начал готовить страну к новой войне.

Генералы обещали взять Берлин через три месяца и совместно с адмиралами планировали морской десант в Померании. Царь с сановниками ломали голову, что делать с Галицией, которую предполагалось отнять у Австро-Венгрии. То ли её сделать отдельной губернией, то ли присоединить к Царству Польскому, которое предполагалось слепить из Привисленского края и отторгнутых у Германии земель. Догадайтесь с трёх раз, кто должен был стать царём польским?

Адмиралы спорили, сколько островов надо захватить в Эгейском море, дабы обеспечить безопасность пролива Дарданеллы, который по определению должен стать русским.

Иерархи церкви и знаменитые философы в открытых СМИ спорили, что делать с Константинопольским патриархом. Возобладало мнение, что того следует сослать в отдалённый монастырь, а единым патриархом Российским и Греческим должен был стать… Николай II.

Неужели премьер и министр внутренних дел Пётр Аркадьевич Столыпин обо всём этом не ведал? Говоря о 20 годах покоя, он просто вешал лапшу на уши 150 миллионам россиян.

Нравится кому или нет, но около 70% террористических актов в России совершили агенты полиции. И только около 30% — сами революционеры без участия шпиков.

Символично то, что царствование Николая II началось с Распутина и закончилось Распутиным. Агент охранного отделения Зинаида Гернгросс в 1894 г. вовлекла в террористическую деятельность с целью убийства царя студента Московского университета Ивана Распутина и ещё два десятка человек.

Зиночка достала динамит, а потом «настучала». Распутина и ещё 7 человек приговорили к повешению, а Зиночке «для конспирации» дали всего 20 лет каторги. Но в МВД нашёлся умный человек, который доказал царю, что в случае приведения приговора Зиночка засветится, и будет большой скандал, как раз во время коронации. В итоге всех помиловали, дали небольшие сроки.

Сама Зиночка отделалась ссылкой в Кутаис, где сменила фамилию на Жученко и пустилась во все тяжкие.

Из доклада Столыпина Николаю II от 12 октября 1909 г.: «Жученко одарена прекрасными умственными способностями. Хорошо образована. Глубоко честная и порядочная».

Но главным суперагентом Столыпина был Евно Фишелевич Азеф. Он возглавил БО (боевую организацию партии эсеров). Азеф быстро вывел её из-под контроля ЦК партии и единолично распоряжался в БО. Эсеры только поставляли Азефу деньги и «новобранцев».

По указаниям Азефа было убито два министра внутренних дел (Сипягин и Плеве), дядя царя великий князь Сергей Александрович и десяток других сановников.

Деяния Азефа привели в ужас даже руководителей МВД Бакая и Лопухина. Они-то и разоблачили Азефа.

Столыпин был взбешён. 11 февраля 1909 г. он произнёс в Думе двухчасовую речь в защиту Азефа. Врал, как всегда. Суть речи в одной фразе: в 1906 г. «Азеф становится близко к боевому делу в качестве представителя центрального комитета в боевой организации».

Какая прелесть! ЦК партии эсеров послало своего наблюдателя в БО, и делов-то!

Любопытно, что армия провокаторов Столыпина не ограничивалась только борьбой с революционерами, а вела по его указанию какие-то до сих пор неясные политические игры.

Так, агент полиции Александр Казанцев привлёк к участию в терактах («за болвана») рабочего Василия Фёдорова. Для начала они убили двух депутатов Государственной думы от партии кадетов(!): Герценштейна и Йоллоса.

Далее Казанцев, выдавая себя за боевика-эсера, подговорил убить бывшего премьер-министра Сергея Витте.

Рано утром 29 января 1907 г. Фёдоров и его подельник Степанов взобрались на крышу дома Витте и опустили в дымоходы две бомбы с часовым механизмом. Взрыв был намечен на 9 часов утра. Однако взрыватели не сработали, а вечером прислуга обнаружила бомбы.Но неугомонный Казанцев начал готовить новое покушение на Сергея Юльевича. Но на сей раз у Фёдорова и Степанова хватило ума посоветоваться с левыми депутатами думы. Те пришли в ужас, сообщили рабочим, что Казанцев провокатор, а о готовящемся покушении было сообщено в полицию и самому Витте.

27 мая 1907 г. Казанцев отправился за город начинять бомбы взрывчаткой. Пока он снаряжал первую бомбу, к нему сзади подошел Фёдоров и нанёс несколько ударов кинжалом.

После убийства провокатора Степанов скрылся в России, а Фёдоров отправился в Париж, где выступил с разоблачениями перед прессой.

Граф Витте имел тесные связи с правительственными и финансовыми кругами Франции и неофициально прозондировал вопрос о выдаче Фёдорова русским властям. Предоставлю слово самому Витте: «…мне было сказано, что Фёдоров обвинялся в политическом убийстве… С одной стороны, русское правительство официально требовало выдачи Фёдорова, а с другой стороны, словесно передало, что нам было бы приятно, если бы наше требование не исполнили».

Витте неоднократно обращался к Столыпину как к премьеру и министру внутренних дел с требованием выяснить, кто стоял за спиной Казанцева, но ответа не получил. Наконец при личной встрече экс-премьер прижал Столыпина к стене. Послушаем опять Витте: «Он раздражённым тоном сказал мне: “Из вашего письма, граф, я должен сделать одно заключение: или вы меня считаете идиотом, или же вы находите, что я тоже участвовал в покушении на вашу жизнь?” На это я Столыпину ответил: “Вы меня избавьте от ответа на такой щекотливый с вашей стороны вопрос”».

Шпионы Столыпина стучали на всех и вся, иной раз даже друг на друга. Так, Малиновский (кличка «Портной») стал членом ЦК партии большевиков и даже по предложению Ленина выдвинут в Государственную Думу.

Малиновский передал в Департамент полиции архив фракции Госдумы от РСДРП. Там посмотрели, пересняли и вернули в целости и сохранности. До конца 1912 г. Малиновский настрочил 157 донесений в Департамент полиции.

Агентом Столыпина был и другой член ЦК партии большевиков —Житомирский.

Да бог с ними, с революционерами! В России трудно найти какого-либо известного человека, за которым бы не шпионил Столыпин.

Так, за Львом Толстым следило не менее 30 агентов полиции, от его дворовых до журналиста «толстовца» Ивана Дриллинга (кличка «Блондинка»). За Львом Николаевичем «присматривали» даже во время его бегства из Ясной Поляны. Потом следили за его могилой.

По указанию Столыпина велась перлюстрация переписки министров и даже великих князей. Не менее 20 агентов вели наружное наблюдение за братом царя великим князем Михаилом Александровичем в России, Франции, Германии и Швейцарии.

В главной северной резиденции Николая II — Александровском дворце (Царское Село) — был телефон на сто абонентов. Причём, лично у царя — только один. А в подвале дворца в специально оборудованной комнате три жандармских офицера вели прослушку всех абонентов, якобы кроме царя. Правда, в последнем я сильно сомневаюсь.

А как быть с главной заслугой Столыпина — земельной реформой? Увы, в феврале 1917 г. она привела к началу Великой крестьянской войны. К 7 ноября 1917-го подавляющее большинство помещичьих усадеб было сожжено или разграблено, а земля поделена между крестьянами.