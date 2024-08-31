Как в Советской России появился бюстгальтер и у кого можно было его достать

110 лет назад, в сентябре 1914 года, американка Мэри Фелпс Джейкобс получила патент на изготовления предмета, за который ей благодарны миллионы женщин. Открытие совершилось просто: собираясь на светский раут, дама воздвигла на своей груди сооружение из двух эластичных лент, ставшее альтернативой корсету. Это было первое подобие бюстгальтера, или бра, начало его славной эры. В России он появился гораздо позже, а достать подходящую модель было невероятно сложно. Как выходили из положения женщины и на что ради комфорта любимых шли мужчины — в материале «Мосленты».

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Девичья форма Иды Розенталь

Женщины для своих удобств во все времена изощрялись как могли. То обвязывались лентами, то носили повязки. В далекую эпоху представительницы прекрасного пола облюбовали строфион — пояс из мягкой кожи. Наконец придумали корсет и заключили свои прелести в броню, в которую стреляли мужские взгляды.

Потом пришло время бюстгальтера, появление которого сначала осталось незамеченным. Но постепенно к новинке возник интерес — и в конце концов наступил ажиотаж. Фирма братьев Уорнер в Бриджпорте, что в штате Коннектикут, начавшая выпуск бюстгальтеров, пережила время невиданного взлета: заказы сыпались один за другим.

Однако модель Джейкобс — «бюстгальтер без спинки» (backless brassiere) — была несовершенна, ибо скрывала достоинства женской фигуры. Усовершенствовала бюстгальтер портниха Ида Розенталь, эмигрантка из России, переехавшая в США. Эта маленькая сноровистая женщина вместе со своим энергичным мужем Уильямом разработала конструкцию из двух чашечек, соединенных полоской ткани. Они же создали размерный ряд лифа А, В, С, D, ставший универсальным.

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Супруги Розенталь вместе с Энид Биссет, в ателье которой Enid Frocks ранее работала Ида, основали фирму Maiden Form («Девичья форма») и вскоре открыли фабрику женских изделий. Кроме обычных видов бра, там выпускали модель Push up, которая визуально увеличивала грудь, плюс изделия для беременных и кормящих матерей с застежкой спереди.

Вся женская часть Америки была покорена изделиями Maiden Form. Предприимчивым супругам оставалось лишь пожинать плоды своего невиданного успеха. Он сопутствовал их продукции не только в США, но и во многих других странах.

Привет от «Мосбелья»

В 1963 году Ида Розенталь приехала в СССР в составе американской торговой делегации. Когда пожилой даме показали образцы женского белья, изготовленного на советских предприятиях, у нее вырвался сдавленный стон. Правда, потом она успокоилась и в интервью выразилась мягко, участливо:

«Ваши женщины нуждаются в помощи…»

Многие ожидали, что в СССР начнутся поставки бра Maiden Form. Но этого не произошло. Возможно, Хрущев и его соратники решили, что советским женщинам ни к чему отвлекаться на подобные глупости — у них есть дела поважнее.

Впрочем, коммунистические вожди так считали и раньше, не только в первые годы советской власти, но и в последующие. Безропотный народ был вынужден покупать изделия отечественного производства.

Теперь — конкретика. Бюстгальтеры — первое время в СССР их называли по-большевистски сурово «бюстодержатели» — шила фабрика «КИМ» («Классика индустрии моды») в Витебске и артель «Фандориз» в Ленинграде. Производство бра было организовано на фабрике «Ливерс», ставшей Московской гардинно-тюлевой фабрикой имени Эрнста Тельмана.

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В магазинах появилась продукция треста «Мосбелье», в которой были и бюстгальтеры, однако всего с двумя видами чашечек — с выточкой и без. Но и это был прогресс!

До Великой Отечественной состоятельные женщины — дочери, супруги и любовницы партийных бонз, высокопоставленных чиновников и военных — получали вожделенные товары из-за рубежа. Те, кто были лишены такой возможности, пользовались — если, конечно, позволяло финансовое положение — услугами ателье индпошива и частных портних.

Все изменилось в 1945 году, когда победители привозили своим женщинам из Германии, Австрии, Чехословакии туфли, кофточки, платья, пеньюары и, конечно, бюстгальтеры. Ошарашенные их видом женщины примеряли трофейные обновки и плакали от счастья…

Свидание с «Анжеликой»

В конце 40-х годов в СССР был утвержден стандарт бра трех размеров груди. Женщины, которые не укладывались в формат, вынуждены были шить и перешивать. Жаловались ли они на свое положение? Да! Но не Сталину и не Хрущеву. Письма адресовалось единственной даме в президиуме ЦК КПСС — первому секретарю Московского комитета партии Екатерине Фурцевой.

И она вняла их жалобам! В 1957 году Екатерина Алексеевна на совещании в Кремле потребовала, чтобы товарищи по партии — мужчины — обеспечили советских женщин качественными бюстгальтерами. Смущенные представители сильного пола озаботились проблемой, и вскоре в Москве открылась первая в СССР фабрика нижнего белья «Черемушки», на которой изготавливались бюстгальтеры всех размеров по лекалам из ГДР.

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Проблема была решена, но лишь отчасти. Женщины, которые всегда пребывают в поиске совершенства, выстраивались в несметные очереди в ГУМе и ЦУМе, где «выбрасывали» бра «Анжелика», названное в честь известной героини книг и фильмов. Это было изящное изделие, наполовину прикрывавшее грудь и поддерживавшее ее снизу, которое экспортировалась из социалистических стран.

В торговых залах царило возбужденное многоголосье. Примерять белье не позволяли, и женщины хватали что попало, а потом затевали обмен. Иногда в очередях появлялись смущенные мужчины. Они лишь примерно знали размеры своих благоверных, поэтому у прилавков рисовали в воздухе примерные объемы. Их неуклюжие потуги сопровождались насмешливыми комментариями женщин.

У спекулянтов, заполонивших Москву, ассортимент был гораздо шире. Дамам, желающим покрасоваться, предлагали бюстгальтеры австрийской фирмы Wolford, итальянской марки La Perla, немецкие Amourette, модели французских компаний Empreinte, Chantelle, Lise Charmel. Они окольными путями перекочевывали к фарцовщикам из «Березок», торговавших за валюту.

Сплошные прелести

Изюминкой известной кинокомедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» стала сцена с участием Светланы Светличной. Та самая, где звучит волнующее танго «Помоги мне», с актрисы слетает бюстгальтер, а она сама, прикрывая голую грудь, истошно кричит:

«Не виноватая я! Он сам пришел!»

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На съемках Светличная очень волновалась, поскольку впервые обнажалась перед камерами. А вот для Софи Лорен это было привычным делом. Поэтому она без лишних эмоций демонстрировала неглиже в картине «Брак по-итальянски».

Так же непринужденно показывали свои прелести и другие зарубежные актрисы. Сюжеты фильмов захватывали, но иных зрителей не меньше, чем содержание, волновали роскошные формы артисток.

Бра стали главными героями шведской комедии «Семь черных бюстгальтеров». Она повествует о молодом мошеннике, любимце женщин Йенсе Нильсене. В тюрьме от своего сокамерника он узнает, что тот спрятал драгоценности в один из семи женских изделий. Выйдя на свободу, главный герой тут же отправляется на поиски сокровища…

Удивительный факт: фильм «Семь черных бюстгальтеров» снят по мотивам знаменитой книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» — правда, мотивам весьма отдаленным.

Бюстгальтер Моцарта и чашечки с памятью

В наше время дело, начатое Мэри Фелпс Джейкобс, успешно развивается. Этими вещицами восторгаются женщины, от них приходят в экстаз мужчины.

© Мослента

Не стану перетряхивать обилие моделей, назову лишь некоторые. Это бюстгальтер, созданный к 200-летию Моцарта, исполняющий произведения композитора. Есть бра с эффектом памяти — memory foam. Его материал реагирует на температуру тела и форму груди, обеспечивая индивидуальную поддержку и комфорт.

Создательница изделия для занятий спортом Лиза Линдаль для пошива использовала мягкую ткань — лайкру, соединила чашечки, сделала широкие бретели и провела мягкую резинку под грудью.

Дизайнер из Канады Луиза Пуарье создала модель Wonderbra — бюстгальтер с глубоким вырезом, состоящий из 54-х элементов, приподнимающий грудь, создавая тем самым эффектное декольте.

В общем, милые женщины, носите, что хотите. Или… вообще не носите. Известно, что иные представительницы прекрасного пола, в основном феминистки, давно протестуют против бюстгальтера и призывают от него отказаться. Мол, вреден, неудобен и даже считается предметом порабощения.