31 августа: какой сегодня праздник

К сожалению, этот день настал — 31 августа, конец лета. Через 122 дня закончится и 2024 год. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники, свахи и дальнобойщики. Расскажем, что еще можно отметить 31 августа 2024 года.

31 августа в России: профессиональный праздник ветеринарных работников, День Фрола и Лавра

В России 31 августа свой профессиональный праздник отмечают ветеринарные работники. Это те самые люди, которые могут поставить диагноз пациенту, не задав ему ни единого вопроса. Поздравьте личных врачей ваших питомцев и обязательно пожелайте им ответственных хозяев и некусачих пациентов.

На Руси в этот день отмечали праздник памяти мучеников Фрола и Лавра. Несмотря на то что святые трудились камнетесами, их также почитают как покровителей лошадей. Согласно истории, крестьяне в этот день, 31 августа, не использовали в работе лошадей, давая им отдых, также запрещалось выжигать тавро, а на ипподромах — надевать седла. Чтобы порадовать помощников по хозяйству, животных в этот день чистили и купали, заплетали им в гриву ленты и угощали лакомствами.

День блога, свахи и шепота травы: все праздники в мире 31 августа 2024 года

Сегодня в разных странах мира отмечается еще целый ряд праздников. Расскажем о самых интересных из них.

День блога сегодня отметят те, кто привык рассказывать всем о своей жизни, мыслях и делиться точкой зрения. В интернете сегодня имеется множество различных платформ для ведения публичного дневника. Психологи полагают, что популярность блогеров и их публикаций объясняется возможностью для многих людей законно подсматривать за жизнью других.

С другой стороны, ведение дневника помогает сохранить важные для его автора события. Возможно сегодня, в день борьбы с провалами в памяти, стоит начать вести личный дневник. Разумеется, лучше начать с обычной тетради.

Свой профессиональный праздник 31 августа отмечают дальнобойщики и свахи. Если среди ваших друзей и знакомых есть такие специалисты, обязательно поздравьте их.

Еще одни профессионалы сегодня могут получить порцию поздравлений — 31 августа отмечают день любви к судебным адвокатам. Принято считать, что проверенный адвокат должен быть среди знакомых каждого человека. При этом лучше, если обращаться к нему за помощью никогда не придется.

Гурманы в этот день могут отметить небольшой праздник в честь смести сухофруктов и орехов. Пожелаем им, чтобы в таких лакомствах было больше орехов и меньше изюма, который обычно никто не любит.

Любители прекрасного сегодня отметят день шепота травы. Впрочем, не возбраняется послушать этот чудесный природный звук и всем остальным. Осталось только найти тихое место, заросшее травой.

Рекорд Стаханова, продажи кока-колы и Петроград — 31 августа в истории

По традиции подготовили подборку событий, которые происходили в разные годы 31 августа.

1900 год — в аптеках Великобритании появилась в продаже кока-кола. Изначально этот напиток позиционировался как средство от головной боли и содержал в составе экстракт листьев коки.

1914 год — последний российский император Николай II издал указ, согласно которому Санкт-Петербург стал именоваться Петроградом.

1925 год — в Советском государстве был принят декрет, согласно которому все граждане страны по достижении определенного возраста должны были получить начальное образование.

1935 год — бригада советских шахтеров под руководством Алексея Стаханова в шахте «Центральная-Ирмино» в Донбассе добыла за шестичасовую смену 102 тонны угля вместо обязательных семи тонн.

1955 год — американский инженер Уильям Кобб представил публике сконструированный им автомобиль, который не нуждался в топливе, а энергию получал от солнечных батарей.

1975 год — при международных расчетах МВФ полностью отказался от золота.

1997 год — в тоннеле под парижским мостом Альма в автокатастрофе разбилась принцесса Диана.

В этот день появились на свет:

1870 год — первая в Италии женщина-врач, педагог, разработавшая авторскую систему воспитания, Мария Монтессори.

1872 год — российская балерина, наиболее известная тем, что ей приписывали роман с последним российским императором Николаем II, Матильда Кшесинская.

1949 год — американский актер, известный по ролям в лентах «Красотка», «Хатико: Самый верный друг», «Чикаго», «Соммерсби», Ричард Гир.

1951 год — российский режиссер, известный благодаря работам «Последний герой», «Дневник его жены», «Рок», «Мания Жизели», «Космос как предчувствие», Алексей Учитель.

Также в этот день мир покинули:

1941 год — советская поэтесса, автор произведений «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Осыпались листья над вашей могилой...», многие из которых были положены на музыку, Марина Цветаева.

2010 год — советский актер и режиссер, сыгравший в лентах «Влюблен по собственному желанию», «Следствие ведут знатоки», «Визит дамы», а также режиссер-мультипликатор, работавший над мультсериалом «38 попугаев», Иван Уфимцев.

2017 год — певица, исполнительница русских народных песен, создавшая Московский государственный ансамбль «Русы», Людмила Рюмина.