Рюрик: как на самом деле выглядел первый правитель Руси

Очень сложно точно сказать, как выглядел Рюрик – не сохранилось ни одного прижизненного изображения родоначальника первой династии русских князей. Также нет ни одного описания его внешнего вида. Однако некоторые источники позволяют предположить, как могла выглядеть одна из самых легендарных личностей отечественной истории.

Скандинавский стиль

Исходя из того, что Рюрик был конунгом скандинавов, князь должен был иметь норманнский облик. Будучи военным предводителем «людей севера», в конце IX века Рюрик мог носить толстую кожаную куртку с нашитыми на неё металлическими пластинами и кожаную или меховую шапку с металлическими бляхами. Вне поля боя норманны, включая знать, одевались просто. На Рюрике могли быть полотняная рубаха и такие же штаны – летом, а зимой – шерстяные. Признаком знатного положения служил плащ с меховой оторочкой, а меховая шапка украшала голову знатного человека в любой сезон.

Также у викингов не было принято бриться. Поэтому Рюрика, скорее всего, следует представлять с длинной окладистой бородой.

Внешность родственников

Возможно, Рюрик был похож на своего внука, князя Святослава, описание которого сохранилось и дошло до нас. По словам византийского историка Льва Диакона, присутствовавшего на переговорах между византийским императором Иоанном Цимисхием и Святославом, правитель Руси одевался просто: носил рубаху, как и его воины; единственное отличие заключалось в чистоте и опрятности его одеяний. У Святослава не было бороды, но он носил длинные усы. Большую часть головы он брил – только с макушки свисала длинная прядь волос – признак знатности рода.

Если все эти черты внешности Святослав унаследовал от дедушки, Рюрик имел колоритную внешность и был похож на атамана запорожских казаков XVI-XVII столетий.

Франк

По версии писателя Владимира Карпеца, Рюрик был отпрыском франкской династии Меровингов. Чертой королевского достоинства Меровингов были длинные волосы, заплетаемые в две косы. В две косы обычно заплетались и бороды. Подстричь волосы Меровингу означало лишить его прав на трон. В случае облысения он тоже терял шанс вступить на престол, поскольку это считалось божественным проклятием на голову согрешившего. Карпец не уточняет, заплетал ли Рюрик волосы в две косички или был лысым.

Толстяк Рёрик

В летописях ничего не говорится о возрасте Рюрика. Единственное историческое лицо, с которым можно отождествить князя, – конунг Рёрик Ютландский. С 863 по 870 год о нём не говорится в западных источниках. Теоретически в это время он мог княжить у славян.

По разным предположениям, Рёрик родился где-то между 810 и 820 годами. Если Рюрик и Рёрик одно лицо, то на момент призвания его словенами, чудью, мерей, весью и кривичами ему было от 42 до 52 лет. Учитывая знатность и весьма почтенный по тем временам возраст, Рюрик мог быть дородным человеком с тучным телом, а вовсе не богатырём, каким его изображают на некоторых рисунках. Отметим, что дородство тогда воспринималось как достоинство военного предводителя: по весу судили о силе в бою. При этом не стоит забывать и о том, что с возрастом у Рюрика могли выпасть волосы.

Портрет XVII века

В 1672 году, спустя восемь столетий после того, как жил сам Рюрик, был написан его первый портрет. Он содержится в иллюстрированной книге «Царский титулярник», написанной по приказу царя Алексея Михайловича под руководством главы Посольского приказа боярина Артамона Матвеева. Рюрик на рисунке в «Титулярнике» изображён безвестными художниками в воинских доспехах XVII столетия, с лицом, выбритым по шляхетской моде – отсутствует борода, но оставлены длинные усы. Никаких исторических оснований для данного изображения Рюрика не существует.