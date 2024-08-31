Бомбардировка Японии: о чем умалчивают американцы

Во время атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года пострадали не только японцы. В плену в Стране восходящего солнца на тот момент находилось достаточно британцев, австралийцев, голландцев и... американцев. Получается, что военное командование США бомбило своих, но долгое время информация об этом старательно скрывалась.

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Без разбора

Американский генерал Лесли Гровс, курировавший проект по созданию атомной бомбы, рекомендовал в качестве цели выбрать на территории Японии большой по площади город, но при этом слабо повреждённый предыдущими авианалётами. Только так, считал Гровс, можно наглядно убедиться в разрушительной силе нового оружия и установить её точные параметры. В числе таких городов оказались Хиросима и Нагасаки. Но выяснилось, что поблизости от указанных населённых пунктов находятся лагеря военнопленных американцев и их союзников. Данный факт Гровс приказал не принимать во внимание.

Согласно историкам С.В. Карасёву и С.И. Кузнецову из Иркутского государственного технического университета, в августе 1945 года на Японских островах военнопленные размещались в семи лагерных зонах, из которых одна находилась вблизи Хиросимы. В ней на тот момент содержалось 2960 военнопленных разных национальностей (американцы – примерно четверть об общей численности). Надо полагать, что многие из них пострадали во время ядерной бомбёжки.

Опасные последствия

Сразу после капитуляции Токио 3 сентября 1945 года американские войска высадились в различных регионах Японии. Хиросима не стала исключением. В этом городе, который месяцем ранее пострадал от нападения, разместился контингент, состоящий из 40 тысяч военных США. В Нагасаки – из 27 тысяч. Все они могли пострадать от радиационного заражения территории, но точных сведений об этом нет, ведь лучевая болезнь стала известна позже.

Американский историк Джанет Броуди заявлял – на официальном уровне власти США отрицали опасность воздействия продуктов радиоактивного распада на месте ядерного взрыва. Это было сделано для того, чтобы заверить военных, направляющихся в Японию, в полной безопасности «командировки». Так вся информация по этому вопросу оказалась либо засекречена, либо сфальсифицирована.

Сам же Гровс продемонстрировал в ноябре 1945 года невиданную циничность. Он не стал скрывать, что радиация опасная для жизни. Отвечая на вопросы конгрессменов, специалист открыто заявил – да, облучение может быть причиной смерти, но якобы без лишних страданий. По его словам, умереть от лучевой болезни довольно приятный и безболезненный способ уйти из жизни.