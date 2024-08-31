Бомбардировка Японии: о чем умалчивают американцы

Бомбили своих: о каком факте при атомной бомбардировке Японии американцы умалчивают
Во время атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года пострадали не только японцы. В плену в Стране восходящего солнца на тот момент находилось достаточно британцев, австралийцев, голландцев и... американцев. Получается, что военное командование США бомбило своих, но долгое время информация об этом старательно скрывалась.
Без разбора
Американский генерал Лесли Гровс, курировавший проект по созданию атомной бомбы, рекомендовал в качестве цели выбрать на территории Японии большой по площади город, но при этом слабо повреждённый предыдущими авианалётами. Только так, считал Гровс, можно наглядно убедиться в разрушительной силе нового оружия и установить её точные параметры. В числе таких городов оказались Хиросима и Нагасаки. Но выяснилось, что поблизости от указанных населённых пунктов находятся лагеря военнопленных американцев и их союзников. Данный факт Гровс приказал не принимать во внимание.
Согласно историкам С.В. Карасёву и С.И. Кузнецову из Иркутского государственного технического университета, в августе 1945 года на Японских островах военнопленные размещались в семи лагерных зонах, из которых одна находилась вблизи Хиросимы. В ней на тот момент содержалось 2960 военнопленных разных национальностей (американцы – примерно четверть об общей численности). Надо полагать, что многие из них пострадали во время ядерной бомбёжки.
Опасные последствия
Сразу после капитуляции Токио 3 сентября 1945 года американские войска высадились в различных регионах Японии. Хиросима не стала исключением. В этом городе, который месяцем ранее пострадал от нападения, разместился контингент, состоящий из 40 тысяч военных США. В Нагасаки – из 27 тысяч. Все они могли пострадать от радиационного заражения территории, но точных сведений об этом нет, ведь лучевая болезнь стала известна позже.
Американский историк Джанет Броуди заявлял – на официальном уровне власти США отрицали опасность воздействия продуктов радиоактивного распада на месте ядерного взрыва. Это было сделано для того, чтобы заверить военных, направляющихся в Японию, в полной безопасности «командировки». Так вся информация по этому вопросу оказалась либо засекречена, либо сфальсифицирована.
Сам же Гровс продемонстрировал в ноябре 1945 года невиданную циничность. Он не стал скрывать, что радиация опасная для жизни. Отвечая на вопросы конгрессменов, специалист открыто заявил – да, облучение может быть причиной смерти, но якобы без лишних страданий. По его словам, умереть от лучевой болезни довольно приятный и безболезненный способ уйти из жизни.