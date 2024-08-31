Как родственники Гитлера использовали этот статус в собственных интересах

Адольф Гитлер не очень любил вспоминать свою родословную. Исследователи утверждают – фюрер неоднократно признавался, что родственники доставляют ему немало хлопот. Родные же научились использовать статус главного нациста в собственных интересах.

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Старший брат

Старший сводный брат Адольфа Гитлера – Алоис – ещё до начала Первой мировой войны эмигрировал из Австро-Венгрии в Великобританию, где женился на ирландке. Позже Алоис планировал заняться ресторанным бизнесом, для чего и вернулся в Германию. Но началась война…

Переехать обратно к жене и трёхлетнему ребёнку он уже не смог. В 1916 году брат Гитлера женился повторно, но при этом первый брак расторгнут так и не был. Про двоежёнство стало известно в 1923 году. За это Алоис Гитлер, проживавший в Гамбурге, и предстал перед судом. Отделался он шестью месяцами тюрьмы и штрафом в 800 рейхсмарок.

С ресторанным бизнесом дела у Алоиса шли куда лучше. Но, как известно, нет предела совершенству. После прихода к власти Адольфа ресторатор решил сделать на этом рекламу. При этом сам рейхсканцлер всегда подчёркивал – никогда никому из родственников не будет создавать исключительные условия для ведения бизнеса.

Старший племянник

Сын Алоиса от первой жены – британский подданный без определённых занятий Уильям Патрик Гитлер – также решил сыграть на именитом родстве. В 1933 году он эмигрировал в Германию, где Адольф устроил его клерком в банк. Уильям Патрик постоянно хвастался своим высоким родством, пьянствовал и требовал с дяди финансовую помощь – в обмен на молчание о якобы еврейском происхождении семейства Гитлер. Адольф пошёл на поводу у племянника и пообещал предоставить ему высокую должность в госаппарате. Правда, вскоре Уильям Патрик вернулся в Англию.

Младший племянник

У Алоиса был и младший сын – Хайнц, родившийся в 1920 году от его второй, немецкой жены. Хайнц Гитлер с детства проникся нацистской идеологией, стал активным членом «Гитлерюгенда», но Адольф не принимал активного участия в его жизни. Он называл его «любимым племянником» и обращал внимание – парень должен сделать себя сам. Хайнц поступил рядовым на военную службу и к началу вторжения вермахта в СССР стал унтер-офицером связи в артиллерийском полку. 5 января 1942 года он попал в плен, а уже 21 февраля скончался в Бутырской тюрьме. Что именно стало причиной смерти «высокопоставленного пленника» неизвестно. Также до конца не ясно, знал ли сам Гитлер о том, что его племянник оказался в руках врага. Историки склоняются к версии, что для фюрера Хайнц так и остался навсегда «пропавшим без вести на Восточном фронте».