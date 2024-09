Стареющие ястребы оказались похожи на людей

Новое исследование выявило удивительные параллели между стареющими ястребами и человеческим поведением, показав, что, как и люди, эти птицы с возрастом становятся более «рутинными».

Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, отслеживало 142 ястреба в течение 15 лет с помощью GPS-данных, раскрывая, как их передвижение и социальные модели меняются с возрастом.

Молодые представители отличаются «исследовательской активностью», часто меняют места ночлега и социальные круги. Однако к среднему возрасту они начинают предпочитать постоянные места ночлега и вырабатывают рутинные схемы передвижения.

Этот сдвиг отражает обычную человеческую тенденцию к поиску стабильности и привычности с возрастом, отмечают ученые.

Исследование также показало, что пожилые ястребы имеют более узкий и избирательный круг «близких друзей» и меньше общаются за пределами этого основного круга. Это контрастирует с их более молодыми собратьями, которые более общительны и склонны к авантюрам.