Явилась во сне, чтобы защитить: как иконы меняли ход истории и спасали страну от захватчиков

Ровно 20 лет назад в Россию вернулась из Ватикана Казанская икона Божией Матери. Для русских людей это один из самых значимых символов покровительства Божией Матери. Икона повлияла на ход истории, спасала страну в тяжелые времена. «ВМ» узнала, какие еще образы помогали России и ее народу справляться с бедами.

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Явление Казанской иконы Божией Матери связано с событиями, произошедшими после взятия Казани в XVI веке. 23 июня 1579 года сильнейший пожар истребил всю северную и северо-восточную часть Казани, уничтожил большинство домов в русской части города. К девятилетней русской девочке Матрене во сне явилась Богородица, велевшая ей раскопать землю под одним из сгоревших домов.

Там, где указала пришедшая к Матрене Божия Матерь, была обнаружена чудом уцелевшая икона. Как только ее принесли в храм, стали происходить чудеса. Увидел и описал их позднее Патриарх Московский и всея Руси Гермоген. Реликвия спасала нас от недругов. Казанская икона стала знаменем войска Дмитрия Пожарского. По легенде, перед штурмом захваченной поляками Москвы князь приказал воинам держать трехдневный пост и постоянно молиться перед чудотворной иконой. А когда столица была освобождена, горожане и все воинство прошли крестным ходом с иконой на Лобное место, благодаря ее за помощь. Казанской Божией Матери молились, когда наши воины сражались под Полтавой. Ей же возносились молитвы во время Отечественной войны 1812 года.

Албазинская: спасла от китайцев

Летом 1900 года во время Боксерского восстания китайцы осадили Благовещенск. Все время 19-дневной осады в Благовещенском храме непрерывно шла служба и читались акафисты. По преданию, заступничество Богородицы помогло отогнать неприятеля от города. Китайские солдаты часто видели женщину в белом с ребенком на руках, шедшую по берегам Амура и внушающую им страх и жалость.

Тихвинская: шведов напугала

В цикле многочисленных чудес от явленной в 1383 году Тихвинской иконы Богородицы значительное место занимает мотив спасения Тихвинского монастыря. В 1613–1614 годах шведские войска не раз пытались его разрушить. Однажды во время осады Божия Матерь явилась благочестивой женщине Марии, исцелившейся у Тихвинской иконы от слепоты, и повелела совершить крестный ход с чудотворным образом по стенам монастыря. Когда повеление Заступницы было исполнено, на осаждавших напал беспричинный страх, и они бежали от обители. В другой раз во время осады монастыря шведы увидели несметные полки русских, будто бы шедшие на них из обители. Это чудо, по описаниям пленных шведов, повторялось неоднократно.

Феодоровская: поразила татар

Первый костромской князь Василий Ярославич в XIII веке разгромил татарское войско в битве у Святого озера. Отправляясь в бой, он вспомнил предка — владимирского князя Андрея Боголюбского, который к врагу вышел с Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. Последовав его примеру, Василий отправился на битву с татарами с иконой Феодоровской Божией Матери. В «Сказании о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» описывается, как от святого образа Божией Матери воссияли огненные лучи и сожгли часть татар. Русские воины сразили оставшееся их войско.

Смоленская: помогала Кутузову

На крутых поворотах русской истории чаще уповали на помощь Владимирской и Казанской икон. К Смоленской же Божией Матери традиционно обращались с другими просьбами: об исцелении от болезней, о мире в семье, о помощи в трудных ситуациях. Однако в дни Отечественной войны в 1812 году чудотворный образ привезли из Смоленска Кутузову. Фельдмаршал со слезами молился перед ней. А в день Бородинской битвы Смоленскую икону вместе с Владимирской и Иверской обнесли вокруг Белого города, Китай-города и Кремля, а затем носили по военному лагерю на Бородинском поле и служили перед ней молебны.

Владимирская: прогнала Тамерлана

Отступление войска Тамерлана в 1395 году относят к одному из чудес, явленных иконой Владимирской Божией Матери. Узнав о приближении Тамерлана, князь Василий вышел с войском под Коломну. Митрополит Киприан благословил на бой князя и снарядил посольство во Владимир. Икону несли к Москве крестным ходом. В летописях говорится, что в тот день, когда икона прибыла в Москву (26 августа 1395 года), Тамерлану приснился сон: Богородица приказывала уйти из русских пределов. В 1521 году молитвы перед иконой помогли отразить нашествие крымского хана Мехмеда Гирея. Икона была призвана на помощь во время эпидемии чумы в 1771 году в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отец Макарий (Комогоров), иеромонах:

— У нас много есть образов, связанных с различными историческими событиями. Важно, что через эти иконы сама Пресвятая Богородица показывает Отечеству, что она наши земли осеняет. И я могу привести примеры икон, может, менее известных. Например, в Благовещенске, на восточных рубежах, есть Албазинская икона Божией Матери «Слово плоть бысть», получившая название от крепости Албазин на Амуре. Всегда осваивая новые земли, раздвигая рубежи нашего Отечества, наши русские люди имели с собой святые образы. Народ обращался к ним и каждый раз получал благодатную помощь.