Народные приметы на 2 сентября: что нельзя делать в этот день

На Руси пророка Самуила считали заступником мужчин, поэтому в этот день представителей сильного пола чествовали. Женщины готовили вкусные блюда, чтобы досыта накормить хозяина дома. Обычно к этому дню появляются зимние опята, которые собирали в лесу, а потом готовили из них разнообразные кушанья. Особой популярностью пользовался жареный картофель с грибами.

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Существовало поверье, что пророк Самуил у Господа выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре, ведь овес должен успеть дойти до полной зрелости и лен с коноплей нужно успеть убрать.

День протекал в трудах и заботах. Девушки в огороде дергали морковь и свеклу, которые поспевали к этой дате. Эта работа была тяжелой, но верили, что чем ниже девушка кланяется к грядке, тем больше она дает ей здоровья. Из свеклы готовили множество вкусных блюд: борщ, свекольник, щи, окрошку с зеленью свеклы.

2 сентября нельзя супругам ругаться, выяснять отношения, ревновать. Любая размолвка может привести к длительной ссоре, после которой будет нелегко наладить нормальные отношения.

Нежелательно стричь волосы и ногти. Это не добавит вам здоровья и красоты.

Не самый удачный день для новых знакомств, особенно в деловой сфере. Новый знакомый в будущем может вам навредить.

Мужчинам сегодня нельзя ходить в старой, грязной, помятой одежде, а также проводить день в одиночестве. Все это может привести к финансовым проблемам, а также конфликтам с близкими.

Женщины сегодня должны с уважением относиться к представителям сильного пола. Нельзя с ними ссориться, говорить про них неприятные вещи, разводить слухи - можно навлечь на себя неприятности.

Не оставляйте деток без присмотра, чтобы их не испугала нечистая сила.

Неудачное время, чтобы городить или ремонтировать забор - можно привлечь в дом воров.