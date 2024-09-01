«Речной монстр России»: какая рыба способна убить человека

В реках России, в отличие от водоёмов экзотических стран, не водятся гигантские змеи или аллигаторы. Большая часть отдыхающих и рыбаков абсолютно спокойно, не опасаясь за свою жизнь, отправляется плавать или ловить рыбу. Между тем, существует рыба, которая обитает практически во всех реках России и может убить человека.

Огромный хищник

Речной сом является самой большой рыбой центральной части России. В нашей стране сом может достигать 300 кг при длине тела в пять метров. Жители побережья крупных рек России говорят, что сомы размером с взрослого человека и весящие, как телёнок, не являются редкостью.

Кроме того, важно помнить, что сомы – хищники. И питаются они не только мертвечиной и мелкими рыбёшками, но и домашней птицей, небольшими животными, а порой даже людьми. Габариты сомов позволяют им без особого труда утащить на дно зазевавшуюся жертву – рыбака или женщину, полощущую бельё.

Российский крокодил

Часто сомов российских рек сравнивают с африканскими крокодилами. Они, как и рептилии, маскируются и сливаются с окружающим пейзажем, аккуратно подплывают к жертве и нападают на неё. Обитают сомы, как правило, на илистом дне, где их очень сложно заметить. Часто жертвы принимают сома за бревно.

При этом пасть у трёхметрового сома может открыться на полтора метра. Понятно, почему эти страшные рыбины могут спокойно съесть крестьянских уток, гусей и даже собак. А однажды, в Запорожье на затонувшем в Днепре пароходе аквалангисты нашли застрявшего в пробоине пятиметрового сома. В его желудке позже обнаружили останки трёх человек.

Особенно опасна встреча с голодной рыбой. Порой такие хищники переворачивают лодки рыбаков, чтобы съесть человека в своей родной стихии.

Известен случай, произошедший рядом со станицей Курская. Недалеко от населённого пункта находился достаточно большой водоём, в котором утонул старший сержант из местной воинской части. И когда водолазы в поисках тела военнослужащего опустились на дно, они обнаружили там около десятка пятиметровых сомов, которые располагались возле тела сержанта. В итоге водолазы не стали приближаться к хищным рыбам.

Местные также рассказывали, как однажды на рассвете сом утащил под воду молодого мужчину. Жители станицы несколько ночей подряд искали рыбу, чтобы убить её. Расправиться с «российским крокодилом» людям удалось лишь спустя более двух недель охоты на него.