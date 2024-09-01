Изменили историю: какие заболевания уничтожали цивилизации

Древние империи погибали из-за эпидемий, заявил KP.RU внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России, президент ФГБУЗ «Детский научно-клинический центр детских инфекций ФМБА России» академик Юрий Лобзин. По его словам, их опасность сохраняется, но современная медицина дает надежду.

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Лобзин отметил, что древнегреческая цивилизация пала в связи с тропической малярией, Римской империи не стало в связи с чумой Юстиниана. Из-за этого заболевания люди вымирали целыми городами. Инки исчезли, поскольку подверглись завезенной к ним испанцами оспе. Что же касается современного мира, здесь ситуация уже совершенно иная, поэтому люди и пережили пандемию коронавирусной инфекции.

"Есть противовирусные препараты и антибиотики, есть вакцины. Не говоря о том, как сильно изменились представления о гигиене по сравнению со Средними веками", − пояснил специалист.

Ранее стало известно о первом случае заражения оспой обезьян в Европе. Сообщалось, что пациента с данным инфекционным заболеванием выявили в Швеции.

До этого глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о серьезной проблеме с оспой обезьян, из-за которой была объявлена чрезвычайная ситуация в мировой медицине. Специалист констатировал, что в течение 2023 года количество случаев заражения значительно выросло.