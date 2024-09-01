«Какой это дурак предложил!». Чем Олимпиада возмутила Брежнева

Впервые Советский Союз подал заявку на проведение Олимпийских игр в 1969 году, но тогда местом проведения будущей Олимпиады-1976 был выбран канадский Монреаль. А вот вторая попытка оказалась удачной. На сессии МОК в Вене в 1974 году Москва обошла Лос-Анджелес. Казалось бы, в пору радоваться, но глава страны Леонид Брежнев оценил событие весьма скептически.

Последовательная непоследовательность

Сегодня позиция генсека может показаться крайне непоследовательной, но это не так. Выбор в пользу Монреаля очень оскорбил руководство СССР. Да и был он, чего греха таить, отчасти предрешенным и политизированным. Поэтому советская пресса обрушилась с критикой на МОК. Была она тоже политизированной — не без этого, но во многом и справедливой. Брежнев боялся показать слабость перед Западом, повторно выдвигая кандидатуру Москвы после унизительного отказа. Но тем не менее под давлением Спорткомитета СССР пошел на это решение.

Международные скандалы

«Кроме нескольких антисоветских скандалов мы ничего от этой Олимпиады иметь не будем», — высказывался генсек по поводу уже полученного согласия МОК. И он оказался прав. Причем скандалы начались еще до самой Олимпиады. В западной прессе прошла волна обвинений советской стороны в подкупе членов МОК. Это были сведения якобы от американской разведки. И хотя ни тогда, ни позже коррупционные обвинения не были подтверждены и доказаны, осадочек, что называется, остался.

Угрохаем кучу денег

Скорее всего, будь члены олимпийского комитета действительно подкуплены, Брежнев едва ли выражал бы столь сильную озабоченность финансовой стороной вопроса. По принципу — режь последний огурец. Все же причиной выбора Москвы стали хорошие отношения главы Спорткомитета СССР Сергея Павлова с бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном (Лихтенштейн) и Вилли Дауме (ФРГ) — авторитетными членами МОК.

Когда примерная смета на проведение Олимпиады легла Брежневу на стол, тот пришел в ужас. «Какой это дурак предложил устраивать Олимпиаду в 1980 году в Москве?! Это же глупость! Угрохаем кучу денег, а зачем это нам?», — воскликнул он. Но Брежнева сумел переубедить Суслов, занимавшийся в те годы партийной идеологией. Поначалу же генсек всерьез рассматривал вариант с отказом от проведения мероприятия и выплатой штрафа МОК.

Шикарный подарок

Первоначальная смета строительства олимпийских объектов составляла 350 миллионов рублей, но впоследствии она выросла почти в пять раз!!! Причем окупилась лишь половина этих затрат. Оказалось, что Брежнев был прав. Сам он впоследствии говорил, что Олимпиада стала щедрым подарком небогатого советского народа иностранным любителям спорта…