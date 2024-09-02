Перечислены самые странные места в космосе и на Земле

Наша Вселенная удивительна. Путешествуя по разным её уголкам, можно обнаружить планету со стеклянным дождём, красный водопад и многое другое.

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Алмазная планета. В 41 световом году от Земли находится звезда 55 Ра́ка, а вокруг неё вращается экзопланета 55 Рака e (Янссен). Чтобы совершить один оборот, этой планете нужно чуть больше 17 часов. Ещё в 2010 году учёные заметили, что у звезды Рака соотношение углерода к кислороду необычно высокое. Если то же самое характерно и для планеты, то специалисты полагают, что на ней углерод в основном будет существовать в форме алмаза. Правда, позже выяснилось, что соотношение углерода к кислороду у Рака e больше, чем у Солнца, но меньше, чем считалось ранее.

Деформированная звезда Вега. Эта звезда настолько яркая, что степень яркости других звёзд измеряется по ней. Но самое странное в Веге — это её форма. Она яйцевидная, а не сферической.

Шаровое скопление NGC 6791. Обычно скопления звёзд делятся на шаровые и рассеянные. Шаровые содержат очень старые звёзды, которые находятся близко друг к другу, а в рассеянных скоплениях очень молодые звёзды, которые разбросаны. При этом скопление NGC 6791 стирает между этими видами границу. В него входят очень старые звёзды, звёзды, богатые металлами, а также типы звёзд, которые обычно не встречаются в шаровых скоплениях.

Области пустоты. Наиболее спорный вид пустоты — суперпустота Эридана. Она представляет собой огромное холодное пятно в космическом микроволновом фоне — реликтовом излучении Большого взрыва.

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Гигантские пузыри. В 2010 году астрономы заметили огромные пузыри, исходящие из центра галактики Млечный Путь. Они стали известны как пузыри Ферми. Простираются они примерно на 25 000 световых лет выше и ниже галактического диска. Общая длина пузырей — это половина всего Млечного Пути. В основном состоят Ферми из гамма-излучения с границей рентгеновского излучения.

Раненый ледник. В Восточной Антарктиде на Земле находится Кровавый водопад. Назван он так потому, что из ледника Тейлора течёт красная морская вода. Связано это с тем, что солёная вода богата железом.

Место, где сливаются чёрные дыры. Двойная пара слившихся чёрных дыр получила название GW150914. Чем ближе чёрные дыры подходят друг к другу, тем больше орбитальной энергии они отдают. Эта энергия преобразуется в гравитационные волны, которые распространяются по космосу, как рябь на пруду.

Планета со стеклянным дождём. Это экзопланета HD 18 9733b. Она расположена на расстоянии около 65 световых лет от нас в созвездии Лисички. Из-за близости к звезде температура планеты должна составлять почти 1000 °C. Это слишком много для существования жидкой воды, поэтому отражающийся от планеты синий свет, скорее всего, исходит от облаков силикатных частиц. Температура плавления силикатов (песка) составляет как раз 1000 градусов Цельсия, а расплавленные силикаты образуют стекло. Вероятно, на этой планете идут стеклянные дожди. При этом идут они ещё и горизонтально из-за сильных ветров, которые могут достигать более 7000 км/ч.