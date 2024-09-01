Красноармеец или солдат вермахта: кто был подготовлен лучше

Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием для советских граждан. В период с 1941 по 1945 годы на фронт в СССР призвали почти 30 млн человек, из которых некоторые не обладали даже минимальной военной подготовкой. А как с этим обстояли дела в вермахте? Были ли немцы подготовлены лучше красноармейцев?

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Советский курс

К началу войны в Советском Союзе рядовые граждане получали военные и физические навыки благодаря всеобучу и комсомольским молодёжным структурам, ОСОАВИАХИМу и военно-спортивным кружкам, сдаче норм ГТО. По дороге на фронт новобранцев обучали владению винтовкой, пулемётом, миномётом и ручной гранатой, рытью окопов и маскировке, тактическому взаимодействию, навыкам штыкового боя. Физподготовке уделялось также особое внимание. Боец Красной Армии проходил военно-лыжное обучение, изучал основы рукопашного боя, плавания. Советский солдат должен был преодолевать полосу препятствий с оружием в руках, совершать походы на 25 км, стрелять, метать гранату. Данные требования предъявлялись ещё с 1939 года.

В программу обучения нападение фашистов внесло серьёзные коррективы. На многое уже не хватало ни времени, ни ресурсов. В «военном цейтноте» красноармейцы получали только базовые навыки, которые должны были пригодиться непосредственно на фронте.

Немецкий взгляд

Большое внимание подготовке солдат уделялось и в Германии. Все мобилизованные граждане отправлялись в тренировочные лагеря, которые за короткий промежуток времени заработали дурную репутацию за царящие в них строгость и жестокую муштру.

Немецкий «курс молодого бойца» длился обычно 16 недель. Всё это время курсантов отлично кормили, так как считалось, что хороший боец – это сытый боец.

Ещё более усиленно готовили войска СС. Солдат-эсэсовцев обычно тренировали до 6 месяцев. Каждое утро для них начиналось с многокилометрового марш-броска, во время которого они пролезали под колючей проволокой, плавали в ледяной воде, взбирались по стенам, прыгали с высоты.

Когда в войне наметился коренной перелом, нацистское командование вынуждено было сократить время подготовки до двух месяцев. Ситуация ещё больше ухудшилась в начале марта 1945 года. С этого момента в бой бросали солдат, не обученных даже элементарным навыкам. Так немцы утратили преимущество перед советскими бойцами, которое имели в первые два года войны. В результате это отрицательно сказалось и на моральном настрое захватчиков.