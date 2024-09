Атлантида: зачем был создан миф про затонувший материк

Легендарную Атлантиду наконец-то обнаружили — в очередной раз. Правда, место, где её как бы нашли, слишком уж раскрученное, там её искали уже не раз. С артефактами тоже беда, на морском дне подводные археологи лишь увидели некие природные образования, которые посчитали остатками крупного острова. Что, в общем-то, тоже тот ещё «баян».

Канарские острова — самое популярное место поисков Атлантиды, именно там местные учёные нашли под водой некие горы, которые записали в затонувшие. Дескать, некогда они (наверное…) возвышались над морем и являлись частью той самой Атлантиды. Ура-ура, научное открытие!

То, что на месте Канарских островов некогда было нечто более масштабное, известно давно, современный архипелаг явно является остатками куда крупного образования. Однако неизвестно, когда оно пришло в нынешнее состояние. Геологи путаются в показаниях как по датировке, так и по физике тех процессов, которые привели к разрушению гипотетического большого острова.

Была ли на нём некая жизнь — это тоже неизвестно. Те пирамиды, которые находятся на Канарах, выглядят очень уж новодельно, уже не раз высказывались предположения, что они построены на потребу туристам. А больше там ничего и нет.

Сама тема Атлантиды очень мутная, и начать её анализ стоит с «первоисточников» — диалогов Платона «Тимей» и «Критий». Где доказательства, что это не подделки? До 1830 года никакого такого греческого и древнегреческого языка не существовало, изначально «обнаруженные» трактаты представляли из себя некие рукописи на латыни.

Древность самой латыни тоже под огромным сомнением, судя по всему, это совсем молодой «корпоративный» язык католической церкви. Иными словами, никаких первоисточников нет и в помине, любой следователь пошлёт вас с такими уликами далеко и надолго. Нет тела — нет и дела. А тела, в смысле этих самых древнегреческих текстов, нет.

Кстати, само слово «Греция» тоже, по сути, совершенно искусственное, внятного объяснения ему нет. Вроде как была некая Эллада, в ней жили дорийцы и ионийцы, так, во всяком случае, пишут в школьных и вузовских учебниках. Никаких таких «греков» в природе никогда не существовало, это слово вообще появилось лишь в XIX столетии. Есть ряд теорий на сей счёт, однако там всё настолько притянуто за уши, что про них и вовсе предпочитают не говорить.

Итак, налицо некий вброс, который случился относительно недавно, в середине XIX века или чуть раньше, все «древнегреческие» тексты появились как раз тогда. Что где-то там — судя по названию острова, в Атлантическом океане — был некий большой остров, на котором таятся несметные сокровища. Он утонул, но его можно найти. Все на поиски Атлантиды!

Первым делом кладоискатели рванули именно на Канарские острова, уж больно место удачное. Да, похоже на остатки какого-то большого архипелага, да и плыть близко. Тенерифе и все прочие кусочки суши облазили вдоль и поперёк, но ничего не нашли. Совсем.

Тогда же «вспомнили», что на Тенерифе некогда жили высокие светловолосые и голубоглазые туземцы, которые назывались гуанчи.

Вроде как их видели испанцы и португальцы, которые туда приплывали в средние века. Гуанчи таинственным образом испарились в пространстве-времени, материальных следов их существования не осталось, налицо одни подделки. Но они точно были — потомки атлантов. Правда-правда!

С Канарских островов, где ничего не обнаружили, искатели Атлантиды разбрелись по всей планете. Сейчас проще сказать, где легендарное государство не искали, чем перечислить все места исследований. Вроде бы как под Москвой не искали, но это не точно. Эту бы энергию, да в мирных целях…

Судя по всему, так оно и было задумано — данный миф был создан как раз для того, чтобы переключить внимание общественности с всяких «неудобных» исторических тем. Ведь это же просто замечательно: толпы учёных и энтузиастов ищут то, чего никогда не было и нет. Значит, у них не будет времени и сил для того, чтобы заниматься чем-то действительно полезным. Если же давать на это финансирование, то вообще получится просто чудесно. Куда не нужно, лезть не станут, а планета у нас большая.

В Советском Союзе проблемой Атлантиды тоже занимались, но, так сказать, факультативно. Денег на это не давали, соответствующих программ исследований не утверждали, но в свободное от работы времени можно было делать всё, что угодно. Не запрещено. Даже немного помогали, так как к науке в СССР вообще относились очень уважительно. Авось, что-то действительно, найдут.

Одним из ведущих атлантологов в мире был советский учёный профессор Николай Жиров, по данной теме он написал две очень обстоятельные книги. Никакого анализа «древних» источников там нет, по большей части геология и прочие точные науки. Главная идея данных научных работ — если остров и был, то он находился где-то в районе Срединно-Атлантического хребта, расположенного на дне океана.

Книги отнюдь не научно-популярные, дабы их осилить требуются серьёзные знания. Литература точно не для «жертв ЕГЭ». Последователей такого же уровня у Жирова не было, так как всё очень и очень сложно.

В 50-х годах ХХ века внимание «атлантологов» привлек архипелаг Санторини в Эгейском море. По сути группа островов — это огромная кальдера, остатки взорвавшегося вулкана. Тогда же родилась гипотеза, что в ходе извержения в кратер хлынула морская вода и знатно бахнуло, всё Средиземноморье в труху. А сам остров вроде как некогда был большим, даже очень.

Фанаты Атлантиды ликовали — вот она, нашли! И всё сходится с текстами Платона, в которых атланты конфликтовали с афинянами. Как раз удобно воевать, ведь плыть-то на фронт совсем близко, это не с Канар тащиться. А что не в Атлантическом океане, так не страшно. Бывает.

Но на Санторини и в его окрестностях тоже ничего не нашли, восторги анлантологов сошли на нет. Хотя и ненадолго. Show Must Go On, и поиски того, что отсутствует в природе, продолжились. Тем не менее, про Санторини тоже не забывают.

«В древности этот остров называли Стронгили, что переводится как «круглый». Это само по себе странно. Дело в том, что никакого острова на месте Санторини нет. В настоящее время он состоит из нескольких небольших полукруглых островов, окружающих обширную, диаметром 10−12 километров, морскую впадину округлой формы. Но главной особенностью всех островов, составляющих Санторини, является толстый, от 5−10 до 100−140 метров слой пепла с вкраплениями вулканических камней, перекрывающий все более древние отложения. Слой такой толщины мог образоваться только во время очень сильного извержения вулкана. Очевидно, что около 1550 года до нашей эры здесь произошло колоссальное извержение вулкана, после чего Санторини и перестал существовать как цельный остров. Извержение вызвало настоящую «ядерную зиму» планетарного масштаба. Все началось с неожиданного взрыва, уничтожившего вершину вулкана. Через несколько дней извержения слой пепла толщиной несколько десятков метров покрыл весь остров, погребя под собой города атлантов, а потом вулкан обрушился внутрь, образовав огромную чашу — кальдеру, глубиной более 500 метров. Почти сразу она заполнилась водой, смыв всю цивилизацию атлантов», — утверждал профессор Николай Короновский.

Откуда информация о том, как остров назывался 4−5 тысяч лет назад, в принципе непонятно. Равно как неясно, откуда такая точная датировка времени взрыва, с точностью до десятилетия.

Но учёные обычно на подобные мелочи не размениваются. Назывался, и всё тут, а взорвался тогда-то, точно. Ученым видней. «Примерно три тысячи лет назад» — да, правдивее, но как-то несерьезно…

Всевозможные организации атлантологов есть во всех странах, РФ не исключение. Русское общество по изучению проблем Атлантиды (РОИПА) заявляет такие вот благие цели:

Изучение и поиски Атлантиды, а также всего комплекса древних працивилизаций, истории их возникновения, развития и исчезновения;

Создание корректной, новой концепции глобального исторического процесса, реконструкция подлинной истории человечества;

Создание и развитие на базе междисциплинарных исследований науки атлантологии и включение ее в круг академических научных дисциплин;

Создание Музея Атлантиды им. Н.Ф. Жирова для сохранения мирового и российского атлантологического наследия.

Вроде как всё звучит красиво, да и публика собралась приличная. Быть может, серьёзные исследования продолжатся под флагом атлантологии. Ведь не обязательно же пытаться найти именно Атлантиду, можно и разнообразить цели поиска.