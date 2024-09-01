Неизвестный СССР: Как Сталин каналы строил и Федотов отселял

Патриарх русской литературы и по совместительству «совесть русского народа» Александр Солженицын назвал Беломоро-Балтийский канал «дичайшей постройкой ХХ века». По его мнению, Сталин идею его строительства, а заодно и Волго-Балта с Волго-Доном, «позаимствовал на излюбленном рабовладельческом Востоке, где любили строить великие каналы».

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И вот уже 40 лет СМИ пичкают нас ужастиками, как по велению Сталина за один день выселяли посёлки и целые города. А тех, кто не успевал уехать, накрывал водяной вал.

А вот пример из жизни. В январе 1945 года Вологодский обком ВКП (б) принял решение о продолжении прерванных войной работ по созданию канала Волго-Балт и переселению людей из зоны подтопления.

…Получил Федот извещение о переселении и достал четверть самогона. А тут соседка Фёкла прибежала, орёт: «Мишка Квакин, которому ты намедни морду побил, донёс на тебя в сельсовет, что ты с трудоднями мухлевал и ещё много чего… Вычеркнули тебя из списков на переселение». Взревел Федот, схватил четверть и побежал в сельсовет. Вернулся пустой, но очень довольный: «Слава богу, Фёкла, оставили меня в списках!»…

Имена — авторский вымысел, но драки и доносы имели место в ходе кастинга высылаемых. И было из-за чего!

В соответствии с постановлением ГКО от 15 января 1945 года № 7326 «О переселении колхозников в районы Карельского перешейка Ленинградской области» каждая семья получала в личную собственность дом с надворными постройками, также им выделялись приусадебные участки площадью от 0, 6 до 1 гектара на одно хозяйство (включая земли, занятые постройками).

Нуждающимся колхозникам на месте выдавались ссуды размером до 8 тысяч рублей на 7 лет, с возвратом равными частями, начиная с третьего года пользования кредитом.

Организованные переселенцами колхозы на три года также освобождались от налогов, страховых платежей и обязательных поставок государству сельскохозяйственной продукции.

Каждой переселявшейся семье выдавалось единовременное пособие в размере 5 тысяч рублей. Все расходы по переезду и перевозке скота и имущества весом до 2,5 тонн на семью оплачивались государством.

Кроме того, по прибытии на постоянное место жительства каждой семье выдавалось по 2 центнера зерна, 2 тонны сена, 30 метров тканей, 10 литров керосина, 10 кг соли, 40 коробок спичек, 3 кг хозяйственного мыла и 10 катушек ниток. Дома и хозяйственные постройки, принадлежавшие колхозникам в подтопляемых районах, могли быть ими разобраны и проданы, а скот они брали с собой.

Каждое переселяемое хозяйство, не имевшее скота и птицы в личном пользовании, получало по 1 корове, 2−3 овцы и 5−10 кур, а также с него списывались все долги и недоимки по налогам и платежам.

Дома, которые предоставлялись переселенцам, были в основном деревянные на каменном фундаменте на 2−4 комнаты с кухней и подвалом для хранения овощей. В каждом доме имелась русская печь и плита.

При каждом доме имелась баня, колодец, дровянник, сеновал, амбар и помещение для скота. В некоторых домах имелся водопровод или была устроена механическая подача воды при помощи ручных насосов.

Все районы Карельского перешейка были связаны с Ленинградом хорошими путями сообщения, расположены по линии железных дорог, а все его населённые пункты были связаны с железнодорожными станциями шоссейными и грунтовыми дорогами.

Самое интересное, куда переселяли бедных колхозников из Кирилловского и других подтопляемых районов? — На Карельский перешеек!

В конце 1941 года финны захватили перешеек и вывезли оттуда всех этнических русских (около тысячи человек). Куда их дели, неизвестно. Официальным историкам за 80 лет узнать об их судьбе было недосуг.

А летом 1944 года Красная Армия за 7 дней освободила Карельский перешеек. Финское население бежало вместе со своими войсками. А советское правительство решило одним выстрелом убить двух зайцев — отселить население из мест затопления каналами и водохранилищами и заселить оставленную финнами территорию.

Любопытно, сколько миллионов рублей сейчас получили бы наследники Федота за гектар подаренный ему Сталиным земли на берегу Финского залива? Разумеется, если ушлые демократические чиновнички после 1991 года не изъяли у внука Федота сталинский подарок.

А что было с нерадивыми колхозниками, не выполнявшими план, которых вычеркнули из списков «депортируемых» на Карельский перешеек? Их отселяли из затапливаемых мест на несколько километров выше. Дома разбирали и перевозили на новое место. Ветхие строения разрушали и строили новые дома. Ссуды тоже давали.

Переселение в 1940—1955 годах в разных районах затопления, естественно, имело различия. Но вот бабушки, которые приковывали себя цепями к печкам в зоне затопления Рыбинским морем и ждали целых 8 лет, пока оное море их затопит — фантазии титулованных профессиональных лгунов.

Моя родственница из деревни Литвиново рассказывала, как в начале 1970-х годов проходило затопление Кольчугинского водохранилища. Под затопление попала четверть деревни. Сразу после благой вести о затоплении в оной четверти стали происходить необыкновенные события. Население четверти увеличилось в несколько раз. Так, одна бабушка прописала к себе семьи своих семерых детей, и в итоге за старую халупу они получили восемь (!) комфортабельных квартир в городе Кольчугино.

Кто хотел, получал квартиры в городе, кто хотел — новые добротные дома в той же деревне. Переезд проводился бесплатно.

Девочки-недотроги внезапно оказывались матерями-одиночками. Все участки, подлежащие затоплению, расцвели плодовыми деревьями и кустами — за каждое растение полагалась приличная компенсация. А наиболее предприимчивые, получив компенсацию, перед самым затоплением их выкопали и пересадили на новые участки. Вся четверть деревни сплошь заросла клубникой — за каждый куст платили сравнительно неплохо.

А что происходило в остальной деревне? Да, ничего. Только сельчане нещадно материли проектировщиков, которые могли бы сотворить Кольчугинское море чуть побольше.