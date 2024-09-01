Диета Савелия Крамарова: почему она стала роковой для артиста

Когда Савелию Крамарову было всего 16 лет, его мать Бенедикта Волчек скончалась от рака. Эта болезнь стала проклятием семьи и самого актера. Онкология была причиной смерти бабушки, дяди, нескольких сестер Савелия Крамарова. С юности он боялся умереть от рака и делал все возможное, чтобы этого не случилось. Но убежать от судьбы так и не смог…

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Дожить до 120 лет

Такую цель ставил перед собой актер. Он даже регулярно шутил по этому поводу — мол, это первый эксперимент, как дожить до 120 лет здоровым. Позже уже знакомые грустно шутили над тем, что Крамарову удалось пройти в своем эксперименте лишь полпути. В 60 лет актеру поставили страшный диагноз — рак прямой кишки. Причем даже после повторного обследования он не верил, что мог заболеть. Жене он сказал:

«Все смеяться будут: чтобы после соблюдения диеты и регулярных очищений организма такой вот диагноз!».

Сыроедение и голодание

Вопреки полушутливым образам своих киноперсонажей, Крамаров вел абсолютно здоровый образ жизни: не употреблял алкоголь и мясо, каждое утро начинал с пробежки, плавал в океане и принимал солнечные ванны, питался исключительно натуральными продуктами, устраивал разгрузочные голодания. Он даже в США переехал ради того, чтобы жить в соответствии с рекомендациями натуропата Поля Брэгга, изложенными им в книге «Чудо голодания». Хотя еще в начале 1970-х, по воспоминаниям коллег, вполне мог позволить себе и пару рюмок спиртного, и сигарету.

Нездоровый ЗОЖ

До сих пор непонятно, почему абсолютно здоровый человек стал жертвой онкологии и сгорел от нее буквально за полгода, несмотря на операцию и сеансы химиотерапии. Впрочем, многие близкие актера уверены, что последние его и сгубили — слишком агрессивным и интенсивным было лечение. Ведь организм актера был практически «не знаком» с лекарствами.

Кроме того, современные врачи критикуют и рацион питания Крамарова, основу которого составляли крупы. Дело в том, что зерновые культуры содержат несбалансированные белки, которые сильно ощелачивают клетки крови. А из-за простоты готовки (зерно просто заливалось кипятком, а не разваривалось) переваривание шло в основном в кишечнике, который подвергался повышенной нагрузке и ощелачиванию. Кроме того, Крамаров не употреблял жиры, которые могли бы нормализовать щелочной баланс в организме.

Так что по сути до критической точки актера довел именно его неправильный здоровый образ жизни…