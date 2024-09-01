Прибалтийская операция: сколько коллаборантов воевало на стороне гитлеровцев

В Прибалтийской операции 1944 года Красная Армия потеряла около 280 тысяч человек, из которых почти 61,5 тысячи убитыми. Не исключено, что потерь было меньше, если бы на стороне гитлеровцев не воевали местные коллаборанты.

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За свободную Прибалтику

Прибалтийской операцией командовал маршал А.М. Василевский, а участвовали в ней более полутора миллиона бойцов. Сторону Гитлера же приняли почти 100 тысяч латвийских коллаборационистов. Освобождение Эстонии, Латвии и Литвы велось с середины сентября и до 24 ноября 1944 года.

Не всё советскому командованию удавалось с первого раза и в соответствии с планом. Так, коррективы приходилось вносить из-за особенностей местности. Как известно, Прибалтика изобилует озёрами, реками, и болотами. Но свои основные силы немецко-фашистские захватчики сконцентрировали у Риги.

Разбить врага следовало в два этапа. Во время первого – таллинского наступления – войска Красной Армии освободили материковую часть Эстонии. В ходе реализации второго этапа гитлеровцы оказались замкнуты в Курляндском котле.

Против всех

Затяжными оказались бои за Таллин. Дело в том, что красноармейцам сопротивление оказывали не только фашисты, но и местные подпольщики. Коллаборанты позже провозгласили независимость республики, после чего попытались стать третьей силой, неподвластной ни гитлеровцам, ни советской стороне. Правда, поведение «и вашим, и нашим» не стало результативным.

Неотъемлемой частью Прибалтийской кампании стала Моонзундская операция. Её проводили для очистки от противника четырёх островов Моонзундского архипелага и полуострова Сырве. Кстати, помучиться пришлось с последним – сражения за него шли с 27 сентября и по 24 ноября.

Закрепив успех, Красная Армия перешла к наступательной операции в Восточной Пруссии.