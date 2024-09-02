«Статуя Сталина путешествовала по зданию». Каким легендам МГУ можно верить

Главное здание МГУ построили за четыре года и торжественно открыли 1 сентября 1953-го, через шесть месяцев после смерти Сталина. Самая большая сталинская высотка стала одним из символов Москвы и обросла такими легендами, что факты о ней стало сложно отличить от вымысла. Отбросив бредовые сюжеты про вкопанный в землю космический корабль, грунт под которым морозят установки, не дающие ему съехать в реку, «Мослента» обсудила более правдоподобные легенды о главном здании МГУ с Романом Янковским, автором книги о его истории и архитектуре — «Высотка номер один». Ниже — его монолог.

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Про побег заключенного со стройки МГУ на самодельном дельтаплане

Легенда: в строительстве МГУ принимали участие заключенные. Один из них сделал себе из подручных материалов конструкцию типа дельтаплана и сбежал: стартовал с высокого этажа, благополучно приземлился и скрылся.

Правда: начнем с первого утверждения о том, что на стройке МГУ работали заключенные. Существуют архивные документы, которые такой факт подтверждают. При этом есть очень много людей, которые говорят, что это все происки либералов и на стройках высоток труд заключенных не использовался.

Кто-то считает, что там работали пленные немцы, — нет, такого не было. Заключенные были советские, вероятно, не политические. Об этом много свидетельств. Когда я писал книгу «Высотка номер один», общался с сыном такого заключенного, который был уже в преклонном возрасте. Он рассказывал, как отцу предложили поучаствовать в строительстве высотки МГУ, когда ему оставалось сидеть три года за хозяйственное преступление — какое-то расхищение. И он принял участие в отделочных работах, которые проводились в высотной части.

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Есть точка зрения, что здание не успевали отделать в срок — к первому сентября 1953 года. Подключили заключенных, и они жили внутри стройплощадки, там был лагерь. По периметру стояли вышки — это есть на фотографиях.

Мог ли кто-то из работавших там заключенных сделать планер или подобие дельтаплана и убежать — этого мы не знаем. Никаких свидетельств нет, как, впрочем, и никаких свидетельств обратного.

Мне кажется, это скорее выдумка, потому что туда отправляли заключенных, которым сидеть оставалось недолго.

«Это были не убийцы, рецидивисты, изменники Родины и политические. На стройке МГУ работали люди, совершившие несерьезные, несущественные преступления».

У них были мягкие статьи, и их амнистировали после окончания стройки.

Так что вряд ли в таких условиях имело смысл делать крылатую конструкцию, рисковать разбиться... Маловероятно.

Про подземную часть здания

Легенда: в главном здании МГУ — 37 этажей, 235 метров со шпилем, но столько же уходит вниз, под землю. Там расположены огромные секретные лаборатории, бомбоубежища. Все это соединяется с бомбоубежищами других факультетов, а по подземным путям можно дойти до Мичуринского проспекта и площади Индиры Ганди.

Правда: точно мы не знаем, насколько МГУ уходит вниз. Даже если бы у меня был допуск, я бы вам не мог этого сказать. Но допуска к такой информации у меня нет.

Что мы знаем? Строительство высотки довольно-таки хорошо задокументировано. Есть очень много фотографий с разных ракурсов, на которых копают фундамент и потом его бетонируют. Крайне сложно было бы в условиях такой открытой стройки спрятать какие-то дополнительные объемы.

Фундамент глубокий, но не слишком — где-то 18 метров. То есть два-три этажа с высокими потолками.

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У меня есть планы всей высотки, включая помещения под шпилем, и на них ниже минус второго этажа ничего нет. Нулевой этаж — технические помещения, минус первый — подвал с оборудованием, минус второй — большое бомбоубежище с гермодверями под всей центральной частью. Оно очень долго стояло затопленным, сейчас плюс-минус осушили. Там находятся скважины с водой, стояли нары.

Я ни разу не видел каких-либо свидетельств того, что есть помещения ниже. Чтобы на минус втором этаже видели двери, лестницы вниз — ничего такого не было.

«И еще один аргумент. В девяностых и нулевых годах московские диггеры были очень активны и составили подробную карту МГУ-шных подземелий. Они тоже подтверждают, что ниже минус второго этажа под главным зданием ничего нет».

Вообще у небоскребов редко бывают высокие фундаменты. Это зависит от грунта. В США, например, небоскребы стоят на сваях, то есть тоже нет никаких подземных объемов. На Воробьевых горах, поскольку почва глинистая и до твердого слоя очень далеко, сваи не стали вбивать, а сделали большую герметичную коробку, на которой здание «плавает». Это фундамент конструкции инженера Никитина — он «всплывает» в суглинке и вытесняет вес, равный весу здания. Конструкция известная, и она не предполагает повышенного объема фундамента.

Действительно, по подземным путям можно дойти очень далеко от здания. Например, забор воздуха в высотку МГУ идет со стороны смотровой площадки. И подземные трассы для воздуха продолжаются достаточно далеко — под бассейном и фонтаном.

Под сквериком между физфаком и химфаком проходит система вентиляции на эти факультеты. Она соединяется с общей теплотрассой, которая идет параллельно Ломоносовскому проспекту вдоль главного здания: начинается у Первого гуманитарного корпуса и заканчивается в районе Мичуринского проспекта. Главное здание тоже имеет туда выход.

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Это теплотрасса, а не подземелье, как метро. Коммуникации нужно обслуживать, и при желании там можно пройти — есть двери, решетки.

Практически любой жилой дом в Москве много с чем соединен теплотрассами, особенно сталинки в центре. Там всегда подвалы создавались под бомбоубежища, и были запасные выходы, чтобы если здание рухнет, из-под развалин можно было выйти. Это классический вариант, и высотка МГУ, как и все здания той эпохи, соединяется с инженерными коммуникациями в том числе и в целях обеспечения дополнительных выходов из бомбоубежища.

Про личный контроль Сталина

Легенда: Сталин лично контролировал процесс возведения главного здания МГУ. При его строительстве использовали камень очень высокого качества и секретную рецептуру цемента. Среди зданий это — главный спецобъект страны эпохи правления Сталина.

Правда: все крупные проекты такого масштаба были на контроле, тогда была такая политика. В то же время строился канал Волга-Дон, заканчивали его копать. И это тоже была огромная медийная кампания: во всех СМИ, начиная с «Мурзилки» и заканчивая журналом «Советский Союз» для иностранной аудитории, — везде писали практически одно и то же про одни и те же стройки.

«Крупных объектов строили не так много, и все они были под пристальным вниманием, на контроле».

При создании главного здания МГУ действительно использовались инновационные на тот момент технологии. Например, литой камень — это то, из чего сейчас делают украшения на всех неосталинских зданиях. Например, после реставрации Лужников мы там видим очень много такого декора. А тогда это была новая технология, и с ней только экспериментировали. Если брать облицовку главного здания, внизу это гранит, выше — плитка из известняка, а более сложные украшения сделаны из литого камня.

И там было много нововведений. Например, стеновые панели, которые потом уже использовались в хрущевках, в панельках брежневских лет.

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И конечно, было использовано много качественных материалов. Например, для здания создали оригинальную мебель из ценных пород дерева. Когда ее сейчас реставрируют или замещают, то часто используют сосну, а тогда делали из дуба. Это относится ко всем сталинкам. Дубовый паркет во многих из них сохранился, ничего ему не делается.

«Если до революции подобные работы делались вручную, в СССР уже было индустриальное строительство. Те же самые перила из массива вытачивали, фрезеровали на специальных аппаратах. Многие технологии были современными, например, вместо клепки использовалась сварка».

Траты не были бездумными. Например, парадный фасад со стороны смотровой площадки украшает портик с круглыми колоннами из гранита. Сделать, обработать такие криволинейные поверхности — очень трудоемкая история. И обратите внимание, это не студенческий фасад. Место и раньше, и сейчас достаточно пустынное, студенты в основном пользуются противоположным входом, тем, который в сторону химфака, физфака, биофака. Но со стороны смотровой площадки был запланирован и создан подъезд для делегаций, там даже есть специальный заезд для автомобилей. Вот такие приоритеты. Здание возводилось в первую очередь для демонстрации статуса, поэтому парадная часть сделана гораздо богаче, чем студенческая. Все было продумано, и маршрут для делегаций в здании до сих пор очень просто отследить по внутренней отделке.

А противоположный клубный вход — там тоже портик, тоже колонны, но они уже сделаны квадратными в плане. Не было подхода «гуляем на все деньги», уже в процессе строительства очень многое упростили, чрезмерно затратные идеи отбросили. Открытой кредитной линии у строителей не было.

Про статую Сталина вместо шпиля

Легенда: вместо шпиля на Главном здании МГУ изначально собирались поставить позолоченную статую Сталина. Но он умер за полгода до открытия этой высотки, и вместо гигантской скульптуры вождя народов на ней установили шпиль.

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Правда: изначально проектов высоток было много. Их проектировали разные архитекторы, у каждого из которых были свои «фишки». Главный архитектор Москвы Чечулин занимался высоткой на Котельнической набережной, у которой изначально был запланирован шпиль. Сталину проект понравился, он приказал сделать шпиль и на МИД, где его изначально не планировали ставить. Чечулин донес это до остальных архитекторов, и в результате высотки стали выглядеть плюс-минус одинаково. Особенно это заметно по зданию на Красных воротах, его проект переделали очень сильно.

И изначальный проект МГУ изменился. Достаточно вспомнить, что в процессе работы его главного архитектора Иофана заменили на Руднева. Прорабатывали разные варианты завершения здания: глобус, студент с книгой, Ленин, Сталин, Ломоносов. В юбилейном номере журнала «Архитектура СССР» 1947 года, посвященном 800-летию Москвы, МГУ изображен уже со шпилем. Строить его начнут только через два года, проект со шпилем к тому моменту был утвержден и обнародован.

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В итоге статуи вождей ни на каких советских зданиях так и не поставили: Дворец Советов планировали завершить огромной фигурой Ленина, но проект так и остался на бумаге. А на всех высотках сделали шпили.

Если говорить о высотке МГУ, то, по утвержденному проекту, статуя Сталина должна была находиться внутри нее и путешествовала по зданию, пока не исчезла. Изначально ее планировали установить посередине актового зала. И сегодня видно, что панно из мозаики композиционно требует какого-то дополнения в центре. Так что до сих пор, когда проводят праздник, всегда что-нибудь там ставят — портрет Ломоносова или цветы.

Здание отделывали уже в 1953 году, и статую Сталина оттуда убрали. Был план поставить в актовом зале статую Ленина, но проект удешевили и в итоге оставили там медальоны с Лениным, Сталиным, Марксом и Энгельсом. А их статуи решили поставить перед зданием с разных сторон. Сталина даже сделали в гипсе и успели примерить — постамент стоял на специально сделанном плоском участке, который до сих пор сохранился на парадной лестнице. Все утвердили, начали отливку, но в сентябре 1953-го ее остановили в начале работ, и сделанное пошло под слом.