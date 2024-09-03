Как избежать встречи с медведем и что делать, если хищник совсем рядом

Медведи в Якутии терроризируют местных жителей. Хищники чаще выходят к населенным пунктам, угрожая людям и домашнему скоту. Зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов в эфире телеканала «МИР 24» рассказал, по каким признакам можно понять, что медведь где-то рядом.

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«Если рядом медведь, то, во-первых, часто будут видны следы. У медведя довольно крупный характерный след, и особенно хорошо его видно на влажной почве. Иногда видны места лежки медведя. Это огромные места, где хищник отдыхает, проводит свое время. Там хорошо заметна примятая трава, может быть подрана кора на деревьях», – заявил эксперт.

Специалист рассказал, что косолапые хищники часто используют деревья для того, чтобы оставить запаховую метку. Так же и экскременты медведя говорят о том, что он где-то рядом. И в таких местах нужно вести себя предельно осторожно. Илья Гомыранов заметил, что в нормальной ситуации медведь боится человека, поэтому в лесу наоборот не нужно говорить тихо.

«Если вы ведете себя в лесу громко, шумите, у вас есть свисток – это хорошее средство, которое отпугивает медведя, – то зверь просто к вам не подойдет. То есть такие встречи происходят редко. Иногда бывает, что ни вы не видели медведя, ни он вас не заметил. И вот это, наверное, самые опасные моменты, потому что животное в моменте неожиданности реагирует очень агрессивно», – пояснил специалист.

Эксперт заключил, что при встрече с медведем лучше постараться отойти, или замереть, тогда медведь возможно уйдет. Но если медведь решит на вас напасть, то убежать от него довольно трудно. Потому в медвежьих местах лучше носить с собой фальшфейры.