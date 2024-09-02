Как завершилась Вторая мировая война

2 сентября 1945 года была подписана безоговорочная капитуляция Японии союзным войскам. Этот день считается днём окончания Второй мировой войны и даже был официальным в нашей стране. Однако Россия с недавнего времени отмечает его 3 сентября и тому есть причины.

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Япония была главным противником и угрозой на востоке страны в ХХ веке сначала Российской империи, а затем и Советского Союза. Поражение в русско-японской войне 1904–1908 гг. послужило толчком к внутренним потрясениям и первой революции 1905 года. Оказало несомненное влияние на все последующие события. Не зря в декларации по случаю разгрома Японии в 1945 году, И. Сталин отмечал, что СССР отомстила за то поражение.

Но у страны Советов к тому моменту накопились уже и собственные счёты. Ещё до Великой Отечественной войны происходили постоянные столкновения с милитаристской Японией. Самыми известными из них были сражения у Халхин-Гола и озера Хасан. Весь Китай и Корея были оккупированы, на их территории было образовано марионеточное государство Маньчжоу-Го, на континенте располагалась миллионная Квантунская армия. На протяжении всей войны с Германией советское руководство вынуждено было держать здесь значительные войска, которые, ох, как нужны были на фронте.

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После чувствительных ударов Красной армии в 1930-х годах между Японией и СССР был подписан Пакт о ненападении. Но помня, что точно такой же пакт был заключён и с Германией, что не помешало ей напасть без объявления войны, советское руководство не могло исключать аналогичного поведения их союзника по Оси (Германия-Италия-Япония), два участника которой уже воевали с Советским Союзом.

Особенно большой эта угроза была в начальный период войны. Она заметно ослабла, когда фашистская Германия стала терпеть поражения и к окончанию ВОВ уже Япония смотрела с опаской на СССР. К тому же ей было чем заняться – она находилась в состоянии войны с США. И хотя военные действия разворачивались в основном в Океании и на Филиппинах, не касаясь непосредственно границ собственно Японии, дела шли всё хуже.

Но японская военная машина, которая наращивалась почти век, была всё равно крайне мощной. Поэтому союзники на завершающем этапе войны стали всё чаще задавать советскому руководству вопрос о её намерении вступлении в войну с Японией после разгрома Германии. Советское руководство и само понимало, что держать такую потенциальную угрозу у себя под боком крайне опасно. Вся граница, тысячи километров, по Дальнему Востоку и Забайкалью была потенциальной линией фронта.

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Тема вступления СССР в войну с Японией поднималась на переговорах глав государств-союзников уже на Тегеранской конференции в 1943 году. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года этот вопрос уже обсуждался в полном объёме. И Советский Союз взял на себя обязательство по истечении трёх-четырёх месяцев по окончании войны с Германией вступить в войну с Японией.

Сейчас раздаются обвинения, что СССР не предупредил Японию о таком своём намерении. Выглядит несколько странно. Японское руководство действительно после разгрома фашистов задавало такой вопрос советскому руководству. Была встреча министра иностранных дел СССР В. Молотова с послом Н. Сато, на которой тот напрямую спросил обсуждался ли в Ялте вопрос о начале войны с Японией. Молотов проявил дипломатическую изворотливость и сказал буквально: «… мало ли о чём бывают разговоры в таких случаях». И подтвердил, что пока Пакт о ненападении пока действует.

Но 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции была принята Декларация союзников по Японии. Её подписали главы СССР, США и Национального правительства Республики Китай, и она стала фактически ультиматумом Японии.

«Навсегда должны быть устранены власть и влияние тех, которые обманули и ввели в заблуждение народ Японии, заставив его идти по пути всемирных завоеваний, ибо мы твердо считаем, что новый порядок мира, безопасности и справедливости будет невозможен, пока безответственный милитаризм не будет изгнан из мира», — говорится в пункте 6 Декларации.

И далее предлагалась полная и безоговорочная капитуляция, иначе Японию «ждёт быстрый и полный разгром».

Как известно, японская сторона ультиматум проигнорировала. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Утверждается сейчас, что именно эти бомбардировки побудили Японию капитулировать. Но произошло это позже, после разгрома сухопутных сил Красной армией.

9 августа В. Молотов вручил ноту японскому послу, в которой сказано, что, выполняя союзнический долг СССР с 10 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. Командовал войсками маршал Советского Союза Александр Василевский, который провёл столь стремительную и блестящую кампанию, что миллионная Квантунская армия оказалась разгромленной в течение двух недель.

Ещё 15 августа император Хирохито объявил по радио о капитуляции Японии, но войска продолжали сопротивление до 25 августа, а потом ещё и подавлялись отдельные его очаги. Так что японская армия сложила оружие только после того, как её разгромила Красная армия, проигнорировав даже распоряжение своего императора. Получается, что ядерные бомбардировки хоть и привели в ужас, но не отменили решимости японской армии, она прекратила сопротивление только после поражения на суше.

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2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Подписи поставили от имени императора Японии министр иностранных дел М. Сигемицу и генерал Й. Умэдзу, от всех союзных армий генерал США Д. Макартур и генерал-лейтенант Красной армии К. Деревянко, от Китая генерал Су Юнчан.

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Указом Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года устанавливалась праздничная дата окончания Второй мировой войны – 3 сентября. Он был нерабочим, но отмечался только дважды – в 1947 году день вновь стал будним, хоть праздник и не отменяли. А вспоминать о празднике со временем стали только 2 сентября, в день подписания капитуляции. В апреле 2020 года Госдума приняла решение восстановить празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября – теперь это День воинской славы.