Путеводитель по загробной жизни: особенности буддийской преисподней

Какие круги ада по Данте самые красивые? Где лучше всего перекусить в древнеегипетском загробном мире? Как одеваются в небесном дворце Вишну? И какие сокровища можно найти в глуши Вальхаллы? В книге Кена Дженнингса «Загробное путешествие» можно прочитать про 100 мест, в которые душа попадает после смерти, а для нашего материала мы выбрали особенности буддийской преисподней.

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Мы сразу хотели бы вас предупредить о своеобразном юморе авторов книги. Обычно такой юмор называют «чёрным». Но по сравнению с общей темой книги он даже, пожалуй, может приобретать отличные от этого цвета оттенки.

16 секций ада

В самых ранних санскритских и палийских сочинениях, посвящённых буддийской преисподней, утверждается, что под землёй находится восемь огненных адов. Каждый из них представляет собой квадратную крепость с длиной стороны около восьмисот миль, обнесённую железными плитами, со сводчатой железной крышей на высоте восемьсот миль. Пол в этих темницах — раскалённое железо. И пламя пляшет от них на несколько миль в разных направлёниях.

Каждый ад разделён на 16 секций, называемых утсада. Они несут особенные наказания. Вы наверняка ожидаете много наказаний, связанных с огнём. И да, здесь есть кипение, обжигание, обжаривание на вертеле. И не стоит удивляться, что в конечности и живот вобьют пять раскалённых колов или заставят глотать горячие металлические шары, которые будут мучительно проходить насквозь, вырывая внутренности. В качестве небольшой передышки от этих пыток жаром «душу» (как такового понятия души в буддизме нет — прим. автора) могут раздавить меж двух гор, бросить в Вайтарани — реку едкой крови — или загнать в чащу, где колючки и острые листья отрежут уши, нос и пальцы.

В буддизме мало внимания уделяется тому, кто именно мучит душу. Но у неумолимых стражей ада, кем бы они ни были, есть страшные слуги: вороны с железными клювами, огнедышащие ослы, игломордые существа, которые вгрызаются прямо в кости, чтобы выесть костный мозг.

© Ад по представлениям бирманцев «Тридцать семь натов: период поклонения духам, преобладающий в Бирме», 1906 год. Иллюстрация из книги

Привычные земные слабости

В перерывах между рассечением и питьём расплавленной меди можно попробовать и более лёгкие наказания: например, привычные земные слабости, такие как слепота, проказа, безумие, уродство или одинокая бездетность. Другие заболевания чуть более специфичны. Какое-то время можно пострадать от неприятного запаха изо рта, поношенной одежды, кривых зубов или даже, как говорится в одной сутре, «очень большой мошонки, которая доставляет сильные неудобства при ходьбе, а также в положении стоя, сидя или лежа».

Если восемь огненных адов покажутся лишь немного тёплыми, то в более поздних текстах к ним добавляются десять «холодных» адов на тёмной горе на краю неба. Они служат кармическим наказанием для тех, кто в жизни не поделился теплом с замерзшими и нуждающимися. Некоторые из этих ледяных адов названы так по звукам, которые душа будет издавать, когда острые порывы ветра будут срывать с неё кожу и рвать сухожилия: «Атата!», «Хахава!». Другие же носят имена в честь форм красных и синих язв, которые появятся на обмороженных конечностях.

Триллионы лет ада

Сколько придётся терпеть все эти пытки прежде, чем карма очистится, и можно будет переродиться? Тут есть проблемка. В «Сутре о восемнадцати адах», написанной в II веке до нашей эры, очень точно указана продолжительность пребывания в каждом аду. Пребывание в Сандживе — аду борьбы — длится всего 135 миллиардов лет, в то время как 17 триллионов лет придётся провести в Пратапане — аду жара.

В холодных адах приговоры назначаются на ещё больший срок, они настолько умопомрачительно бесконечные, что Будде пришлось использовать задачку-притчу, чтобы объяснить их. Представьте тележку с кучей горчичных семян высотой больше человека. Только раз за век вы берёте одно семя из тележки. Когда телега будет наконец опустошена, вы все ещё будете мерзнуть в Арбуде — первом холодном аду. В каждом следующем аду куча горчичных семян увеличивается в два раза. Так что берите с собой тёплые вещи.