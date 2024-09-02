Древнеримский военный лагерь обнаружили в Альпах на высоте более двух километров

Древнеримский военный лагерь обнаружили археологи в Альпах на востоке Швейцарии. Он находился на высоте 2,2 тысячи метров. Об этом сообщили в управлении культуры кантона Граубюнден.

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Благодаря находке ученым удастся детальнее определить путь легионов Рима через перевал Септимер по одной из более важных дорог того времени, которая ведет из Италии в Центральную Европу. Лагерь был найден с помощью лазерного сканирования поверхности земного шара.

«Это стало возможным благодаря новому поколению цифровых данных и моделей с очень высоким разрешением, которые показывают даже мельчайшие перепады высот местности в виде изображения в оттенках серого», – отметили в ведомстве.

Согласно словам специалистов, римляне укрепили лагерь тремя рвами и стеной, а из-за его месторасположения они могли контролировать долины и перевалы, которые находятся недалеко от лагеря. Кроме того, возле него эксперты уже на протяжении нескольких лет исследуют поле одной из битв древнеримской эпохи. Оно расположено рядом с ущельем Крап-Сес на высоте 900 метров.

В лагере среди артефактов были оружие, снаряжение для римских солдат и гвозди для обуви. На некоторых вещах археологи заметили печать легиона, который принимал участие в битве. Они предположили, что военный лагерь и исследуемое ими древнее поле имеют тесную связь.