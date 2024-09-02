Какие долги оплатила Россия после развала СССР

За последние несколько десятилетий Россия простила своим должникам баснословную сумму – около 140 млрд долларов. Кроме того, взвалив на себя обязательства СССР, Москва стала должником большинства стран бывшего соцлагеря.

Части большой страны

Тема советских долгов остаётся щекотливой до сих пор. В свободном доступе находится мало материалов, а книга учёта и регистрации внешних обязательств СССР, платёжные балансы так и не были опубликованы.

Согласно договору о правопреемстве внешнего экономического долга, подписанному 4 декабря 1991 года, РСФСР досталось 61,34% от общей суммы задолженности. Это примерно 57 млрд долларов. Видимо, этого российским политикам оказалось мало. 2 апреля 1993 года правительство заявило, что берёт на себя все обязательства бывших союзных республик по погашению внешнего долга СССР. Взамен они должны были отказаться от своей доли в зарубежных активах.

Долг платежом красен

С конца 40-х годов прошлого столетия и вплоть до событий начала 90-х годов основными внешнеторговыми партнёрами СССР являлись европейские социалистические государства. Москва приобретала у своих соседей трамваи и локомотивы, одежду и обувь, продукты питания и лекарства. Расчёты велись в переводных «сэвовских» рублях, которые обслуживали в качестве счётных единиц натуральный обмен по ценам, не совпадающим с рыночными. В итоге разваливающийся Советский Союз оказался должен своим вчерашним союзникам миллиардные суммы. Естественно, никто прощать России ничего не стал.

Югославия

Республики, входившие в состав Югославии, к моменту распада так и не смогли договориться о том, кто же будет выполнять функции правопреемника. Отсюда и проблемы с определением частей долга. В итоге больше остальных югославских республик получила Сербия. Далее шли Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония. Меньше всех досталось Черногории – 18 млн долларов.

Румыния

Должником Румынии СССР стал из-за строительства горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, где пришлось задействовать румынских специалистов. Предприятие в 90-х годах отошло Украине, а вот долг пришлось выплачивать России.

Польша

Москва всегда помогала Варшаве. Так, в период экономического кризиса с 1980 по 1986 года Советский Союз оказал полякам безвозмездную помощь на сумму приблизительно в 8 млрд долларов. Кроме того, правительство решило закупать в Польше уголь, тогда как своего было в избытке. Про это поляки забыли, а вот про долг в 500 млн долларов помнили всегда.

Венгрия

Задолженность СССР перед Венгрией – 1,8 млрд долларов. Такая сумма могла накопиться вследствие поставок товаров тяжёлой промышленности. На советских заводах работали венгерские станки, поля обрабатывали венгерские комбайны, а по дорогам ездили венгерские «Икарусы». Но нужно не забывать, что всё это – результат вложений советского правительства. До вхождения в соцлагерь Венгрия была отсталой аграрной страной.

Чехословакия

А вот в Чехословакию СССР вложил не так уж и много, зато активно приобретал в долг станки, трамваи, троллейбусы, локомотивы. После распада ЧССР Россия выплатила Чехии около 3,6 млрд долларов, а Словакии – 1,8 млрд.

Германская Демократическая Республика

В начале 2000-х годов немецкие власти заявили, что Россия как правопреемница СССР должна выплатить $6,4 млрд долларов. Эти деньги Советский Союз якобы задолжал ГДР. Правда, в Кремле придерживаются другой точки зрения – что все долги погашены.

Финляндия

Примерно 600 млн евро требовала Финляндия. К выплате этого долга Россия приступила только к 2006 году, а последний транш в размере 5,7 млн финансисты перевели осенью 2013 года.