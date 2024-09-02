Затмение Бетельгейзе: взрыва гигантской звезды придется подождать

Бетельгейзе — красный сверхгигант, расположенный в левом верхнем углу созвездия Ориона. Это одна из самых крупных звезд, видимых невооруженным глазом, с радиусом, примерно в 1000 раз превышающим радиус Солнца. Бетельгейзе находится на расстоянии всего 642 световых лет от Земли, и излучает примерно в 100 000 раз больше света, чем Солнце.

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В сентябре 2019 года астрономы зафиксировали большое затмение Бетельгейзе. Одна из самых ярких звезд на небе начала тускнеть, и к февралю 2020-го потускнела на 35%, чего раньше никогда не наблюдалось. У астрономов было две основные версии причины затемнения звезды: это охлаждение ее поверхности или облако пыли, выброшенное звездой в процессе потери массы. Затмение ушло в первой половине 2020 года, и большинство ученых пришло к выводу, что явление было вызвано пылевым облаком.

Новое исследование, которое еще не прошло рецензирование, объясняет, откуда взялось это загадочное облако пыли. У Бетельгейзе есть несколько циклов переменности, один из которых происходит в течение 2170 дней, что в пять раз превышает ее обычный период пульсации. Причиной такого необычного поведения может быть звезда-компаньон, масса которой составляет 1,17 солнечной массы. Ее орбита должна быть примерно в 2,43 раза больше радиуса Бетельгейзе, что может привести к модуляции пыли в регионе.

Предполагаемую звезду-компаньон с низкой массой назвали Ori B (альтернативное название Бетельгейзе — Orionis). Возможно, бинарная звезда модулирует пыль, окружающую систему, и когда компаньон проходит через нее, пыль приводит к уменьшению яркости Бетельгейзе. Если существование Ori B подтвердится, это окажет большое влияние на понимание эволюции красного сверхгиганта.

Астрономы ожидают, что в скором времени Бетельгейзе станет сверхновой. Однако если причина колебаний звезды кроется в Ori B, то, возможно, взрыва придется подождать еще некоторое время, пишет Science Alert.

Сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев сообщал, что на небе может появиться «вторая Луна» после взрыва звезды Бетельгейзе. Сам взрыв, согласно прогнозам, может произойти в ближайшие десятки-сотни тысяч лет. В некоторых анализах фигурировала цифра в 30-50 лет.