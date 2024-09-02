Президент России Владимир Путин заявил, что советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине в 1954 году. На тот момент полуостров входил в состав РСФСР. Как Крым стал украинским и почему это было неверным решением — в материале «Вечерней Москвы».

История полуострова в составе Российской империи

В 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». На территорию Крыма ввели русские войска, князь Потемкин принял присягу на верность России крымской знати и представителей всех слоев крымского населения. Крымское ханство перестало существовать, была создана Таврическая область.

Екатерина II своим указом от 10 февраля 1784 года приказала основать на полуострове военный порт с адмиралтейством, верфью, крепостью. В начале 1784 года заложили порт-крепость, который назвали Севастополь.

Крым активно изучали российские ученые. В начале XIX века в Крыму развивалось садоводство и виноградарство. Открылись различные учебные заведения, обустроилась Ялта, которая в 1837 году получила статус города. Южный берег Крыма превратился в аристократический курорт.

В июне 1854 года англо-французская флотилия начала обстреливать российские береговые укрепления в Крыму. В сентябре 1855 года Севастополь пал, однако его вернули России по окончании войны в обмен на определенные уступки.

После Октябрьской революции в 1917 году в Ханском дворце в Бахчисарае провозгласили Крымскую Народную Республику, назначили Совет директоров — Национальное правительство. А в декабре 1917 года в Севастополе учредили большевистский Военно-революционный комитет, который взял власть в свои руки. В январе 1918 года большевики взяли власть в Феодосии, Керчи, Ялте, Симферополе. В марте 1918 года в Крыму была провозглашена Советская социалистическая республика Тавриды.

В апреле 1918 года украинские войска заняли Евпаторию и Симферополь, вслед за ними пришли германские войска. Но по соглашению с Германией украинские части покинули Крым, отказавшись от претензий на полуостров. К 1 мая 1918 года германские войска оккупировали весь Крымский полуостров.

В апреле 1919 года части Украинской Красной армии заняли Крым, вытеснив с его территории белогвардейцев и англо-французских интервентов. Произошло образование Крымской Советской Социалистической Республики в составе РСФСР.

В начале Великой Отечественной войны в ноябре 1941 года Красная армия была вынуждена оставить Крым за исключением Севастопольского оборонительного района и отступила на Таманский полуостров. Оборона Севастополя продолжалась до начала июля 1942 года. Крымская наступательная операция советских войск закончилась 12 мая 1944 года сокрушительным разгромом 200‑тысячной 17‑й немецкой армии. Немецко‑румынские войска осаждали Севастополь в 1941–1942 годах в течение 250 дней.

В июне 1945 года Верховный Совет РСФСР утвердил преобразование Крымской АССР в Крымскую область и внес соответствующие изменения в российскую Конституцию. В 1948 году указом Президиума Верховного Совета в отдельный субъект выделили Севастополь, который стал городом республиканского подчинения.

В 1954 году, учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, советское руководство во главе с Никитой Хрущевым, передало Крым в состав Украинской ССР.

В январе 1991 года в Крымской области Украинской Советской Социалистической Республики состоялся общекрымский референдум. Крым объявили республикой после голосования. Верховный Совет Украинской ССР внес соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 года.

В сентябре 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета Крымской АССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Крыма. В ней говорится о стремлении создать правовое демократическое государство в составе Украины. В феврале 1992 года по решению Верховного Совета Крыма Крымская АССР была переименована в Автономную Республику Крым.

В октябре 1998 года крымский парламент нового состава принял новую конституцию Крыма, приведенную в полное соответствие с конституцией Украины. В 2014 году Крым вошел в состав России после референдума.

Зачем Хрущев подарил Крым Украине

По словам политолога Юрия Светова, советские руководители относились к границам государств достаточно своеобразно, потому что считали Украину и Россию единой страной.

«Например, для Владимира Ленина, когда решался вопрос об Украине, не имело значения, где живет народ, где русские, где украинцы, какие земли исторически принадлежат России, а какие Украине. Ему нужна была пролетарская Украина. А так как Украина была в основном сельскохозяйственная, ей решили отдать Донбасс, где была промышленность. Они пролетаризировали Украину. Никого не спрашивали, кто жил на тех территориях. Их не волновало, что русские цари, военачальники, люди воевали долгими столетиями за то, чтобы эти земли были частью России, обезопасив страну от нападений со стороны Турции. У них были другие цели — им надо было построить социализм», — сказал он.

Эксперт отметил, что такая политика наших властей продолжалась постоянно.

«Советские власти были убеждены, что СССР будет жить вечно. Они воспринимали деление страны на республики как простую формальность. Они считали, что это не имеет никакого значения, поэтому, например, взяли и отдали Казахстану Западную Сибирь», — объяснил собеседник «ВМ».

Никита Хрущев выражал большую симпатию Украине, потому что был ее руководителем. Когда возникли разговоры, что существуют проблемы с восстановлением Крыма, он спокойно согласился отдать полуостров Украине, напомнил эксперт.