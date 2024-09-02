Штурм Рейхстага: самые необычные факты

Взятие Рейхстага – событие, о котором слышал каждый. Так что не удивительно – со временем оно «обросло» совсем фантастическими подробностями. Но даже если полагаться только на факты, можно наткнуться на довольно необычные.

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Символ надежды

Здание, над которым требовалось водрузить знамя, с 1919 года занимал высший законодательный орган Германии. Правда, в годы Третьего Рейха он уже не играл никакой роли. Все законодательные решения принимались в Кроль-Опере, то есть напротив. Но для гитлеровцев Рейхстаг являлся своеобразным символом последней надежды. Следовательно, его взятие деморализовало бы всё войско. На это и рассчитывало советское командование. Маршал Георгий Жуков даже пообещал правительственные награды тем, кто установит красный флаг над серым, неказистым и наполовину разрушенным зданием. Многие бойцы бросились выполнять приказ, даже не обращая внимания на то, что само сооружение ещё оборонялось немцами.

Гитлер, когда ещё Красная Армия находилась на подступах к Берлину, уже осознавал – всё кончено. Тогда он отдал приказ привести в исполнение план «Нерон», который подразумевал уничтожение всех культурных ценностей на территории государства. Кроме того, требовалось любой ценой задержать красноармейцев на пути к правительственным зданиям. Так, у моста Мольтке в Берлине наших солдат встретили «моряки отряда особого назначения СС» – шестнадцатилетние мальчишки, вчерашние курсанты морской школы из города Ростока. Понятно, что ничего сделать 500 неопытных бойцов с хорошо подготовленными и уверенными в победе красноармейцами не смогли. Позже стало понятно – Гитлер знал, что его задумка не увенчается успехом.

Где эта улица? Где этот дом?

Накануне наступления выяснилось, что наступавшие не знают, как выглядит Рейхстаг и уж тем более где он находится. Многие описывали его вид и местоположение по-разному, а поэтому существовал реальный риск «зайти не туда».

Информации о том, как брали Рейхстаг, практически не сохранилось. Здание обороняли отборные бойцы, которым больше нечего было терять. Они прекрасно знали о расположении всех его 500 комнат. А вот данными сведениями советские солдаты не располагали. С учётом этого перед красноармейцами была поставлена задача в первый день освободить хотя бы 10-15 помещений.

Знамя, знамя, знамя...

Историческим знаменем, водруженным на крышу Рейхстага, стал штурмовой флаг 150-ой стрелковой дивизии Третьей ударной армии, установленный Егоровым и Кантарией. Но очевидцы уверяли, что всё здание оказалось буквально увешано красными полотнами. По подсчётам специалистов, знамён было около 20.

Понятно, что желающих внести свой вклад в штурм знакового для фашистов здания оказалось слишком много. Знамён на всех не хватило. Тогда те, кому не удалось водрузить знамя, стали оставлять напоминания о себе прямо на стенах. Все колонны и стены при входе в Рейхстаг были исписаны надписями, в которых солдаты выражали чувства радости и гордости за Отечество.

«Кратчайший путь в Москву – через Берлин!», «Мы в Рейхстаге!», «Я шёл с именем Ленина» – гласили послания, аккуратно вырезанные ножом.

Некоторые из них, кстати, сохранились до сих пор. Но современному руководству ФРГ надписи покоя не дают. Так, в 2002 году представители консерваторов Йоханнес Зингхаммер и Хорст Гюнтер предложили уничтожить их – якобы эти фразы «отягощают современные российско-германские отношения».