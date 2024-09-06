Ми-26: как появился вертолет уникальной грузоподъемности

Отечественная тяжелая транспортно-десантная машина третьего поколения. Самый большой и грузоподъемный (из серийно выпускавшихся) вертолет в мировой истории. Участвовал в боевых действиях и ликвидации чернобыльской аварии. Стоит на вооружении армий десяти стран. Производится и модифицируется до сих пор.

История создания вертолета Ми-26

В конце 1960-х годов, после признания программы создания сверхгрузоподъемного вертолета В-12 неэффективной, было принято решение разработать адаптированную модель. Конкурсная работа ОКБ Миля превзошла проект КБ Камова, поэтому именно ему было поручено создать прототип. Работы велись группой инженеров во главе с Геннадием Смирновым, Олегом Баховым и Маратом Тищенко. В 1972 году был утвержден эскиз, и началось строительство полноценного макета. За основу взяли конструкцию Ми-6.

После одобрения макета Госкомиссией в 1975 году к проекту присоединился Виктор Шутов. Через два года был представлен опытный образец, получивший наименование «Изделие 90». Наземные испытания проходили на протяжении полутора месяцев. 14 декабря 1977 года машина впервые поднялась в воздух под управлением Гургена Карапетяна. Через пять месяцев был изготовлен второй летный образец. Эти машины были отправлены в НИИ ВВС, где с весны 1979 года до конца лета 1980 года проходили государственные испытания.

Интересные факты: эта машина получила прозвище «летающая корова» из-за особенностей внешнего вида и габаритов. В натовской классификации она получила обозначение Halo («Ореол»). Вертолет все еще является действующим мировым рекордсменом (с 1982 года) по показателю веса (56 768,8 кг), поднятого на высоту 2 км. В 1994 году он обеспечил организацию самого массового прыжка с борта одной машины в истории. Тогда произошла выброска 224 парашютистов с высоты 6,2 км. Всего на его счету 14 мировых рекордов.

Для организации серийного выпуска использовали мощности Ростовского вертолетного производственного объединения. 4 октября 1980 года был представлен первый серийный Ми-26. Эти машины изначально готовили не только для нужд советской армии и гражданского сектора, но и на экспорт. К 2019 году удалось произвести 330 единиц разных версий. Несмотря на то что выпуск периодически приостанавливался, он продолжается и сегодня. Заказы регулярно поступают не только от российской армии или частных компаний, но и из-за рубежа.

Особенности конструкции вертолета Ми-26

Ми-26 сконструирован по классической схеме из алюминиево-литиевых и титановых сплавов, а также композитных материалов. Он оснащен несущим винтом с восемью лопастями (впервые в истории вертолетостроения) и рулевым – с пятью. Лопасти первого состоят из стальных лонжеронов и стеклопластиковой обшивки, а второго – полностью композитные. Фюзеляж имеет полумонококовую конструкцию и разделен на три части: носовую, центральную и хвостовую.

Впереди расположена кабина пилотов и отсек для сопровождающих, аэродинамический обтекатель и бортовое оборудование. В центральном отделении находится грузовая кабина, объем которой составляет 135,89 кубометра, силовая установка и десять мягких топливных баков. Попасть в нее можно через три двери или грузовой люк, оборудованный трапами. Цельнометаллическая хвостовая балка прикреплена к корпусу неразъемным соединением, содержит агрегаты трансмиссии рулевого винта и другое оборудование.

Интересные факты: носовое отделение машины герметично, комфорт членов экипажа обеспечивается системой кондиционирования. Грузовое отделение оснащено только вентиляцией и обогревателями. Но в нем поддерживаются достаточные условия для перевозки самых необычных пассажиров. Например, полноценного дерева, белого медвежонка, замороженных останков мамонта, ценных памятников и монументов, самым известным из которых является 2000-летняя статуя Будды из Пакистанского музея.

Машина опирается на колесное шасси с 5-метровой колеей, 42-см клиренсом и базой, равной 8950 мм. Опоры неубирающиеся и укомплектованы пневмогидравлическими двухкамерными амортизаторами. Для минимизации сопротивления воздуха задняя опора во время полета подтягивается к хвостовой балке. Внешние колеса оснащены дисковыми тормозами с пневматическим и гидравлическим контурами. Размер колес составляет 1120 х 450 мм.

Управление вертолетом осуществляется с помощью пилотажного комплекса ПКВ-26-1. Он поддерживает заданную скорость и высоту полета, обеспечивает устойчивость машины и ее пространственную ориентацию. В его состав входит автопилот ВУАП-1. Связь обеспечивается благодаря переговорному устройству СПУ-8, двум УКВ-радиостанциям «Баклан-20», коротковолновой «Ядро-1И» и аварийной «Р-861». За питание этого и другого оборудования отвечают два генератора переменного тока ГТ120ПЧ6А и аккумуляторы 20НКБН-40УЗ.

Характеристики и преимущества вертолета Ми-26

В состав экипажа входят бортмеханик, бортовой техник, штурман, командир воздушного судна и второй пилот. Длина вертолета (вместе с винтами) превышает 40 м, высота составляет 8,145 м. Масса пустой машины – 28,2 тонны, при этом она способна поднимать в воздух как в грузовом отсеке, так и на внешней подвеске до 20 000 кг. Размер грузовой кабины 12 х 3 х 3 м. Диаметр несущего винта равен 32 м, а рулевого – 7,61 м. Во время работы лопасти занимают площадь 804,25 кв. метра.

Вертолет оснащен двумя авиационными турбовальными двигателями Д-136, мощность каждого из которых составляет 8500 л. с. Но во взлетном режиме он способен выдавать около 11 400 л. с., а в крейсерском — 6100 л. с. Предусмотрена возможность работы всей системы на одном двигателе в случае выхода из строя другого. Кроме того, автономность работы поддерживается с помощью вспомогательного мотора ТА-8В. Благодаря наличию системы защиты воздухозаборников от пыли и мусора машина может взлетать с необорудованных площадок.

Для Ми-26 был разработан специальный редуктор ВР-26, способный приводить в движение массивные винты. Он многопоточный и трехступенчатый, оснащенный принудительной системой смазки. Также трансмиссия состоит из промежуточного и хвостового редукторов, а также тормоза несущего винта и хвостового вала. Машина может развивать скорость до 295 км/ч и эффективно действовать на расстоянии 475–800 км от точки взлета. Поддерживать крейсерскую скорость 265 км/ч и подниматься на высоту до 6,5 км.

В топливных баках помещается до 12 028 л горючего (РТ, ТС-1, Т-2). Показатель расхода топлива — около 3100 л/ч. Предусмотрена возможность установки в грузовую кабину четырех дополнительных баков общей емкостью 14 800 л. Благодаря им максимальная дальность полета увеличивается до 2350 км. Внутри вертолета можно транспортировать 82 солдата в полной экипировке и с оружием или 60 раненых на носилках. Различную технику: БМП, самоходные гаубицы, автомобили и даже другие вертолеты (например, Ми-24).

Основные модификации вертолета Ми-26

Первые машины производились для нужд армейской авиации, но в 1983 году появилась гражданская модификация Ми-26Т. Ее оснастили современным навигационным оборудованием, бортовыми весами, а также системами азимутальной ориентации груза и гашения колебаний (они не позволяют грузу раскачиваться). Позднее из нее опять сделали военную версию, добавив к перечисленному оборудованию броню, шкворневые пулеметные установки разных типов, комплекс неуправляемых ракет НУР В8В20А, контейнер УПК-23-500 и прицел ПКВ.

В 1986 году был разработан ряд экспериментальных модификаций Ми-26ПП (машина РЭБ), Ми-26ТЗ (топливозаправщик), Ми-27 (воздушный командный пункт) и Ми-26С (ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС). Для осуществления пассажирских перевозок спроектировали Ми-26П, имеющий 63 посадочных места. В 1990 году представили противолодочную версию, укомплектованную гидроакустической станцией и боковой съемной кабиной оператора.

В 1992 году был собран единственный пограничный вертолет Ми-26П. Он отличается наличием спецоборудования для работы в арктической зоне. Его оснастили неуправляемыми ракетами Б8В20А, Б131, АПУ-68У-М-3 с НУР С-8, С-13 и С-24В, 12,7-мм пулеметом НСВ-12,7 и другим стрелковым вооружением. Предусмотрено использование контейнера КМГУ-2 с минами и зажигательных баков ЗБ-500. Защиту от ПЗРК обеспечило устройство экранирования выхлопа (ЭВУ).

Тогда же появился Ми-26ТМ («летающий кран»), через год – Ми-26МС (санитарный вертолет), в 1994 году – Ми-26ТП (противопожарная машина). Затем произвели Ми-26ТС – версию гражданского вертолета, соответствующую современным требованиям. В 2011 году представили модификацию Ми-26Т2, оснащенную передовым радиоэлектронным и пилотажно-навигационным оборудованием, благодаря которому был расширен круг решаемых задач и обеспечена круглосуточная эксплуатация вертолета.

Сферы использования вертолета Ми-26

Эти машины участвовали в Афганской войне с 1984 года: обеспечивали транспортировку грузов и десанта, а также вывезли подбитый Ми-8 на родину. Через два года Ми-26 (покрытые свинцовой защитой) из Новополоцка были переброшены в зону ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Они распыляли клейкую жидкость, препятствующую подъему радиоактивной пыли с земли, а также сбрасывали песок и свинец на реактор. Две машины задействованы для выполнения гуманитарных миссий во время Карабахского конфликта, но они были сбиты.

Интересные факты: вертолет справляется с перевозкой габаритных грузов на тросах – автобусов, вертолетов (в том числе других Ми-26) и самолетов (Ту-134). В 2011 году его использовали для эвакуации упавших на склоны Эльбруса вертолетов Ми-8 и Ка-27. Также он активно применялся за рубежом (от Мексики до Новой Гвинеи) для тушения пожаров, установки телебашен и ретрансляторов, подъема из тропических болот американского самолета времен Второй мировой, а также спасения пострадавших в стихийных бедствиях и вооруженных конфликтах.

Ми-26 задействовали в рамках гражданского противостояния в Анголе и двух чеченских войн. 19 августа 2002 года боевики сбили одну машину недалеко от Ханкалы, в результате чего погибли 127 человек (самая массовая гибель в истории вертолетной авиации). В 2002 году Ми-26 вернулся в Афганистан для эвакуации американских вертолетов CH-47 Chinook и голландского AS-532 Cougar. В декабре 2012 года Ми-26 обеспечивал транспортировку норвежского борта WS-61 Sea King, совершившего аварийную посадку.

Данная машина применялась для освоения нефтегазовых месторождений в Западной Сибири. Она перевозила тракторы, электростанции и специалистов на труднодоступные участки. В ходе украинской спецоперации они действовали вблизи Купянска и Изюма. Значительная часть отечественных машин выполняют (в рамках контрактных обязательств) заказы ООН и Красного Креста.

Распространение вертолета Ми-26 в мире

На вооружении ВКС и Национальной гвардии России стоят 43 машины. Кроме того, несколько единиц были поставлены частным компаниям. Так, Utair получила шесть экземпляров, «Вертикаль-Т» – 10 штук, ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» – четыре единицы, а научно-производственная компания «ПАНХ» – пять вертолетов. По два борта эксплуатируют белорусские и казахстанские МЧС, а три машины используются в гражданском секторе Узбекистана.

Интересные факты: наглядно оценить масштабы этого гиганта можно на Музейной площадке №1 парка «Патриот» в Кубинке. Вертолеты принимали участие в съемках отечественных фильмов «Крестоносец», «Не валяй дурака», «Страна глухих» и «Взбесившийся автобус», а также голливудской картины «Крепкий орешек – 5». Эти машины представлены в компьютерных играх Call of Duty: Modern Warfare, Elements of War, Farming simulator 17, DCS World и многих других. Стоимость одного вертолета оценивается в 20–25 млн долларов.

Вооруженные силы Алжира приобрели 14 вертолетов. Шесть единиц стоят на вооружении ВВС Белоруссии. Три экземпляра, переименованные в Helicoptero Pemon, защищают воздушное пространство Венесуэлы. Индия постепенно выводит из эксплуатации свои Ми-26, так как их обслуживание оказалось слишком дорогостоящим, но в 2023 году одна машина еще была в строю. Армии Казахстана и Северной Кореи имеют по четыре таких вертолета.

Иордании было передано четыре единицы Ми-26Т2, а Вооруженные силы Узбекистана и Экваториальной Гвинеи используют по одной базовой версии. Единственная молдавская машина была уничтожена талибами в Афганистане в 2009 году. Из оставшихся после распада Советского Союза 92 вертолетов Украина сохранила всего 16. Республика Конго списала два своих вертолета. Столько же машин отправила на хранение Камбоджа. Кроме того, в числе бывших эксплуататоров КНР (4), Мексика (1), Лаос (1) и Перу (три единицы).

Вывод

Ми-26 является уникальным вертолетом, занявшим лидирующие позиции в сегменте крупногабаритных перевозок. Средняя стоимость его аренды составляет около 600 тыс. долларов, однако это не останавливало кинематографистов, военные, государственные ведомства и коммерсантов из разных стран. Постоянно ведется модернизация выпущенных моделей, а до серийного производства уже доведена новейшая версия Ми-26Т2В. Поэтому можно утверждать, что эти вертолеты будут эксплуатироваться на протяжении нескольких десятилетий.