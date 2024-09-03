На затонувшем 112 лет назад «Титанике» рухнули ограждения левого борта

Образ затонувшего 112 лет назад «Титаника» останется только на архивных снимках и кадрах знаменитого фильма Джеймса Кэмерона. На фотографиях, сделанных участниками подводной экспедиции к судну в июле 2024 года, видно, что часть носовых ограждений по левому борту лайнера упала на дно Атлантического океана.

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Разрушения обнаружили специалисты компании RMS Titanic Inc., обладающей эксклюзивными правами на спуск к судну и подъём предметов с него.

«Нос Титаника является культовым. Это завораживающий образ, возвышающийся над морским дном как свидетельство его силы и неповиновения. Мы опечалены этой потерей и неизбежным разрушением корабля. В течение следующих нескольких недель и месяцев мы проведём более тщательный обзор состояния «Титаника» и его изменений», — говорится в сообщении команды экспедиции.

Исследователям удалось обнаружить среди обломов корабля бронзовую статуэтку римской богини Дианы, которая считалась утраченной. «Диана Версальская» стояла на каминной полке салона первого класса и воплощала дворцовый стиль «Титаника».

В июне 2023 года при погружении к «Титанику» погиб экипаж батискафа «Титан». Причиной стало избыточное давление снаружи, которое разорвало субмарину.