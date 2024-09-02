«Я видел женщин, прыгавших в могилы»: как Беслан вспоминает жертв теракта

1 сентября в Беслане траур — ровно 20 лет назад террористы захватили школу № 1 и трое суток удерживали в ней больше тысячи заложников. В те дни погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Родители, потерявшие своих сыновей и дочерей, бывшие заложники, новое поколение бесланцев в этот день пришли к школе, чтобы почтить память тех, кому не удалось выжить. Подробнее — в репортаже NEWS.ru.

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«Эмоционально это очень сложно выдерживать»

Беслан 1 сентября по-особенному тихий. В этот день здесь разговаривают шепотом и не улыбаются. По улице мимо одноэтажных краснокирпичных зданий движется колонна людей, конца которой не видно. В руках у них — гвоздики, розы, траурные венки. Бесланцы идут к школе № 1: там ровно 20 лет назад террористы убивали их детей.

Площадь перед спортивным залом, покрытым металлическим саркофагом, заполняется людьми. Выжившие заложники вместе с детьми выстраиваются по классам так, будто сейчас здесь начнется линейка. В руках у них портреты погибших родных, прикрепленные к небольшим древкам, и белые цветы.

Звенит звонок. Ребята молча двигаются к спортзалу. Они заходят внутрь, огибают деревянный крест в центре. Вдруг зал заполняется истошным криком. У стены сидит пожилая женщина. Она плачет и что-то кричит на осетинском языке. Это Наталья Дзуцева. В теракте она потеряла свою дочь Алену. Женщина успокаивается только в объятиях Анеты Гадиевой — ее девятилетняя дочь Алана тоже погибла во время захвата школы.

«Эмоционально это очень сложно выдерживать, заново каждый момент переживаешь. У нас очень мало сил. Кто-то из наших [бывших заложников] был вынужден уйти домой [до окончания траурной церемонии] в силу своего здоровья. Но мы считаем нашим долгом доносить правду, которую должен знать каждый человек в нашей стране», — говорит Гадиева.

Пол около креста усыпан розами и гвоздиками. Цветы стоят в вазах под портретами погибших, торчат из пробоин в деревянном полу, лежат в незастекленных оконных проемах. Священник служит панихиду по заложникам, которые так и не смогли выбраться из школы живыми.

Траурная процессия продолжается больше часа: люди нескончаемым потоком несут в разрушенный спортзал цветы и свечи, игрушки и воду. Среди них — глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло и его предшественник Таймураз Мамсуров, сын и дочь которого были заложниками в школе № 1. Почтить память погибших приехали и делегации из разных стран: Италии, Хорватии, Турции, Белоруссии, Франции, Испании.

«Терроризм — это такое большое зло. Оно поглощает не только Россию, но и весь мир. Теракт — это кровь живых людей. Это чьи-то дети, родители. Это горе не восполнимо ничем. И с этим злом мы должны бороться всем миром, на любом континенте», — говорит сопредседатель комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова.

Почтить память погибших приехал и директор американской благотворительной организации «Открытые небеса» Владимир Миняков. После теракта в школе № 1 он помогал реабилитировать пострадавших детей. В частности, за его счет было проведено несколько сложнейших и дорогостоящих операций.

«До того как случилась эта трагедия, я никогда не был в Беслане и в Северной Осетии. В это время я уже жил в Америке, в начале 1990-х годов моя семья туда эмигрировала. У меня самого семеро детей — шесть сыновей и дочка. Я знаю, что такое любовь к детям. Когда я услышал о теракте, первой моей мыслью было: чем я могу помочь? Я принял решение ехать на похороны. Был дождливый день, огромное количество гробов — больших и маленьких. Я видел, как женщины прыгали в эти пустые еще могилы. Думал, что сойду с ума. Тогда я решил помогать, чем смогу. Моя поездка сюда 63-я. И надеюсь, не последняя», — сказал Миняков.

«Он делает все, что от него зависит, и никогда не подает вида, что пережил трагедию»

На площади перед школой к 20-летию теракта появился новый памятник: это копия монумента «Немой крик», установленного в 2006 году в Сан-Марино в память о бесланском теракте. Скульптор Ренцо Верди воплотил в бронзе снимок, в 2004 году облетевший весь мир: полураздетый мальчик, семилетний Гриша Ильин, только что спасшийся из захваченной школы, кричит и сжимает перед собой кулаки.

«Трагедия, произошедшая 20 лет назад, затронула очень многих людей во всех странах мира. И меня лично. Первое, что я сделал, когда увидел страшные кадры, — нарисовал несколько рисунков. Но я все-таки скульптор и потом, конечно же, создал скульптуру», — поделился Верди.

Глава правобережного района РСО-Алания Сослан Фраев рассказал, что Григорий Ильин после теракта окончил школу и выучился на реаниматолога.

«Сегодня он уже взрослый, работает врачом. Он делает все, что от него зависит, и никогда даже вида не подает, что он пережил эту трагедию», — подчеркнул Фраев.

«Немые свидетели бесланской трагедии»

1 сентября в Беслане открылся Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1». Он включает в себя помещения самой школы, захваченной террористами в 2004 году, и новую пристройку к ней. В будущем в центре разместятся экспонаты, рассказывающие о трагедии, которая произошла в этом городе, и о других терактах по всему миру.

А пока в новой части здания разместилась выставка художника Вадима Цаликова. Он создал цикл графических картин, на которых изображены моменты трагических дней Беслана. В стеклянных витринах лежат подшивки газет с публикациями о теракте, обожженные книги и куклы, детские кеды и многие другие экспонаты. Под ними подпись: «Немые свидетели бесланской трагедии».

В честь открытия центра представитель Ассоциации жертв террористических актов «Надо жить» из Санкт-Петербурга Ирина Антонова передала в экспозицию «Книгу памяти», выпущенную Петербургским метрополитеном в память о погибших в теракте 2017 года, и куклу.

«Ее в 2016 году сделала известный кукольный мастер Ирина Медянцева. А в 2017-м она погибла в террористическом акте в питерском метро. При этих же обстоятельствах пострадала ее дочь Алена», — рассказала Антонова NEWS.ru.

В коридорах старой части школы, тех самых, по которым боевики гнали заложников в столовую, вдоль стен выставлены стенды с поминутной хронологией теракта. Отсюда же можно попасть в пустые классы, стены которых посечены осколками и пулями. Коридор ведет прямиком в столовую. Именно там проходил жестокий бой с террористами. Именно там погибло большинство спецназовцев. Сегодня в полуразрушенной столовой о теракте рассказывают новому поколению бесланцев.

«Знаменитая история, когда повар в столовой спрятала ребенка в кастрюлю. Просто детей пихали в разные углы, чтобы как-то их спасти», — говорит детям экскурсовод.

А в зале на втором этаже, прямо над столовой, открыли экспозицию «Цветы Беслана»: 334 сделанных вручную бумажных мака «растут» из бетона в память о каждом погибшем во время теракта. Маленькие бутоны — дети, большие красные — женщины, фиолетовые — мужчины, голубые — спецназовцы и сотрудники МЧС.

Свечи у портретов погибших сотрудников спецподразделений во время траурных мероприятий в 20-летнюю годовщину трагедии в школе № 1 в Беслане

«Сегодня мы, как и 20 лет назад, так же искренне разделяем эту боль. Память о Беслане живет и в сердце, и в уме. Все дети плачут на одном языке. Страдания народов не имеют различий. Беслан преподал нам урок братства, взаимопомощи, солидарности. Все они, ушедшие и ныне живущие, научили нас быть сильными, бороться за победу добра над злом, жизни над смертью», — сказал во время траурной церемонии почетный гражданин Беслана, президент итальянской некоммерческой организации «Помогите спасти детей» Эннио Бордато, который организовал поездки в Италию для пострадавших детей.

«Школа создана не для того, чтобы в ее стенах умирали дети»

К 20-летию теракта в Беслане решили реализовать инициативу людей, которые находились в числе заложников в школе № 1. Они предложили назвать одну из улиц города в честь экс-мэра Загреба Милона Бандича.

«Этот человек на протяжении 15 лет приглашал детей Беслана на реабилитацию и отдых на побережье Адриатического моря. К сожалению, во время пандемии он умер. Но теперь в Беслане будет открыта улица, которая будет носить его имя», — рассказал во время церемонии Ацамаз Мисиков, который 1 сентября 2004 года пошел в первый класс, но на три дня оказался в заложниках у террористов.

Еще одну инициативу выдвинул руководитель благотворительной организации «Франция — Европа — Беслан» Кристиан Матон. В октябре Беслану предложат присудить Нобелевскую премию мира.

«Школа создана не для того, чтобы в ее стенах умирали дети. Школа — это место, где они получают знания и растут вместе со своими сверстниками. Возникла идея наших итальянских друзей, поддержанная официальным представителем Южной Осетии в Италии Мауро Мурджиа, предложить присудить Нобелевскую премию мира в 2024 году городу-мученику Беслану. Эта инициатива может быть официально озвучена в Париже в октябре», — заявил Матон.

«Мы должны делать все для борьбы с терроризмом»

Прошло уже 20 лет, но для местных жителей захват школы случился как будто вчера. Каждый из них до сих пор помнит те три страшных дня посекундно. У каждого жителя городка с населением на момент трагедии около 36 тысяч человек в теракте погибли или пострадали родные, друзья, соседи, коллеги. Печать скорби лежит на уютном гостеприимном Беслане по сей день.

«Сколько бы лет ни прошло, для жителей города это огромная боль, которую они несут с собой все эти годы. Но самый главный урок, который Беслан нам преподал, — мы все вместе должны делать всё для борьбы с терроризмом. Побеждать его и создавать самые благоприятные условия для наших детей. Это самое главное», — заключил Фраев.

К вечеру спортивный зал школы № 1, в котором держали заложников, утопал в цветах. Некоторые букеты даже пришлось убрать, чтобы было место для прохода гостей. День траура завершился акцией: вечером во дворе школы зажгли 334 свечи — по одной в память о каждом погибшем.