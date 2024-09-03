«Нашли в капусте»: почему у русских именно так «появлялись» дети

На детский вопрос о том, откуда берутся дети, взрослые привыкли отвечать, рассказывая про находку в капусте, либо про аиста. Эти выражения появились в глубокой древности, но не теряют актуальности и по сей день. Сегодня мало кто знает об истоках вышеприведённых фраз. Остановимся на истории одной из них.

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Первая версия

На Руси капуста считалась одним из любимейших овощей. Рубили её с 27 сентября, а заканчивали 8 октября — на Сергея-капустника. После этого начинались народные гулянья, активное участие в которых принимали молодые юноши и девушки. Часто на таких «капустных» праздниках завязывались новые знакомства, которые позже приводили к образованию семей.

Если у пары, отношения которых начались после таких весёлых посиделок, на свет появлялся ребëнок, то про малыша могли в шутку говорить — в капусте нашли. Так шутливая присказка и прижилась.

Вторая версия

Рубкой капусты занимались исключительно женщины. Считалось, что капуста символизирует женское начало, а еë рубка — обрезание пуповины. Трудились таким образом и беременные женщины, так что роды могли запросто начаться и при выполнении «служебных обязанностей». Вот и получалось, что ребёнок появлялся на свет в капусте буквально.

Третья версия

Капустный лист в древности использовался в медицинских целях. Если же в процессе родов младенец вдруг получал травмы, то к нему привязывали капустный лист, так называемую панацею от многих болезней.

Четвёртая версия

Много лет назад детская смертность была на очень высоком уровне Винили же в этом, как правило, злых духов. Поэтому существовал ритуал, во время которого крестьяне старались обмануть нечистую силу. Нужно было сделать вид, что ребёнок не родной. Для этого младенца подкладывали на капустную грядку, а потом искали. Злые духи «верили», что малыш является найдëнышем, а поэтому и не забирали у родителей его жизнь.

Для большей убедительности разыгрывался целый спектакль. Найти малыша доверяли какому-нибудь знакомому или родственнику. Так, в родную семью новорождённый попадал через третьи, а то и четвёртые руки. Нечистая сила запросто могла запутаться, на что и рассчитывали крестьяне.