Бесполезная шапка: почему в Красной Армии отказались от буденовки

Одним из символов Рабоче-крестьянской Красной Армии стала будёновка — головной убор, названный по фамилии знаменитого командующего Первой конной армией РККА Семëна Михайловича Будённого.

Будёновка представляла собой островерхий суконный шлем защитного цвета на ватной подкладке, сшитый из шести треугольников. Дополнялся он простроченным овальным козырьком и сложенным вдвое назатыльником с удлинёнными концами, пристëгнутыми по бокам на две пуговицы (при необходимости можно было опустить под подбородок, чтобы защитить уши и шею от холода и ветра).

Не обходилась буденовка и без знаков отличия. Суконная пятиконечная звезда нашивалась спереди, а её цвет зависел от рода войск. Так, малиновую звезду носили пехотинцы, синюю — кавалеристы, померанцевую — артиллеристы, голубую — лётчики, чёрную — представители инженерных войск, а зелёную — пограничники.

За годы своего существования будëновка несколько раз «модифицировалась», но при этом основной вид этого головного убора, а также форма, оставались неизменными. Необходимости в кардинальных изменениях просто не было — аналогов у будëновки в армиях других европейских стран просто не существовало.

Стоит отметить, что в момент своего создания будëновка считалась исключительно зимним головным убором. Но в период с апреля 1919 года по февраль 1922 года шапка официально была признана всесезонным атрибутом для солдат. Правда, вскоре от неё всё же было решено отказаться, так как должным образом в самые ответственные моменты будëновка себя не проявила.

Во время Финской войны стало понятно, что будëновка просто непригодна для сильных морозов. Солдаты получали обморожения, часто простужались.

Ей на смену пришла хорошо всем знакомая шапка-ушанка. Решение о замене одного головного убора на другой было закреплено официальным приказом советского оборонного ведомства от 5 июля 1940 года. Однако на практике будëновка оставалась в ходу в действующих частях РККА вплоть до конца 1941 года. В отдельных же случаях она встречалась даже в 1944-1945 годах (такие выводы можно сделать на основании фотографий, сохранившихся до наших дней).