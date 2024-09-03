День Победы 3 сентября: почему Сталин отменил этот праздник

В современной историографии практически отсутствует информация о войне между СССР и Японией, которая началась несколько месяцев после поражения немецко-фашистских войск. Это вызывает недоумение, учитывая, что в течение двух лет с 1945 по 1946 годы 3 сентября, день победы над Японией, был выходным. Однако, выходной был отменен, а празднование победы прекратилось. Возникает вопрос, почему так произошло?

Короткая война

О том, что война с Японией неизбежна, стало известно еще на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Советский Союз, представленный И.В. Сталиным, заверил своих союзников, что присоединится к войне с милитаристической Японией не позднее, чем через три месяца после окончания боевых действий в Европе. Несмотря на то, что Рузвельт и Черчилль долго уговаривали И.В. Сталина принять это решение, на самом деле подготовка к войне с Японией началась еще в 1943 году. В это время советские войска начали строительство специальной железнодорожной ветки в Советскую Гавань для переброски войск и боеприпасов.

Осенью 1944 года Генеральный штаб СССР приступил к подготовке плана вторжения в Японию.Война началась, как и обещал Сталин в Ялте ровно через 3 месяца после капитуляции Гитлера. Восьмого августа 1945 года послу Японии в Москве была вручена нота об объявлении войны, а 9 августа советские войска перешли в наступление. Правда, с учетом разницы во времени фактически между уведомлением японского посла и началом боевых действий прошел всего один час. При этом необходимо отметить, что в стране новую войну, да еще развязанную самим СССР восприняли без особого энтузиазма.

Стране нужно было восстановиться после страшной бойни с фашистской Германией, ехать же воевать с далекой Японией никто не хотел. Тем не менее, к счастью для советского народа война продолжалась меньше двух недель. Потери в ней составили немногим более 12 тысяч солдат и офицеров, что не дотягивало даже до десятой доли погибших в войне с Германией. Однако, несмотря на достаточно быструю победу, СССР был не удовлетворен результатами войны с Японией.

Нереализованные планы

Несмотря на то, что во время войны с Японией командовал группировкой Советских войск маршал Александр Василевский, до этого руководивший Генеральным штабом, капитуляцию Японии подписал не он, а генерал-лейтенант Кузьма Деревянко, да еще на палубе американского линкора «Миссури». В целом в этом нет ничего удивительного, поскольку Япония капитулировала, по словам ее руководства, из опасения, что атомный удар США по Токио может убить священную особу императора.

Впрочем, СССР особо и не настаивал на собственных особых условиях капитуляции Японии, поскольку в ходе войны не были реализованы главные задачи, на которые рассчитывало Советское правительство.

Первоначально планировалось с помощью трех фронтов и группировки из полутора миллионов человек расколоть японские войска в Маньчжурии, а затем при помощи Тихоокеанского флота захватить Южный Сахалин и Курилы. План был абсолютно реален, поскольку Квантунская армия по своим параметрам в несколько раз уступала группировке советских войск под командованием маршала Василевского.

Однако, несмотря на несомненный успех Красной Армии, прозвучавший по радио 15 августа 1945 года указ Императора Японии Хирохито о капитуляции, перечеркнул все долгосрочные планы И.В. Сталина, который собирался превратить Маньчжурию в территорию под контролем СССР.

Капитуляция Японии нарушила эти намерения. Тем не менее некоторое время СССР все же рассчитывал получить свои дивиденды от войны с Японией, но когда эта надежда не оправдалась, о победоносной, но не выгодной войне решили забыть.