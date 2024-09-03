Почему до сих пор не могут найти могилу Чингисхана

Чингисхан — великий воин и стратег, основатель Монгольской империи, владения которой пролегали от южных границ Китая до сердца Европы. Его имя веками внушало трепет даже сильнейшим правителям мира. Но даже такой могущественный правитель однажды сталкивается с неизбежностью — смертью. И тут перед нами встает загадка: где же покоится легендарный Чингисхан?

Почему поиски последнего пристанища легендарного Чингисхана остаются безрезультатными и что скрывает тайна его захоронения?

Легенда гласит, что Чингисхан повелел похоронить себя в секретном месте. Когда воины везли его тело в последний путь, они убивали всех, кто встречался на их пути. Когда правителя предали земле, по этому месту прогнали тысячу лошадей, которые не оставили даже малейшего следа от захоронения.

© Умирающий Чингисхан и его сыновья. Старинная миниатюра

Умирающий Чингисхан и его сыновья. Старинная миниатюра

С тех пор прошло 800 лет и никто так и не смог найти могилу завоевателя. Ее искали энтузиасты и охотники за сокровищами, а последнее столетие — международные научные экспедиции. Ученые опирались в своих поисках на старинные тексты, изучение ландшафта и даже на снимки из космоса.

Почему монголы не хотят, чтобы могилу нашли

Интересно, что все эти поиски проводили иностранцы. Монголы никогда не хотели, чтобы могила легендарного завоевателя была найдена. Причина вовсе не в том, что хан неинтересен жителям страны. Как раз наоборот — в Монголии настоящий культ Чингисхана. Его портреты можно увидеть в домах местных жителей, на купюрах, почтовых марках и даже на бутылках с алкоголем. Кажется, хан сейчас также популярен, как и в 1227 году, когда покинул этот мир.

Западные журналисты по этому поводу придумали романтическую историю. Вроде монголы боятся, чтобы не сбылось некое проклятие, способное повергнуть мир в хаос. В качестве примера они приводят исследование могилы другого великого завоевателя — Тамерлана. Гробницу 14 века вскрыли в 1941 году советские археологи, и вскоре нацистская Германия напала на СССР.

Но на самом деле все гораздо прозаичнее. В Монголии с большим уважением относятся к Чингисхану и не хотят, чтобы последняя воля великого человека была нарушена. Монголы гордятся своей древней историей, и трепетно относятся ко всему, что с ней связано. В стране немало людей, которые утверждают, что они потомки великого полководца, а его изображения украшают стены квартир, домов и юрт.

Сложности поиска

Экспедиции, организованные для поиска захоронения, сталкиваются с серьезными трудностями. Монголия — это слабо изученная и плохо освоенная территория. Она в 7 раз больше Великобритании, но протяженность ее дорог составляет всего 2 процента от британских. Плотность населения тоже очень невысокая и соперничать в этом плане с азиатской страной может разве что Гренландия.

Одним из наиболее авторитетных экспертов, занимавшихся поиском могилы хана, считается доктор Димажав Эрденебатар. Он возглавляет факультет археологии в университете Улан-Батора, столицы страны. Этот человек принимал участие в японо-монгольской экспедиции, искавшей место захоронения Чингисхана.

Экспедиция получила название «Три реки». Это было связано с тем, что поиски проходили в аймаке Хэнтий, где протекают три реки — Онон, Керулен и Туул. В этом месте по легенде Чингисхан появился на свет, поэтому было бы логично, если бы он повелел себя здесь похоронить.

Но тогда поиски не удалось завершить. На дворе был 1990 год и в стране только что прошла революция. Новая власть решила, что экспедиция — посягательство на память великого соотечественника и разрешение на поиски отозвали. Но доктор Димажав Эрденебатар все равно не теряет надежды, что поиски когда-нибудь увенчаются успехом.

Какая она, могила Чингисхана?

Ученый в 2001 году участвовал в раскопках кладбища царской династии древнего кочевого народа хунну. Работы проводились в течение нескольких сезонов в Центральной Монголии. Захоронениям было более 2 тыс. лет. Димажав Эрденебатар считает, что хунну были предками монголов. Кстати, сам Чингисхан также придерживался этого мнения.

© Раскопки царской гробницы народа хунну

Археолог предполагает, что традиции захоронения у хунну и монголов 13 века могут быть схожими. Поэтому не исключено, что самая разыскиваемая в мире могила выглядит точно так, как и захоронения царей хунну. Этот народ хоронил своих правителей глубоко под землей, в залах, высеченных на глубине 20 метров. На поверхности место погребения обозначал квадрат, выложенный из камней.

К сожалению, первая найденная археологами гробница была разграблена. Но следующие принесли немало удивительных находок. В подземных залах нашли изделия из стекла, привезенные из Рима, китайскую церемониальную колесницу и множество драгоценных изделий из камней и металлов. Вместе с царями и сокровищами под землей находились и трупы лошадей. Очевидно, их принесли в жертву во время похоронного обряда.

© Серебряные драконы из царского захоронения

Эрденебатар говорит, что велика вероятность, что тело Чингисхана также лежит в подземном зале. Вероятнее всего, одно или несколько помещений его гробницы заполнили сокровищами, привезенными из разных уголков его империи. Но если хана похоронили согласно традициям хунну, отыскать его могилу будет невероятно сложно. Попробуйте отыскать подземный зал на глубине 20 метров в бескрайних монгольских степях. Димажав Эрденебатар считает, что в этом случае поиски продолжат не одно поколение ученых, прежде чем состоится открытие.

Тайна священной горы

Одна из легенд гласит, что Чингисхан похоронен на горе Бурхан-Халдун. Это место расположено в 160 км от Улан-Батора. Когда хан был еще совсем молодым, он скрывался в тех краях от врагов. Говорят, он непременно хотел вернуться туда после своей смерти.

© Гора Бурхан-Халдун

Многие ученые уверены, что искать нужно именно там. Бурхан-Халдун — священное для монголов место и шанс, что хан захотел лежать именно там, довольно велик. Но этому противоречит то, что по могиле прогнали табуны лошадей. Так замести следы получится только на равнине.

Есть еще один нюанс. Оказывается, название Бурхан-Халдун за последние несколько столетий носили целых пять горных вершин. Хотя большинство исследователей уверены, что «правильная» гора именно современная, полной гарантии, что это так, нет. Увы, исследователи не могут провести раскопки на священной горе.

© Древний обряд на горе Бурхан-Халдун

Это закрытая территория, где раньше могли бывать только члены императорской семьи. Теперь это строго охраняемая зона Хан Хэнтий и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что поиски на горе пока невозможны и будет ли получено разрешение в будущем точно неизвестно.