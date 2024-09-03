Настоящая кровь: жестокие женщины-убийцы, о которых сняли кино

Любите пощекотать себе нервы напряженными фильмами? Кино из нашей подборки смотреть жутко вдвойне, потому что сценарии этих триллеров основаны на реальных историях убийств, совершенных женщинами.

«Девушка по соседству» и «Американское преступление»

Фильмы основаны на истории домохозяйки Гертруды Банишевски

«Самое худшее преступление против человека в истории Индианы», — так современники Гертруды Банишевски назвали ее поступок, жестокий, бессмысленный и отвратительный. Травлей, избиениями, пытками, голодом и насилием Банишевски до смерти замучила 16-летнюю Сильвию Лайкенс, которую ей на попечение оставила знакомая пара.

Родители Сильвии и ее младшей сестры колесили по стране в поисках заработка, пристроив дочерей многодетной домохозяйке, которая оказалось неуравновешенной садисткой. Начав оскорблять старшую из сестер, она очень быстро перешла к физическим наказаниями. Позже женщина запретила девушке ходить в школу и вообще покидать дом. Издевательства, к которым Банишевски подключила и своих родных детей, приняли настоящий садистский характер: Гертруда заперла свою подопечную в подвале, где девушку держали без одежды и еды, насиловали, обливали кипятком, выжигали на ее теле оскорбления, избивали, в итоге загубив до смерти — девочка скончалась в октябре 1965 года. Гертруда и ее старшие дети были приговорены к тюрьме, а младшие отданы в приемные семьи.

«Мышьяк и старые кружева»

Фильм основан на истории владелицы дома престарелых Эми Дагган Арчер-Гиллиган

Черная комедия 1944 года вдохновлена вовсе не смешными событиями, которые развернулись в штате Коннектикут в начале века. С 1907 по 1916 год в доме престарелых Арчер, который содержала зажиточная вдова, умерло 60 постояльцев. Некоторые из пожилых жильцов дома, несмотря на годы, были совершенно здоровы, но спустя некоторое время после переезда в дом Арчер-Гиллиган быстро «угасали».

В конце концов обеспокоенные родственники погибших стариков забили тревогу, и домом престарелых заинтересовалась прокуратура. Спустя год расследования полиция доложила, что хозяйка дома травила своих постояльцев, подделывая их завещания в свою пользу. Суд приговорил Арчер-Гиллиган к принудительному пребыванию в психиатрической клинике, где она в итоге прожила до своей смерти.

«Сестра дьявола»

Фильм основан на истории хозяек борделя сестер Гонсалес

Дельфина и Мария де Хесус Гонсалес — звезды в родной Мексике. Но прославились сестры не за таланты или знания: девушки, убившие 110 человек, официально признаны самыми жестокими серийными убийцами Мексики. С 1950 по 1964 год сестры содержали бордель, в который заманивали «сотрудниц» обманом — под видом поиска официанток в кафе. Девушек держали в неволе, заставляя обслуживать клиентов почти без перерыва на сон и еду, а истощенных жертв Гонсалес попросту добивали. Расправлялись сестры и с младенцами, которых периодически рожали их пленницы, и с некоторыми клиентами при деньгах. Кровавый бизнес сестер раскрылся, когда одной из похищенных девушек удалось бежать.

«Кровавая леди Батори»

Фильм основан на истории графини Елизаветы Батори

На самом деле о венгерской графине, жившей в 16−17 веках, написаны десятки книг и снято множество фильмов, но последним на сегодня стал триллер со Светланой Ходченковой в главной роли. Точное количество замученных жертв графини неизвестно, но в легендах речь идет о сотнях убитых девушек, в крови которых Батори купалась для «омоложения».

Многие представляют себе графиню как самостоятельную властную хозяйку своих мрачных владений, но это не так: Батори была замужем и воспитывала шестерых детей. Впрочем, слово «воспитание» здесь не подходит: детьми занимались няньки, а у самой графини были другие увлечения — изощренные пытки юных служанок. Графиню и четырех ее слуг арестовали в 1610 году, когда по королевству распространились слухи о мученицах, погибших в стенах замка графини. Слуг графини-убийцы казнили, а ее саму пожизненно заточили в крепости, где Батори прожила три года и умерла в возрасте 54 лет.

«Монстр»

Фильм основан на истории проститутки Эйлин Уорнос

Одна из самых известных женщин-убийц в начале 90-х прославилась в США, а после выхода фильма с Шарлиз Терон в главной роли — во всем мире. За два года, с 1989 по 1990, Эйлин Уорнос застрелила семерых мужчин, но при этом среди американцев, следивших за судебным процессом, было немало сочувствующих убийце.

Судьба у женщины действительно была непростой. Она родилась у 17-летней девушки, отца своего никогда не видела: осужденный за педофилию, он повесился в тюрьме. В 4 года Эйлин бросила мама и отправила девочку на воспитание бабушке и дедушке, от которых девушка сбежала в 15 лет. На хлеб Эйлин начала зарабатывать проституцией. В 22 года Эйлин совершила попытку самоубийства, а на следующий год попала на 4 года в тюрьму за грабеж.

Выйдя на свободу, Эйлин продолжила продавать себя, но теперь в своих клиентах она видела не только источник заработка, но и причину всех своих бед. Эйлин начала убивать. Ее жертвами стали семеро мужчин в возрасте от 40 до 65 лет. Суд по делу Уорнос тянулся много лет, а смертный приговор был приведен в исполнение только в 2002 году.

Терон ради роли Эйлин Уорнос набрала 15 килограммов, а во время съемок брила брови и носила зубной протез. Старания окупились «Оскаром».