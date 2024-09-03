Россия и Япония – две страны с богатой историей и уникальными культурами. Несмотря на географическую близость, менталитет жителей этих стран значительно отличается. Различия в менталитете японцев и русских проявляются даже в повседневных правилах поведения. То, что для одних является нормой, может показаться странным или даже неприемлемым для других.

Отношение к брендовым вещам в Японии сильно отличается от российского. Японцы никогда не носят подделки или реплики дорогих брендов. Для них это вопрос не только стиля, но и этики. В японском обществе считается, что лучше носить качественную одежду малоизвестных марок, чем поддельные товары известных брендов.

Вещи, которые стоит знать перед поездкой в Японию

Другой аспект, который может поразить русского в Японии, – это отношение к ароматам. Японцы считают, что использование резких духов - это признак дурного тона. В стране восходящего солнца предпочитают либо вовсе не пользоваться парфюмом, либо выбирают очень легкие, едва заметные ароматы.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @holly-lolly.