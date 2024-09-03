Почему ленинградцы до осени сорок первого не спешили покидать город

Россияне отметили в январе 2024 года 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Параллельно русофобы и либералы увеличивают число «блокадных» фейков с целью опорочить защитников города. Так, к примеру, доказывают, что Сталин ненавидел ленинградцев и не организовал эвакуацию населения до начала блокады.

На самом деле всё было как раз наоборот.

Ещё в довоенный период в СССР были подготовлены планы эвакуации населения в случае нападения Германии. 7 июня 1941 года датируется проект постановления Совнаркома СССР «Об утверждении положения об эвакуации и порядка разработки эвакопланов» (далее — «Положение»).

В соответствии с «Положением» были установлены районы, из которых должна была проводиться эвакуация, а также определены категории эвакуируемого населения:

Районы развёртывания армий — пограничная полоса глубиной 75−100 км. Планировалась эвакуация из этих районов детей дошкольного возраста и школьников до 15 лет, а также стариков старше 60 лет перед началом военных действий.

Районы возможного захвата противником, устанавливаемые командованием фронта. Предусматривался вывоз из них всего мужского населения, годного к военной службе, а также, в зависимости от оперативной обстановки, перечисленных в предыдущем пункте категорий населения.

Важнейшие центры страны: Москва, Ленинград, Минск, Киев, Одесса.

«Положением» устанавливались запретные зоны и районы размещения при эвакуации. Эвакуируемое население запрещалось размещать западнее линии, проходящей через Псков, Великие Луки, Смоленск, реку Днепр и Николаев, чтобы не мешать развёртыванию войск.

Промышленные предприятия и высшие учебные заведения должны были вывозиться в районы к востоку от линии Москва — Воронеж — Ростов, с целью обезопасить их от налётов вражеской авиации.

Вспомним, что в 1812 году Москву покинули, причём в инициативном порядке, 90% населения. В начале 1941 года население Ленинграда составляло около трёх миллионов человек, из которых свыше 2,5 миллионов были люди, приехавшие туда всего несколько лет, а то и месяцев назад. В 1920 году в Ленинграде проживало 722 тысячи человек. Из них самое меньшее тысяч 200 выслали или посадили в 1930-х годах (были специальные чистки города от дворян, бывших чиновников и интеллигенции, деклассированного элемента и т. д.). Так что стенания, мол, не хотели покидать родной город, для 80% горожан как минимум неуместны. Это только в «киношках» блокадники все, как один, потомственные петербуржцы. Родственные узы 80 лет назад были куда более тесными, и поехать в деревню к троюродному дяде на ПМЖ не считалось зазорным.

Увы, к 22 июня из Ленинграда уехали очень немногие, несмотря на повсеместные разговоры о войне. Через неделю после начала войны, 30 июня, по адресу канал Грибоедова, д. 6 был открыт городской эвакопункт. Через несколько дней открылись и семь районных эвакопунктов. Всего было создано 30 комиссий, к работе которых было привлечено 300 человек.

На 12-й день войны Ленсовет принял постановление об эвакуации из города 400 тыс. детей. Увы, по этому постановлению до начала блокады удалось вывезти только 311,4 тыс. из них.

В июле-августе 1941 г. идёт повсеместное отступление наших войск. На севере грохочет канонада — наступали финны. Немцы бомбили Ленинград. А сотни тысяч упрямых дам категорически отказываются эвакуироваться, хотя в июле и августе из Ленинграда людей вывозили в пассажирских вагонах дальнего следования. И лишь потом стали использовать товарные вагоны.

Инструкторы обкома стали угрожать упрямицам лишением продовольственных карточек. В ответ: «А мы и без них проживем». Нетрудно догадаться, что кто-то боялся потерять комнату или квартиру в Ленинграде. Но главным мотивом и до 22 июня, и в первые 8 недель после было — «А вдруг мой Петя загуляет?», «А вдруг в мою квартиру кто вселится?»

Опять же, обвиняют Сталина в публикации Заявления ТАСС от 14 июня 1941 г. в котором утверждалось, что «СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными». Это Заявление предназначалось исключительно для Гитлера и его окружения. Заявление было «пробным шаром», и Сталин ждал ответа, которого не последовало.

Либералы же утверждают, что все жители Ленинграда поверили в это Заявление и не стали уезжать. Искренне такое может утверждать только современный студент. Все же люди в советское время прекрасно знали, что если в прессе идёт опровержение какого-то факта, то он гарантированно имеет место быть. Например, напишут в газете, что спекулянты распускают слухи о холере в Астраханской области. И весь советский народ прекрасно понимает, что в оной области возникла эпидемия холеры.

7 июля Ленинградский Совет по эвакуации издаёт постановление «Об эвакуации членов семей рабочих и служащих из г. Ленинграда».

Этим постановлением Ленинградскому горисполкому разрешалось эвакуировать 500 тыс. членов семей рабочих и служащих. Были подготовлены планы размещения, подачи железнодорожных вагонов и водного транспорта, предусматривались меры по организации перевозки, размещения и обслуживания (в том числе медицинского) эвакуированных на местах. Перевозка производилась бесплатно для эвакуированных. Затраты погашались Наркомфином СССР на основе выставляемых счетов. Наркомторг и Центросоюз обязывались обеспечить по маршрутам следования эшелонов с эвакуируемыми бесперебойную продажу продуктов питания.

Ленгорисполкому было также разрешено из местного бюджета выдать на руки эвакуируемым семьям средства на две недели из расчёта 5 рублей в сутки на человека.

Согласно многим свидетельствам, жители города с большой неохотой решались на эвакуацию в первый период обороны города. Для решения этой задачи — организовать эвакуацию населения — в качестве агитаторов были привлечены 1500 человек, ещё 300 человек — для оказания помощи при перевозке вещей на вокзал и оформления документов.

Целью этих мероприятий было эвакуировать и «несамодеятельное население», а в городе оставить «необходимое количество жителей для работы на нужды фронта, обслуживания всех отраслей городского хозяйства и формирований МПВО».

Ситуация резко изменилась 27 августа, когда последний поезд ушёл из Ленинграда. После этого люди, не пожелавшие эвакуироваться вовремя, стали платить огромные деньги за возможность покинуть город на самолёте или плавсредстве Ладожской флотилии.