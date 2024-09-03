Как серийный убийца по кличке Бешеный охотился на Примадонну

Из всех маньяков, орудовавших в советскую эпоху, Анатолия Нагиева эксперты считают самым неординарным. Он всегда действовал нагло и спонтанно и обладал такой невероятной силой, что мог разорвать наручники. То, что маньяк длительное время успешно избегал ареста, можно объяснить лишь его невероятным везением. К счастью, лимит удачи Нагиева оказался не бесконечным и зверь понес заслуженное наказание.

Родился Анатолий Гусейнович Нагиев 26 января 1958 года в городе Ангарске Иркутской области в семье дагестанца и казашки. Когда Толику было 5 лет, его семья переехала жить в село Ивница Курской области. Там отец бросил жену с тремя детьми и женщине пришлось буквально бороться за выживание.

Анатолий рос трудным ребенком — его не привлекала учеба, а все конфликты мальчик решал при помощи кулаков. Не имея возможности совладать с сыном, мать отдала его в школу-интернат, откуда Нагиев неоднократно сбегал. Единственным увлечением в жизни подростка был спорт — Анатолий серьезно занимался тяжелой атлетикой и гимнастикой. Физическая подготовка давала ему возможность выходить победителем из всех драк, в том числе со взрослыми соперниками.

Спорт был не просто отдушиной в беспросветной жизни Нагиева — он мечтал стать цирковым артистом, известным и хорошо оплачиваемым. Внешне привлекательный и отлично сложенный Анатолий наверняка смог бы достичь своей мечты, если бы не дурные наклонности, которых к совершеннолетию у него было хоть отбавляй.

Нагиев рано стал интересоваться девушками и оказывать им знаки внимания. Но, несмотря на атлетическое телосложение и симпатичное лицо, у женского пола он популярностью не пользовался. Анатолий винил во всем свой небольшой рост, 165 см, из-за которого над ним нередко подшучивали. Получая от девушек один отказ за другим, мужчина люто возненавидел всех представительниц слабого пола.

Неуверенный в себе и озлобленный на мир Нагиев тем не менее умел располагать к себе людей и вливаться в любую компанию. Харизматичного и вежливого мужчину сложно было заподозрить в чем-то плохом — позднее он использовал это для совершения своих ужасных преступлений.

Впервые Нагиев преступил закон в 17 лет. Он изнасиловал лаборантку ПТУ, которая отвергла его ухаживания. О преступлении, совершенном в мае 1975 года, стало известно лишь спустя годы, так как жертва, запуганная насильником, не стала обращаться в милицию. Увидев, что преступление сошло с рук, Анатолий совершает еще одно изнасилование и опять на него не заявляют. Это укрепило веру мерзавца в собственную безнаказанность и сподвигло его на дальнейшие преступления.

Но третья жертва оказалась не робкого десятка. Изнасилованная Нагиевым бывшая одноклассница, несмотря на угрозы, написала заявление и Нагиева осудили на 6 лет. Анатолия отправили в одну из колоний республики Коми, где его в первый же день попытались «опустить». Физически крепкий и ловкий, он не дал себя в обиду, устроив настоящее побоище. После этого Нагиева, получившего кличку «Бешеный» оставили в покое.

Несмотря на свирепый нрав, с сотрудниками колонии заключенный Нагиев был всегда вежлив и беспрекословно выполнял их указания. Поэтому после 4 лет отсидки он был переведен за хорошее поведение из зоны на поселение в поселок лесозаготовителей Чикшино, где ему предоставили относительную свободу.

В 1979 году, отбывая срок, Анатолий Нагиев неожиданно стал поклонником творчества Аллы Борисовны Пугачевой, которая стремительно набирала популярность. Насильник поставил перед собой цель любой ценой добиться благосклонности певицы, а если не выйдет — взять ее силой.

Любовь к Примадонне стала у Нагиева манией и именно она определила личность первой кровавой жертвы серийного убийцы. Впервые лишил человека жизни Нагиев, еще отбывая срок за изнасилование. Это произошло 30 января 1979 года в городе Печоре в 46 км от поселка Чикшино, куда по выходным иногда отпускали поселенцев за покупками.

На железнодорожном вокзале Печоры Анатолий увидел девушку, которая была похожа на Пугачеву. Нагиев познакомился с ней и, используя свое обаяние, напросился в гости. Получив отказ в близости, психопат впал в ярость и, схватив кухонный нож, нанес им новой знакомой более 30 ударов. После этого маньяк надругался над телом и сбежал.

После этого случая Нагиев долго находился в состоянии постоянного страха — он каждую минуту ждал, что его арестуют. Но спустя пару месяцев он понял, что злодеяние сошло ему с рук и успокоился. В мае того же 1979 года Нагиев совершил свое второе убийство и опять оно было связано с железной дорогой.

В тот раз Нагиев, чтобы добраться из Чикшино в Печору сел в поезд «Ухта — Печора», подкупив проводника небольшим презентом. Нагиева определили в купе, в котором ехала женщина — бухгалтер строительно-монтажного управления города Сосногорск, которая везла документы в Печору.

На беду попутчицы, она показалась Нагиеву похожей на Пугачеву и тот предложил ей вступить в половую связь прямо в поезде. В ответ маньяк получил не только отказ, но и хорошую порцию насмешек, которые превратили его в настоящего зверя. Маньяк дважды ударил жертву ножом, а затем задушил платком. После этого он совершил сексуальные действия с уже мертвым телом и снял с трупа золотые сережки и кольца.

Спрятав тело несчастной в ящик для багажа под нижней полкой, Нагиев перебрался в соседний вагон, в котором спокойно добрался до Печоры. Труп девушки нашли только спустя два часа после прибытия поезда, когда делали в вагоне уборку. Проводнику было нетрудно догадаться, кто совершил это убийство, но он промолчал, так как побоялся ответственности за должностное преступление.

Эксперты смогли связать преступление в вагоне поезда и в Печоре — и там, и там убийца оставил на телах жертв следы спермы. Но больше никаких улик у следствия не было и поэтому дело превратилось в очередной «висяк». Между тем Нагиев спокойно отбывал свой срок на поселении и в том же 1979 году, в ноябре, был отпущен по УДО.

© Одна из жертв Нагиева (из материалов следствия)

После отсидки Анатолий вернулся в Ивницу, где прошло его детство и устроился работать киномехаником. В его обязанности входили поездки по селам Курской области с киноаппаратом и организация киносеансов в клубах. Такой кочевой образ жизни полностью устраивал маньяка, которого уже было не остановить.

Нагиев нападал на женщин, насиловал их, но не убивал. Следователи установили, что за 10 месяцев работы киномехаником Анатолий изнасиловал не менее 30 человек. По некоторым данным, жертвой маньяка стала даже его родная сестра. Но гастролирующий насильник никогда не забывал о своем кумире — Алле Пугачеве. В 1980 году он решил, что время пришло, и отправился искать Примадонну в столицу.

В Первопрестольную Нагиев отправился на поезде «Харьков — Москва», как всегда, без билета. Он снова договорился с проводницей, которую разжалобил историей о поездке к тяжело больной матери. Вагон был почти пустым, поэтому женщина разрешила Анатолию ехать за небольшую взятку.

Присмотревшись к проводнице, Нагиев в очередной раз обнаружил сходство женщины с Аллой Борисовной и это решило ее судьбу. В ответ на предложение заняться сексом Анатолий услышал грубый отказ, после чего выхватил охотничий нож и зарезал свою жертву. В момент совершения убийства в купе заглянула вторая проводница, которой Нагиев также нанес несколько смертельных ударов.

Оставив бездыханные тела в купе проводников, Нагиев начал проверять вагон, чтобы убедиться, что его никто не видел. В одном из купе он обнаружил двух женщин, с которыми также расправился. В конце вагона серийный убийца обнаружил электрика поездной бригады, но не тронул его.

Мужчина испытал настоящий шок, когда в его купе заглянул залитый кровью маньяк. Но тот сказал: «Женщин режу, как курей, а мужиков не трогаю» и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Электрик заперся и следующий час провел, трясясь от страха, в ожидании, что Бешеный передумает и вернется убить его.

Но Нагиеву было не до него — он вернулся к своим жертвам и первым делом снял с тел все ценные украшения. Затем маньяк по одному начал выносить тела в тамбур и сбрасывать их с поезда на перегоне между станциями Стальной конь и Становой колодезь, что в Орловской области.

Избавившись от трупов, Нагиев сошел на ближайшей станции, а испуганного электрика обнаружили только в Курске, когда в вагон начали заходить новые пассажиры. Именно его и попытались обвинить в убийствах следователи, после обнаружения под откосом тел женщин. Чтобы придать своей версии правдоподобие. они даже выпачкали ботинки электрика в крови, но их версия быстро развалилась. Бригадир состава видел нелегального пассажира и смог описать его внешность.

А Нагиев добрался до столицы и начал воплощать в жизнь свой план с Пугачевой. Но некоторым сведениям маньяку даже удалось побывать в гримерке певицы, куда он пробрался с букетом роз под видом страстного поклонника. Но звезда эстрады всегда была окружена фанатами и коллегами, поэтому осуществить задуманное Нагиеву не удалось.

© Алла Борисовна в 1980 году была на волосок от гибели

Вскоре он сумел выследить Пугачеву у ее дома и даже пробраться в ее подъезд. Планы маньяка разрушила бдительная консьержка, которая начала задавать ему вопросы и грозить милицией. Запаниковав, Нагиев позорно бежал. Поболтавшись некоторое время в столице, убийца понял, что ему лучше залечь на дно, и вернулся в Ивницу. Дома он надежно спрятал снятые с жертв ценности, а кольцо с бриллиантом подарил своему знакомому.

Тот надел украшение на палец, а снять не смог и обратился к местному ювелиру. Так как описания украшений уже были разосланы милицией по мастерским и скупкам, мастер легко узнал изделие и сообщил о визитере в милицию. Клиента задержали и он тут же рассказал, как к нему попала ценная вещица.

Но Нагиева уже и след простыл — дома оперативники обнаружили лишь его мать. Женщина сообщила, что ее сын собирался в Днепропетровск к знакомой и искать маньяка начали в городе на Днепре. В одной из записных книжек убийцы был найден адрес пассии Анатолия, а кроме этого, адрес Аллы Пугачевой с написанным напротив него нецензурным ругательством.

© Милицейская ориентировка на Анатолия Нагиева

12 сентября 1980 года в Днепропетровске Анатолий Нагиев был арестован. Маньяк сразу же отказался признавать свою вину и его поместили в «пресс-хату». Но сокамерники Бешеного не знали с кем связались — попытка оказать давление на Нагиева стоила одному из них глаза, а второго едва не сделала инвалидом.

Пока шло следствие маньяк находился в СИЗО города Орла, откуда он и совершил свой первый побег. Разбросав охранников, он разорвал наручники, выбил окно и выпрыгнул на улицу. Нагиев упал точно на шахматный стол, за которым коротали время работники изолятора. Он получил травмы спины и после лечения был возвращен в камеру.

Вскоре Анатолий предпринял очередную попытку бежать — он сломал ложку и воткнул ее себе в живот. Но в больнице с маньяка не спускали глаз и план побега из палаты не удался. Суд над серийным убийцей состоялся летом 1981 года. Маньяк вел себя вызывающе и прикидывался сумасшедшим, но это не помешало судьям приговорить его к высшей мере.

Приговор должны были привести в исполнение в знаменитой тюрьме Новочеркасска, где расстреливали самых известных маньяков «Ростовского треугольника». Но при этапировании Нагиев вырвался на станции Хотунок и, рискованно проскочив перед товарным поездом, оторвался от конвоиров. Начальник уголовного розыска Курского ОВД отдал негласное распоряжение:

«Если что, живым этого зверя не брать! Ему уже вынесен смертный приговор. Если кому-то повезет, то приведите его в исполнение».

Изучая связи беглеца, оперативники вышли на подругу Нагиева, жившую на хуторе Яново в Ростовской области. Там, в одном из стогов, группа захвата и обнаружила убийцу. При задержании Нагиев пытался отстреливаться из обреза, но получил несколько пуль и был задержан.

Врачам чудом удалось спасти жизнь маньяка, но лишь для того, чтобы приговор был приведен в исполнение в соответствии с законом. 28 октября 1981 года Анатолия Гусейновича Нагиева — кровавого маньяка, которому было всего 23 года, расстреляли.