Как возник подземный океан на самой большой в Солнечной системе луне

Спутник Юпитера Ганимед — самая большая луна в Солнечной системе, а также единственный спутник планеты с собственным магнитным полем. Подобно нашей Луне он постоянно повернут к Юпитеру одной стороной. На обратной стороне Ганимеда обнаружены следы колоссального кратера, свидетельствующие о мощном ударе, который навсегда изменил этот далекий мир, пишет ifScience. Статья с описанием исследования вышла в Scientific Reports .

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Около 4 миллиардов лет назад астероид радиусом 150 километров (примерно в 20 раз крупнее того, что уничтожил динозавров) создал кратер минимум 1400 километров в поперечнике (расстояние от Москвы до Ставрополя).

Считается, что под толстым слоем льда и камня на Ганимеде существует жидкий океан, значительно толще, чем у соседней Европы. Удар мог сыграть большую роль в образовании этого океана и был настолько мощным, что изменил ось вращения Ганимеда.

«Этот удар значительно повлиял на внутреннюю структуру Ганимеда, потому что размер кратера составляет 25% от диаметра самого Ганимеда. Переориентация оси может сама по себе вызывать значительное нагревание планеты или спутника. Эти факторы могли бы быть связаны с происхождением внутреннего океана Ганимеда», — рассказал автор исследования, планетолог Наоюки Хирата из Университета Кобе (Япония).

Судя по компьютерной симуляциии, созданной Хиратой, неважно, где произошел удар: если он был такого масштаба, луна в любом случае переориентировалась бы.

О Ганимеде известно немного, поэтому это исследование весьма ценно. В 2031 году миссия Европейского космического агентства JUICE прибудет к Юпитеру, чтобы изучить Ганимед, Европу и Каллисто. В 2034 году JUICE впервые выйдет на орбиту Ганимеда для детальных наблюдений за ним.