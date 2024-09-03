Жил отважный капитан: за что британский моряк получил советский орден

«Дервиш» – первый полярный конвой союзников СССР – прибыл в Архангельск 31 августа 1941-го. Одним из его транспортов командовал капитан Джон Лори – храбрейший моряк, чье имя уже подзабыто в Великобритании и совершенно неизвестно в России. Чем примечателен этот моряк и почему у него были не только британские, но и советские награды?

© UBL/Vostock Photo // Британское судно "Трехата"

Риск без предела

Джон Лори родился в 1888 году в шотландском городке Килмарнок неподалеку от Глазго. С юности он решил связать свою жизнь с морем. Став моряком, Джон со временем дослужился до офицера торгового флота. Поэтому, когда началась Первая мировая война, его призвали в ВМС Великобритании как лейтенанта-резервиста, поручив важное и опасное дело – службу на «таинственных судах». Так британцы называли суда – ловушки для подводных лодок.

Идея использовать вооруженные торговые суда как средство ПЛО принадлежала британскому адмиралу Мью. Когда немецкие субмарины в конце 1914-го начали нападать на торговое судоходство, он предложил установить орудия на одном из транспортов, спрятав их в палубном грузе овощей. Выйдя в море для привлечения внимания субмарины, судно-ловушка должно было заманить ее на дистанцию прямого выстрела, а затем, подняв боевой флаг, внезапно открыть огонь и уничтожить противника. Впервые такая тактика увенчалась успехом 24 июля 1915-го, когда судно-ловушка «Принц Чарльз» потопило немецкую лодку U-36.

Залогом успеха этой тактики служило быстрое и ошеломляющее нападение с близкой дистанции. Но для этого сначала требовалось усыпить бдительность командира субмарины, убедив, что перед ним безобидный «торговец». Поэтому экипажи судов-ловушек, состоявшие из исключительно мужественных людей, выдержав первый артиллерийский и торпедный удар субмарины, старались изобразить панику на своем борту. Но пока одни из них спускали шлюпки, делая вид, что команда бежит с судна, другие терпеливо ждали приближения лодки у скрытых орудий, готовясь открыть огонь.

Такой метод был очень опасен для судна-ловушки, так как, если подлодку не удавалось уничтожить сразу, скрывшись на глубине, она беспощадно мстила торпедной атакой.

В Первую мировую британским судам-ловушкам удалось уничтожить 10 немецких субмарин. Среди удачливых охотников был Гордон Кемпбелл, командовавший пароходами «Фарнборо» и «Данрейвен» и уничтоживший две подлодки. Именно под его началом служил Джон Лори, принявший участие, вероятно, в самом эпическом бою судна-ловушки с субмариной за всю войну.

Бой насмерть

8 августа 1917-го, патрулируя Бискайский залив, «Данрейвен» встретился с лодкой UC-71. «Немка» начала обстреливать судно с дальней дистанции, держась за его кормой. В ответ Кемпбелл приказал снизить скорость и разрешил очень неточно стрелять в лодку из кормового орудия, имевшегося почти на всех британских транспортах. Таким образом он хотел подманить немцев поближе, создав впечатление, что «Данрейвен» – простой «торговец».

Но Кемпбелл не знал, что встретил достойного противника. Когда корма судна загорелась, он приказал «партии паники» спускать шлюпки. Теперь перед глазами немцев была достоверная картина «гибели» торгового судна. Но командир UC-71 Райнхард Зальцведель, один из опытнейших и успешнейших подводников кайзера, на это не купился. Зная о судах-ловушках, он благоразумно держался за кормой «Данрейвена» в секторе, недоступном замаскированным пушкам.

© Гордон Кемпбелл, командующий британскими пароходами «Фарнборо» и «Данрейвен»

Вскоре горящая корма судна взорвалась. От сотрясения самопроизвольно включилась судовая пожарная сигнализация, служившая сигналом открыть стрельбу из спрятанных орудий. Так как маска была сброшена преждевременно, лодка погрузилась и выпустила в «Данрейвен» торпеду, поразив цель. Кемпбелл, решив, что ее попадание ему даже выгодно, приказал второй «партии паники» покинуть судно. Он же с горсткой людей остался на нем, рассчитывая, что уж теперь-то немцы поверят, что их жертва беззащитна.

Зальцведель не поверил. В течение часа он ходил вокруг горящего «Данрейвена», осматривая его в перископ. Затем UC-71 всплыла за кормой судна, постреляла по нему еще 20 минут и снова погрузилась, чтобы обойти пароход. Тогда Кемпбелл решил поразить подлодку, выпустив в нее по торпеде из скрытых аппаратов на правом и левом бортах. Но они в цель не попали.

Ожидая нового нападения UC-71, Кемпбелл велел третьей «партии паники» покинуть судно, оставив вместе с собой только расчет одного орудия. Но Зальцведель решил, что с него довольно риска, и ушел. В этом бою многие британцы получили ранения, но никто из них не погиб, потому что после ухода подлодки гибнущему судну на помощь пришли британские эсминцы. Они взяли «Данрейвен» на буксир, но он затонул на пути в порт.

Капитан с орденами и конвои

Король Георг V высоко оценил мужество моряков «Данрейвена», наградив их 2 ноября 1917-го орденами и медалями. Двое из них стали кавалерами Креста Виктории – высшей военной награды Великобритании. Джон Лори, уже имевший на тот момент орден и крест за выдающиеся заслуги, был награжден последним повторно.

После окончания войны Лори продолжил работу в торговом флоте. Ему удалось получить патент капитана, и к началу Второй мировой он плавал на «Трехате» – британском пароходе (4817 брт), построенном в 1928 году. С сентября 1939-го, когда Великобритания ввела систему конвоев, судно Лори стало их неизменным участником.

Уже в первый месяц войны «Трехата» был занят в переброске британских войск во Францию. Затем с октября 1939-го по июль 1941-го этот пароход восемь раз пересекал Атлантику туда и обратно в составе конвоев серий ОВ и НХ. За это время судно Лори неоднократно становилось мишенью для немецких торпед и бомб.

Так, 28 апреля 1941-го конвой НХ-121 был обнаружен немцами, которым удалось стянуть к нему несколько субмарин. Вечером они пошли в атаку. Особенно успешно действовала U-96 Генриха Лемана-Вилленброка, со временем прославленная романом «Лодка». Леману удалось торпедировать три судна, два из которых шли прямо перед «Трехатой». Но судьба в этот раз уберегла Лори. Всего же «Трехата» участвовал почти в 60 конвоях, важное место среди которых занимают полярные.

Курс на СССР

После нападения Германии на СССР президент США Рузвельт и британский премьер Черчилль пообещали Сталину поддержку. Но они не спешили с поставками, поскольку сомневались в силе Красной армии. Как докладывал в Москву советский посол в Лондоне, британское военное министерство считало: немцы разгромят русских за несколько недель. В Вашингтоне не все разделяли такое мнение, но и там тоже осторожничали, не желая, чтобы отправленные в Россию военные грузы попали в руки гитлеровцев.

Упорное сопротивление советских войск посрамило британских стратегов. Союзники поняли, что Красная армия имеет шансы продержаться до октября, а зимой натиск вермахта ослабеет, что даст время исправить критическое положение с поставками. Первичные потребности СССР были определены на встрече соратника Рузвельта Гарри Гопкинса со Сталиным в конце июля 1941-го.

После нее, 15 августа, Черчилль и Рузвельт направили послание советскому вождю, где указали, что «многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают в ближайшем будущем». Речь шла об отправке первого конвоя союзников в северные порты СССР. Британцы назвали операцию по его проводке «Дервиш» – и под этим названием он вошел в историю.

© Конвой «Дервиш» на подходе к Архангельску

21 августа «Дервиш» вышел из Исландии под охраной эсминцев и тральщиков. Среди последних было три корабля с именами героев пьес Шекспира: «Гамлет», «Офелия» и «Макбет». Прикрытие конвоя осуществляли авианосец «Викториес» и два крейсера с эсминцами. 31 августа шесть транспортов «Дервиша» пришли в Архангельск с грузом резины, кобальта, армейской обуви, грузовиков, истребителей. В этой «счастливой шестерке» был и пароход «Трехата» Джона Лори.

Приход «Дервиша» в СССР не только положил начало истории полярных конвоев, но и внес некоторую путаницу в их нумерацию. После него конвои, направлявшиеся в СССР, обозначались литерами PQ, а конвои, возвращавшиеся из СССР, литерами QP. Но вышло так, что QP-1 (экс-«Дервиш») из Архангельска вышел одновременно с PQ-1 из Исландии. Поэтому, чтобы исправить путаницу, «Дервиш» иногда именуют PQ-0.

Боевым награждается орденом

После возвращения в Великобританию в составе QP-1 Джон Лори еще дважды бывал в СССР. В декабре 1941-го его «Трехата» пришел в Архангельск вместе с конвоем PQ-5, а в апреле 1942-го пароход вновь отправился в Россию в составе PQ-14. Этот переход был для Лори самым трудным, поскольку на этот раз конвою пришлось столкнуться не только с вражескими атаками, но и со льдом и туманом. Из 24 вышедших судов 16 вынуждены были вернуться обратно. И только восемь храбрецов, включая «Трехату», упорно шли в СССР, отражая нападение подлодок и самолетов. Потеряв одно из судов, остаток PQ-14 прорвался в Мурманск 19 апреля 1942-го.

За «доблесть и мужество при доставке вооружений из Англии в СССР» советское правительство решило отметить моряков Великобритании наградами. В сентябре 1942-го вышел указ о награждении 12 британских офицеров и матросов советскими орденами. Среди них был и Джон Лори, ставший кавалером ордена Красного Знамени. Однако награда не нашла героя.

Вернувшись из Мурманска вместе с QP-11, «Трехата» ушел в Атлантику. В июне 1942-го Лори прибыл в США. Приняв груз, он добрался до Канады, откуда 31 июля отплыл в Великобританию в составе SC-94. В этот раз «Трехата» был главным судном в конвое, так как на нем находился его коммодор – отставной адмирал Дешвуд Мойр, управлявший ордером SC-94. Как и Лори, он был ветераном Первой мировой, отмеченный орденами.

5 августа 1942-го SC-94 был замечен немцами юго-восточнее Гренландии. К конвою стянулось почти два десятка подлодок, после чего последовало пятидневное сражение с «волчьей стаей». 8 августа лодка U-176 атаковала конвой среди бела дня. Одна из ее торпед попала в «Трехату». По свидетельству очевидцев, судно затонуло быстро и из 56 человек, находившихся на нем, спаслась лишь половина. Но ни коммодора, ни капитана среди них не было.