Что такое «мясной клей» и почему продуктов с ним лучше избегать

В последнее время много разговоров о «мясном клее». Это вещество активно ищут в самых разных продуктах, и в сети не утихают споры о его влиянии на организм человека. Давайте разберемся, что это такое и действительно ли эта пищевая добавка опасна.

«Мясным клеем» называют фермент трансглютаминазу, который запрещен не только в России, но и в большинстве стран Европы. Это вещество выполняет роль загустителя, придавая колбасам и сосискам нужную форму, а йогуртам и творожным продуктам — объем и стандартную консистенцию.

Опасен или нет?

Человеческий организм сам вырабатывает трансглютаминазу. Ученые много лет пытались получить ее искусственным путем и у них это получилось в 1968 году. С тех пор это вещество постепенно внедрялось в разных направлениях пищевой промышленности, в основном в мясопереработке.

Для человека трансглютаминаза не приносит никакой пользы, чего не скажешь о производителях. Вещество помогает превращать сырье низкого качества в продукцию, привлекательную для потребителей. При этом исследования показали, что «мясной клей» в больших количествах может создавать проблемы. В частности, переизбыток трансглютаминазы способен вызвать непереносимость глютена. Известно, что каждым годом число людей с этой проблемой растет, и ученые считают, что виноват в этом именно «мясной клей».

По некоторым сведениям, трансглютаминаза также может вызывать воспалительные заболевания кишечника и аутоиммунные заболевания кожи. Однако единого мнения о вреде этого вещества нет. Исследования продолжаются, и пока в некоторых странах «мясной клей» разрешен, например, в США. В России решили действовать иначе: поскольку нет доказательств полной безопасности добавки, её запретили. По такому же пути пошли Великобритания, Швейцария и несколько других стран Европы.

В каких продуктах содержится «мясной клей»

Свое «народное» название трансглютаминаза получила за то, что соединяет белковые молекулы и аминокислоты. Российские производители, на свой страх и риск, продолжают использовать добавку. Чаще всего ее можно встретить в таких продуктах:

Йогурты и творожные продукты

Паштеты и мясные пасты

Колбасы и сосиски

Мясные полуфабрикаты

Готовые блюда и замороженные продукты.

Также иногда добавляют «мясной клей» в хлебобулочные изделия. Правда, при выпекании он разрушается и теряет свои свойства.

Конечно, в современных продуктах есть и более опасные компоненты, скрывающиеся под безобидными названиями и буквами. Среди них есть соединения, вызывающие онкологические заболевания, аллергические реакции и проблемы с пищеварительной системой. Но если вы сторонник здорового питания, то лучше избегать и «мясного клея», ведь то, что его вред пока не доказан, не делает его полезным.