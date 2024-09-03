Рождение золота: как землетрясения способствуют образованию самородков

Австралийские ученые приоткрыли секреты образования гигантских золотых самородков внутри пластов кварца. Оказалось, что виновниками этого природного явления могут быть землетрясения.

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Рождение золота

Секрет кроется в особенностях кварце, который часто сопровождает золотые месторождения. Этот минерал необычен тем, что обладает пьезоэлектрическими свойствами. То есть при механических воздействия извне в нем возникает электрический заряд.

Когда землетрясение сотрясает земную кору, кварцевые породы деформируются, генерируя электрическое поле. Под действием электричества — как при электролизе — ионы золота, содержащиеся в подземных геотермальных жидкостях, начинают двигаться и соединяться друг с другом, образуя крошечные золотые частицы. Со временем эти частицы растут и сливаются, формируя самородки.

Экспериментальное подтверждение

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые провели серию экспериментов. Они поместили образцы кварца и раствор золота в специальную установку, имитирующую условия землетрясения. В результате эксперимента на поверхности кварца действительно образовывались золотые наночастицы, которые со временем увеличивались в размерах.

Как считают специалисты, понимание механизмов образования золотых самородков поможет геологам в будущем разрабатывать новые методы поиска месторождений золота. Также это может привести к созданию новых технологий для извлечения полезных ископаемых.