То ли заяц, то ли прыгунчик: ученые открыли неизвестное животное мелового периода

Новый род и вид ранних плацентарных млекопитающих описали российские ученые по нижнечелюстному фрагменту из раннемеловых слоев местонахождения Ховур в пустыне Гоби в Монголии. Prozalambdalestes cratodus стал древнейшим представителем заламбдалестид — предков грызунов, зайцеобразных и прыгунчиковых, сообщает Наука.рф. Научная статья вышла в Journal of Vertebrate Paleontology.

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«Млекопитающие были вполне успешной группой во времена динозавров — они были очень разнообразны и занимали разные экологические ниши, — рассказал палеонтолог, профессор РАН, доктор биологических наук Александр Аверьянов. — Были наземные, древесные, роющие, полуводные и даже планирующие млекопитающие. Конечно, им приходилось эволюционировать в условиях доминирования динозавров в наземных экосистемах. Видимо, все мезозойские млекопитающие были ночными. Они могли быть активны в условиях пониженной температуры в темноте, так как были теплокровными и с хорошо развитыми обонянием и слухом».

По словам Аверьянова, по поводу потомков прозалямбдалеста ученые еще не пришли к однозначному мнению. По всей вероятности, это современные грызуны и зайцеобразные.

«Раннемеловой прозалямбдалестес находится в самом начале этой эволюционной линии. В современной фауне трудно найти полного экологического аналога. Это были наземные, хорошо бегающие и прыгающие животные, похожие по манере движения на современных африканских прыгунчиков. Но по строению зубной системы с мощными постоянно растущими передними резцами они больше походили на грызунов», — объяснил палеонтолог.

Местонахождение Ховур известно многочисленными находками разнообразных млекопитающих. Prozalambdalestes cratodus — самое крупное плацентарное среди них.