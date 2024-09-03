Каплан против Ленина: как в России начался «Красный террор»

Покушение на Владимира Ленина, организованное Фанни Каплан, стало одним из самых загадочных и обсуждаемых событий начала советской эпохи. Этот случай, произошедший более века назад, мог бы давно уйти в архивы. Но интерес к нему не угасает и сегодня. Теории заговора и альтернативные версии лишь подогревают дискуссии.

Кто такая Фанни Каплан и почему она решилась на покушение на жизнь вождя революции? Давайте разберемся.

Россия на грани хаоса

Лето 1918 года стало одним из самых сложных периодов для молодой Советской Республики. Гражданская война охватила страну, и бывшая Российская империя буквально распадалась. Белогвардейцы контролировали юг, Сибирь и Дальний Восток были почти потеряны, а на севере высадились войска Антанты. Большевистская власть, недавно казавшаяся незыблемой, сжалась до небольших территорий вокруг Москвы и Петрограда.

© Мятеж левых эсеров в июле 1918 года

В стране нарастала напряженность. Большевики столкнулись не только с внешними врагами, но и с бывшими союзниками — левыми эсерами. Эти радикальные социалисты, поддержавшие Ленина вначале, вскоре стали его врагами. Кульминацией конфликта стал неудавшийся мятеж левых эсеров летом 1918 года. Несмотря на провал, он ясно показал, насколько нестабильным было положение большевиков.

Кто такая Фанни Каплан?

Фанни Каплан, урождённая Фейга Ройтблат, родилась в 1890 году в бедной еврейской семье в Украине. С юных лет она была увлечена революционными идеями и примкнула к анархистам. Её жизнь была полна трагедий и страданий. В 1906 году, в возрасте 16 лет, она получила серьёзное ранение при взрыве самодельной бомбы, который устроила самостоятельно, что почти полностью лишило её зрения.

© 15-летняя Фанни примкнула к анархистам, в революционных кругах её знали под именем «Дора»

После ареста за участие в революционной деятельности Фанни приговорили к пожизненной каторге. В Забайкалье её здоровье ещё больше ухудшилось. В 1913 году её освободили по амнистии, но только через четыре года она смогла вернуться к нормальной жизни благодаря Февральской революции 1917 года, которая освободила всех политзаключённых.

© Фанни Каплан (Фейга Ройтблат). Тюремный снимок. Чита, 1907 год

Существуют разные версии о том, что побудило Каплан совершить покушение на Ленина. По одной из них, она была движима личной местью за своих бывших соратников, погибших от рук большевиков. Другая версия гласит, что Каплан была глубоко разочарована большевистской властью, считая её предательницей революции. Некоторые историки даже предполагают, что Каплан могла быть подставной фигурой, а за покушением стояли более влиятельные силы.

Роковой день на заводе Михельсона

30 августа 1918 года Ленин прибыл на завод Михельсона в Москве, чтобы выступить перед рабочими. После митинга, когда он уже собирался уехать, к нему подошли несколько женщин с жалобами на нехватку продовольствия. В этот момент, согласно канонической версии событий, из толпы вышла Фанни Каплан и несколько раз выстрелила в Ленина.

Ленин был тяжело ранен: одна пуля попала в шею, другая — в грудь. Несмотря на серьёзные ранения, он выжил, что многие сочли настоящим чудом. Каплан быстро задержали и доставили в штаб ВЧК. На допросе она заявила, что действовала по собственному убеждению и решила убить Ленина, считая его предателем революции.

Загадочные обстоятельства и теории заговора

Дело Фанни Каплан остаётся загадочным до сих пор. Её допросы, продолжавшиеся всего несколько дней, породили множество вопросов. Каплан настойчиво утверждала, что действовала одна, но при этом отказывалась раскрыть, где и как получила оружие. Её показания выглядели странными, а сама она вела себя так, будто боялась, что ей не поверят.

© Пистолет, который Каплан использовала во время покушения на Ленина

Интересен и тот факт, что уже через несколько дней после покушения, 3 сентября, Каплан казнили без суда и следствия. Её застрелил комендант Кремля Павел Мальков, а тело затем сожгли. Такое поспешное завершение дела только усилило подозрения в том, что за покушением могли стоять более влиятельные силы.

Одной из самых популярных версий, безусловно, является участие в заговоре Григория Семёнова, левого эсера, который ранее организовал убийство большевика Володарского. По одной из версий, Семёнов лишь передал оружие Каплан, а по другой — сам стрелял в Ленина, при этом Каплан выступала лишь как подставная фигура. Интересно, что эта версия нашла поддержку у ряда зарубежных историков. Они полагали, что покушение могло быть частью более масштабного заговора внутри большевистской партии, что, конечно, только добавляет загадочности этой истории.

© Железнодорожники Москвы проводят демонстрацию протеста против террористических актов эсеров

Есть также версии, которые предполагают, что покушение могло быть частью внутренней борьбы за власть внутри самой большевистской партии. Возможно, кто-то из её лидеров, таких как Яков Свердлов или Феликс Дзержинский, мог иметь свои интересы в устранении Ленина. Более того, подобные теории указывают на то, что внутрипартийные конфликты могли быть куда более серьёзными, чем официально признавалось.

Последствия покушения: начало Красного террора

Покушение на Ленина стало отправной точкой для начала масштабных репрессий, известных как «Красный террор». Уже 2 сентября 1918 года, всего через два дня после ранения Ленина, Яков Свердлов объявил о начале террора. Этот шаг был официально утверждён Советом народных комиссаров (СНК) три дня спустя.

© Рисунок художника Ивана Владимирова

В первые недели террора в Москве и Петрограде чекисты расстреляли около 2 тысяч человек. Репрессии распространялись по всей стране, охватывая не только политических врагов большевиков, но и обычных граждан. Это стало началом массовых казней, которые сопровождали Гражданскую войну на всём её протяжении.

Как покушение повлияло на Ленина?

Хотя Ленин оправился от ранений, многие врачи считали, что они серьёзно подорвали его здоровье. В последующие годы он часто болел, и эти болезни в итоге привели к его смерти в 1924 году. Интересно, что к концу жизни Ленин стал более умеренным, поддерживая политику НЭПа и выступая против передачи власти Сталину. Возможно, если бы не покушение, Ленин прожил бы дольше, и Россия пошла бы по другому, менее кровавому пути.

© Ленин с сестрой Анной Елизаровой-Ульяновой и врачом Алексеем Кожевниковым в Горках, лето 1923 года

Покушение Фанни Каплан на Ленина остаётся одним из самых таинственных и противоречивых событий в истории России. Этот случай не только изменил судьбу страны, но и породил множество вопросов, на которые до сих пор нет однозначных ответов. Однако одно очевидно: даже одно действие может изменить ход истории, и этот урок важно помнить.