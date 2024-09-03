Кто умнее: собаки или кошки

Нельзя отрицать, что у собак мозг обычно больше, чем у кошек. Но больше у псов и нейронов. К примеру, у золотистого ретривера было обнаружено 623 млн нейронов в коре головного мозга, тогда как у более мелких собак — 429 млн, а у кошек — 250 млн. В целом учёные смогли оценить псов и котов по трём ключевым типам интеллекта.

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Социальный интеллект. Это способность животного понимать ментальные состояния людей. Чтобы это проверить, используется простой тест. Собаку или кошку учат доставать из контейнера еду, а затем его закрывают. В результате лакомство остаётся недоступным. Затем учёные смотрят, попросит ли питомец о помощи человека. Выяснилось, что собаки, когда сталкиваются с подобной ситуацией, действительно смотрят на человека, который находится рядом. А вот кошки, хоть и смогли найти кусок еды, когда на него указывал человек, в основном о помощи людей не просили. Большинство котов пытались получить лакомство самостоятельно.

При этом у кошек есть некоторые навыки визуальной коммуникации. Одно исследование продемонстрировало, что они больше взаимодействовали с контейнером и человеком, если этот человек был невнимателен. Кроме того, выяснилось, что коты способны определять, обращает ли на них внимание человек (это могут делать и собаки).

Подсчёт. Результаты исследований показывают, что взрослые собаки и кошки могут различать количество данного им лакомства. То же самое касается котят и двухмесячных щенков. Важно при этом, что оба вида животных для этого полагаются на зрение.

Самосознание. И кошки, и собаки провалили этот тест. Правда, известно, что собаки способны определять запах своей мочи и тратят на её обнюхивание больше времени, чем когда к нему добавляется запах мочи незнакомого пса. Что касается кошек, то они могут идентифицировать собственные фекалии и отличать их от фекалий знакомых и незнакомых кошек.

Вывод

В целом и собаки, и кошки удивительно умны, но по-разному, заключила доктор Зази Тодд.