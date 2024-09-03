Почему понизили в должности бессменного командующего ВДВ Василия Маргелова

Советский командир Василий Маргелов оставался за небольшим исключением бессменным командующими воздушно-десантными войсками с 1954 по 1979 годы. Существует даже неофициальная версия – мол, аббревиатура «ВДВ» расшифровывается как «Войска дяди Васи». Несмотря на это, в 1959 году произошло ЧП, временно стоившее Маргелову должности.

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Легендарный командир

Василий Филиппович Маргелов в 1928 году был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, где его отправили учиться на командира. Он участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах и проявил себя не только как умелый руководитель, но и человек, с которого хочется брать личный пример.

Командующим же воздушно-десантными войсками Василий Филиппович был до 1979 года. Впрочем, некоторое время генерал являлся и заместителем командующего. Маргелова понизили до этой должности в 1959 году, а его место занял Иван Васильевич Тутаринов, который не был десантником «ни по службе, ни по характеру».

ЧП

Маргелова сместили с должности командующего в результате инцидента, произошедшего в артполку 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Александр Пыльцын в своих мемуарах «Офицерский штрафбат» отмечал, что военнослужащие полка в 1959 году изнасиловали нескольких женщин из числа гражданских лиц. Маргелов же узнал об этом уже тогда, когда началось следствие. Но это не спасло его от понижения.

В июле 1961 года Тутаринов стал командующим войсками Уральского военного округа, а его место вновь занял Маргелов. До 1979 года в рядах ВДВ больше громких кадровых перестановок не было.