5 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

5 сентября в мире отмечают День благотворительности и День опозданий. В этот день православные верующие вспоминают святого Луппа Солунского и священномученика Иринея, а в народе отмечают день Лупа Брусничника. «Лента.ру» рассказывает о праздниках и традициях, связанных с 5 сентября.
Праздники в мире
Международный день благотворительности
5 сентября 1997 года ушла из жизни мать Тереза — монахиня, благотворительница и лауреат Нобелевской премии мира. В 2016 году католическая церковь причислила ее к лику святых, и 5 сентября католики отмечают день памяти матери Терезы, а весь мир — День благотворительности. Праздник был ООН чуть ранее — в 2012 году.
Его главная цель — привлечь внимание к работе волонтеров и благотворительных фондов. Кстати, в России каждый десятый россиянин регулярно совершает денежные пожертвования, согласно исследованию за 2021 год.
Оранжевый день
В арт-терапии считается, что желто-рыжие оттенки не только улучшают эмоциональное состояние, но и положительно влияют на общее физическое самочувствие. Так что Оранжевый день 5 сентября — отличный повод поднять себе настроение, устроив вечер рисования в кругу семьи или примерив яркие оттенки в одежде. Тем более что с наступлением осени сочных красок скоро будет не хватать.
Какие еще праздники отмечают в мире 5 сентября
- Всемирный день пирожков самоса
- Всемирный день травм спинного мозга
- День опозданий
Праздники в разных странах
День тропических лесов Амазонии в Бразилии
Тропические леса в долине реки Амазонки — самый крупный лесной массив на Земле, который также называют легкими планеты. Праздник призван привлечь внимание к экологическим проблемам региона, в частности, к уничтожению деревьев.
Дело в том, что из-за активной вырубки и участившихся пожаров, природные насаждения сейчас выделяют больше углекислого газа, чем поглощают, так что леса Амазонии начали представлять опасность для экологии.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 5 сентября
- День языков народов Казахстана
- День учителя в Индии
- День сырной пиццы в США
Какой церковный праздник сегодня
День памяти святого Луппа Солунского
Лупп Солунский — православный мученик, который жил на стыке III и IV веков на территории современных Салоников в Греции.
Он был преданным слугой святого Дмитрия Солунского. Согласно преданию, присутствуя при кончине своего господина, Лупп омочил его кровью свою одежду и взял себе перстень святого. Этой одеждой и перстнем, призывая имя Дмитрия Солунского, Лупп творил чудеса. В частности, он смог разбить языческих идолов и остаться невредимым, несмотря на преследования язычников. Позже Лупп добровольно передал себя в руки мучителей и по приказу императора Максимилиана был усечен мечом.
Какие еще церковные праздники отмечают 5 сентября
- Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
- День памяти священномученика Иринея
- День памяти святителя Каллиника I
Приметы на 5 сентября
5 сентября на Руси отмечали день Лупа Брусничника. В этот праздник было принято собирать в лесу бруснику, убирать лен и заниматься привычными бытовыми делами.
5 сентября — хороший день для свадьбы или просто признания в чувствах. В этот день не принято одалживать деньги — иначе можно отдать и свою удачу. Если 5 сентября в небе виден журавлиный клин — зима придет рано. Если в этот день к вечеру опустился туман, погода в ближайшее время будет хорошей.
Кто родился 5 сентября
Фредди Меркьюри
Британский рок-певец, автор песен и вокалист легендарной группы Queen, исполнивший главные хиты коллектива — Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now и другие.
В 2023 году журнал Rolling Stone принесла актеру Рами Малеку «Оскар».
Юлия Пересильд (40 лет)
Российская актриса, а также пятая женщина в истории СССР и России, которая побывала в космосе. В 2021 году Пересильд провела 12 дней на Международной космической станции (МКС), где вместе с режиссером Климом Шипенко снимала эпизоды для фильма «Вызов».
Юлия Пересильд снималась в таких проектах, как «Петровы в гриппе», «Бременские музыканты», «Битва за Севастополь» и «Медиатор».
Кто еще родился 5 сентября
- Алексей Толстой (1817-1875) — русский писатель и поэт, троюродный брат Льва Толстого
- Майкл Китон(73 года) — американский актер
- Ким Ен-А (34 года) — южнокорейская фигуристка, олимпийская чемпионка