Как метеорологи проверили народные погодные приметы

Ни одна из долгосрочных погодных примет не работает, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Зато, по словам метеоролога, две краткосрочные были подтверждены научно: это примета о низко летающих перед дождем птицах и примета, связывающая цвет заходящего солнца с погодой будущего дня.

© Lenta.ru

«Однажды взяли и решили проверить все приметы. Оказалось, абсолютное большинство работает на уровня случайного гадания. То есть никакие приметы, связанные с предсказанием погоды на год или на сезон не действуют. Но есть краткосрочные приметы, и некоторые из них работают. К примеру, птицы, действительно, летают к дождю», — рассказал Вильфанд.

Он объяснил, что, когда приближается дождь, воздух насыщается влагой. Из-за этого у мелких насекомых намокают крылышки, они начинают низко летать. И тогда вслед за ними опускаются и птицы.

«Но метеорологи прогнозируют дождь задолго до того, как это сделают птицы», — заметил Вильфанд.

Другая работающая примета — о цвете заходящего солнца. Если оно красное — погода на следующий день будет хорошей, белое — можно ждать перемены, связанной с дождем, ветром, облачностью.

«Здесь объяснение тоже физическое. Когда солнце заходит, сначала поглощается часть коротковолнового спектра, затем, — среднего. Длинные, красные, волны поглощаются в самом конце. Так происходит, когда воздушная масса однородна. Но, когда лучи проходят через неоднородную массу, когда приближается фронт, поглощаются все цвета. И получается, что белесый цвет солнца, действительно, связан с осадками, ветром, облачностью, которых следует ожидать на следующий день», — заключил метеоролог.

Ранее сообщалось, что День города в Москве станет по-летнему жарким. Воздух 7-8 сентября в столице прогреется до плюс 22-26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 9-14 градусов тепла.